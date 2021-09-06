7 топовых тренеров, которые начали сезон безработными

С высокой долей вероятности кто-то из них обретет работу в ближайшие месяцы

  • 06.09.2021 09:18
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7 топовых тренеров, которые начали сезон безработными
© Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Работа тренером – одна из наименее благодарных в футболе. Когда удается что-то выиграть, то всегда хвалят и возносят команду и отдельных звездных ее игроков, а вот в минуты горьких поражений, как правило, вспоминают о тренере. Далеко немногим наставникам удается достичь наибольших высот, единицам – удержаться на них.

Динамичность «смены декораций» – это вообще то, что сопровождает тренеров в их карьере. Сегодня коуч может быть при хорошем контракте и в топовом клубе, а уже послезавтра он пополнит базу безработных, и будет ожидать интересного приглашения. О семи топовых наставниках из мира футбола, которые начали нынешний сезон безработными мы прямо сейчас и поговорим…

 

Антонио КОНТЕ

Возраст: 52 года

Гражданство: Италия

Последнее место работы: «Интер» (2019-2021)

Getty Images/Global Images Ukraine

Антонио Конте в минувшем сезоне наконец-то оборвал чемпионскую гегемонию «Ювентуса» в Серии А. После девяти лет пребывания на троне «старой синьоры», туда наконец-то выбрался кто-то другой, а именно – миланский «Интер», ведомый Конте. Однако после завоевания «золота» Антонио предпочел покинуть стан «нерадзурри». Произошло это из-за натянутых отношений между коучем и руководством клуба, которое не пожелало усилить команду футболистами из списка Конте, да еще и начало решать экономические проблемы за счет продажи лидеров команды, как Ашраф Хакими и Ромелу Лукаку.

Уходя из «Интера» победителем, Конте наверняка хорошо понимал, что слишком долго без работы не останется. Да, прямо сейчас у него нет хороших предложений, но стоит лишь немного подождать, и они вновь появятся. Причем, очень важно, что Антонио в свое время успел выиграть и английскую Премьер-лигу с «Челси», чем доказал, что не является успешным исключительно в родном чемпионате, а способен добиваться успеха во всех топовых лигах.

 

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ

Возраст: 43 года

Гражданство: Португалия

Последнее место работы: «Марсель» (2019-2021)

Getty Images/Global Images Ukraine

Некогда один из наиболее перспективных тренеров мирового футбола Андре Виллаш-Боаш в последнее время немного выпал из топовой хроники. Сперва в 2014 году португалец предпочел уехать в «Зенит», откуда подался за деньгами уже в Поднебесную – в «Шанхай СИПГ». И если в России Виллаш-Боаш сумел привести свою команду к чемпионству, то в Китае финишировал вторым, что было воспринято боссами клуба, как неудача. С ноября 2017-го по июль 2019-го Андре и вовсе оставался без работы, хотя его имя то и дело мелькало в прессе в аспекте потенциального назначения в известные клубы.

Вернуться в европейский футбол Виллаш-Боашу удалось за счет приглашения от «Марселя». Амбициозную французскую команду Андре в премьерном для себя сезоне сумел привести ко второму месту в Лиге 1, а вот сезон-2020/21 уже не выдался для «провансальцев» настолько удачным – они финишировали лишь пятыми, хотя какое-то время были даже лидером таблицы. Что правда, Виллаш-Боаш не доработал прошлый чемпионат в «Марселе» до конца. Он покинул клуб еще 2 февраля, будучи несогласным с политикой руководства клуба, и подав в отставку. С тех пор Виллаш-Боаш пребывает без работы, однако ему всего-навсего 43 года, так что возможностей проявить себя на топ-уровне у этого наставника, которого называли «новым Моуриньо», еще будет немало.

