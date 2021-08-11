Александр БАБИЧ: «Пока у меня творческая пауза»

Бывший главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич рассказал, планирует ли возобновить карьеру тренера.
«На данный момент я дома, в Украине. Смотрю футбол, анализирую матчи. Агенты работают, но пока у меня творческая пауза. Надеюсь, что в скором времени эта пауза закончится.
Те варианты, которые есть, мы пока не рассматриваем. Не хочется уезжать из Украины, хочется поработать здесь», – сказал Бабич.
Последним клубом, который тренировал 42-летний украинец, был «Мариуполь». Также Бабич работал в «Черноморце».
Источник — Трибуна
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