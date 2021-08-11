Александр БАБИЧ: «Пока у меня творческая пауза»

Специалист – о том, почему не работает

  • 11.08.2021 08:38
  • 340 просмотров
  • 1 комментарий
Александр БАБИЧ: «Пока у меня творческая пауза»
© ФК Мариуполь. Александр Бабич

Бывший главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич рассказал, планирует ли возобновить карьеру тренера.

«На данный момент я дома, в Украине. Смотрю футбол, анализирую матчи. Агенты работают, но пока у меня творческая пауза. Надеюсь, что в скором времени эта пауза закончится.

Те варианты, которые есть, мы пока не рассматриваем. Не хочется уезжать из Украины, хочется поработать здесь», – сказал Бабич.

Последним клубом, который тренировал 42-летний украинец, был «Мариуполь». Также Бабич работал в «Черноморце».

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Источник — Трибуна

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 11.08.2021 08:44
    +1
    Сборная без тренера!
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