 

Эрнесто ВАЛЬВЕРДЕ

Возраст: 57 лет

Гражданство: Испания

Последнее место работы: «Барселона» (2017-2020)

Getty Images/Global Images Ukraine

Опытный Эрнесто Вальверде вот уже полтора года после ухода из «Барселоны» в январе 2020-го сидит без работы. Выиграв два «золота» Ла Лиги в сезонах-2017/18 и 2018/19, затем Вальверде уступил в полуфинале Суперкубка Испании-2020 мадридскому «Атлетико» (2:3), и был отправлен в отставку. Руководство посчитало целесообразным заменить критикуемого Вальверде на Кике Сетьена, но тот с поставленной задачей не справился, проиграв битву за чемпионство мадридскому «Реалу».

Сам Вальверде сразу после ухода из «Барселоны», кажется, не спешил найти новую работу, однако со временем избытка предложений не ощутил. В минувшем сезоне в прессе писали, что Эрнесто может быть назначен в «Валенсию», однако вариант с «летучими мышами» так и не оказался рабочим для коуча. Сейчас Вальверде охотно общается с прессой, давая понять, что готов к новым тренерским вызовам. А еще недавно Эрнесто удивил весьма неоднозначным заявлением о своей работе с Лионелем Месси, дав понять, что не лучшие отношения с аргентинцем могли послужить поводом для его отставки из «Барселоны»: «Я не могу сказать, что между нами произошло. Это часть тайны, и хорошо, что это так. Лучше, когда люди не знают, кто мы есть. Им лучше не знать всей правды».

 

Хуанде РАМОС

Возраст: 66 лет

Гражданство: Испания

Последнее место работы: «Малага» (2016)

Getty Images/Global Images Ukraine

Двукратный победитель Кубка УЕФА Хуанде Рамос именно в «Севилье» превратился в топ-тренера, благодаря чему получил впоследствии ряд выгодных и престижных приглашений. В частности, Рамос поработал с «Тоттенхэмом» и «Реалом», а в Украине наиболее известен благодаря сотрудничеству с «Днепром», который в сезоне-2013/14 впервые в истории независимой Украины привел к «серебру» национального чемпионата. Покинуть стан «днепрян» Хуанде, как он тогда признавался, был вынужден из-за нестабильной военно-политической ситуации в Украине, хотя якобы имел от руководства предложение продлить сотрудничество на два года. Впоследствии «Днепр» не пожелал выполнить все финансовые обязательства перед тренерским штабом Рамоса, из-за чего подвергался ряду санкций со стороны ФИФА. Тогдашний собственник «днепрян» Игорь Коломойский занял принципиальную позицию не платить деньги испанским тренерам. Поговаривают, что бизнесмен подозревал Рамоса и его помощников в махинациях финансового характера, но так ли это на самом деле неизвестно и поныне.

После «Днепра» Рамос около двух лет оставался без работы, а затем принял приглашение «Малаги», где провел лишь несколько месяцев. С 27 декабря 2016 года Хуанде пребывает без клуба, и ныне нет особых предпосылок к тому, чтобы ситуация изменилась, хотя сам наставник не оглашал о завершении карьеры и наверняка хочет поработать еще как минимум несколько лет, попытавшись реализовать свои тренерские задумки и амбиции.

 

Клаудио РАНЬЕРИ

Возраст: 69 лет

Гражданство: Италия

Последнее место работы: «Сампдория» (2019-2021)

Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянец Раньери – специалист очень известный как в Италии, так и далеко за ее пределами, но его главным тренерским триумфом является, безусловно, сенсационная победа с «Лестером» в английской Премьер-лиге-2015/16. Тогда же Клаудио был назван лучшим тренером сезона в АПЛ, а впоследствии – и лучшим тренером года по версии ФИФА. Однако собственники английского клуба не проявили должного терпения к результатам команды, стремившейся выбиться в гранды, а потому уже в начале 2017 года отправили Раньери в отставку, несмотря на огромное количество критики в адрес такого решения.

