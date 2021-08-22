Андрей ШЕВЧЕНКО: «Могу возглавить как клубную команду, так и сборную»

Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что готов возглавить не только клубную команду, но и национальную.
«Был небольшой отпуск с семьей. Можно спокойно посмотреть футбол, без нервов, без ничего. Очень спокойный период, никаких вариантов со стороны клубов не рассматривал до завершения контракта с УАФ».
«Сейчас я свободен. Посмотрим, какие будут варианты и среди клубов, и среди сборных».
«Где хочется попробовать себя? Мне хочется поучаствовать в интересном проекте. Это может быть и клуб, и сборная. Разные варианты», - сказал Шевченко.
Источник — Великий футбол
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Його збірна своє відіграла. Зараз необхідно створювати нову команду.
Петраков, до речі, найкраща кандидатура для цього. Гравці його зірковоі молодіжки повинні дістати шанс в головній команді. На ветеранах вже нікуди збірна не виїде.
Хотя если посмотреть на ситуацию, то как-то по дебильному всё получилось. И клуб себе не нашёл, и в сборной теперь тренер без опыта работы на подобном уровне.
Ну, посмотрим что оно будет, ждать уже недолго.
Здається він відпрацював повністю свій контракт. Які можуть бути претензії до нього?
Приходится менять коней на переправе.
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