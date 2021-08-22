Андрей ШЕВЧЕНКО: «Могу возглавить как клубную команду, так и сборную»

Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что готов возглавить не только клубную команду, но и национальную.

«Был небольшой отпуск с семьей. Можно спокойно посмотреть футбол, без нервов, без ничего. Очень спокойный период, никаких вариантов со стороны клубов не рассматривал до завершения контракта с УАФ».

«Сейчас я свободен. Посмотрим, какие будут варианты и среди клубов, и среди сборных».

«Где хочется попробовать себя? Мне хочется поучаствовать в интересном проекте. Это может быть и клуб, и сборная. Разные варианты», - сказал Шевченко.