После «Лестера» Раньери успел поработать во Франции с «Нантом» и в Англии с «Фулхэмом», а весной 2019 года вернулся в родную Италию, где сперва довел сезон до конца с «Ромой», а после принял приглашение от «Сампдории». Сумев спасти генуэзский клуб от вылета в первом сезоне, а также выведя его в середняки турнирной таблицы во втором, Клаудио объявил о нежелании продлевать сотрудничество, после чего оказался без работы. Ныне Раньери уже 69 лет, но он не оглашал о намерении попрощаться с футболом. Именно в аспекте этого специалиста практически нет сомнений, что по ходу сезона-2021/22 он обретет новую работу, так как привык к амбициозным и непростым вызовам, а также умеет выводить команды из сложнейших ситуаций.

 

Андрей ШЕВЧЕНКО

Возраст: 44 года

Гражданство: Украина

Последнее место работы: сборная Украины (2016-2021)

Getty Images/Global Images Ukraine

Величайший в прошлом форвард Андрей Шевченко, безусловно, еще не стал топовым тренером с точки зрения европейского и мирового рынка наставников. Однако перспективный специалист находится на пути к этому, выдав хорошие пять лет со сборной Украины, которую Шевченко решил покинуть 1 августа, а до этого вывел в четвертьфинал Евро-2020.

Еще во время работы Шевченко со сборной возникало немало слухов о желании специалиста в будущем перейти на клубную работу. Год назад активно судачили про «Милан», но впоследствии с «россонери» себя хорошо зарекомендовал Стефано Пиоли, и слухи о назначении Шевченко заглохли. Сейчас вокруг экс-коуча сборной Украины также не наблюдается какого-то ажиотажа, а не так давно специалист признался, что готов рассмотреть предложения не только от клубов, но и вновь поработать с какой-либо сборной. Последним же слухом, касающимся будущего Шевченко, является его готовность принять родное киевское «Динамо», но говорить об этом ныне слишком рано, так как собственники «бело-синих» чрезмерно довольны работой, которую выполняет румын Мирча Луческу, имеющий контракт до лета 2023 года.

 

Зинедин ЗИДАН

Возраст: 49 лет

Гражданство: Франция

Последнее место работы: «Реал» (2019-2021)

Getty Images/Global Images Ukraine

Пока тренерская карьера Зинедина Зидана была связана исключительно с мадридским «Реалом». Здесь он начинал с молодежного уровня, а впоследствии в два захода работал с первой командой. Под руководством Зидана «бланкос» выиграли три кряду Лиги чемпионов, взяли два «золота» Ла Лиги, а также добыли ряд других трофеев, уступающих в статусе перечисленным. Впрочем, все время пребывания Зинедина в «Реале» было непростым как для тренера, так и для команды и руководства клуба. Вокруг Зидана часто возникали слухи о скандалах и конфликтах, которые то ли существовали на самом деле, то ли выдумывались недоброжелателями, чтобы усложнить жизнь успешному тренеру и яркому в прошлом футболисту.

В конце минувшего сезона, в котором «Реал» не сумел выиграть чемпионство в Ла Лиге, проиграв на финише два очка землякам из «Атлетико», Зидан принял решение вновь покинуть мадридский клуб. Пока, согласно неофициальной информации, Зинедин не планирует возвращаться к активной работе. Вроде как специалист ожидает ухода с поста главного тренера сборной Франции своего экс-коллеги на футбольном поле Дидье Дешама, мечтая поработать с «трехцветными». Но контракт у Дешама рассчитан до конца следующего года, а потому не факт, что Зидан так долго вновь продержится без работы. Хотя Зинедину все-таки есть чем заняться в футболе, ведь с 2012 года он является одним из инвесторов клуба «Родез», выступающего в Лиге 2, причем игроком которого не так давно стал сын французской легенды Энцо.

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Алексей Сливченко, Sport.ua

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Комментарии
Сначала:
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 06.09.2021 09:41
    0
    Короче план такой Дед уходит Конте приходит в ДК
    Ссылка
    Егор Фомин
    online
    Егор Фомин, 06.09.2021 09:38
    0
    Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
    Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
    теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
    king -ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
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