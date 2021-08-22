Андрей ШЕВЧЕНКО: «Могу возглавить как клубную команду, так и сборную»

Тренер готов продолжать трудиться в рамках сборных

  • 22.08.2021 22:15
  • 5313 просмотров
  • 19 комментариев
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Могу возглавить как клубную команду, так и сборную»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что готов возглавить не только клубную команду, но и национальную.

«Был небольшой отпуск с семьей. Можно спокойно посмотреть футбол, без нервов, без ничего. Очень спокойный период, никаких вариантов со стороны клубов не рассматривал до завершения контракта с УАФ».

«Сейчас я свободен. Посмотрим, какие будут варианты и среди клубов, и среди сборных».

«Где хочется попробовать себя? Мне хочется поучаствовать в интересном проекте. Это может быть и клуб, и сборная. Разные варианты», - сказал Шевченко.

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Источник — Великий футбол

(23 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    GloryUkraine
    online
    GloryUkraine, 22.08.2021 23:01
    0
    Шева все правильно зробив, що не став підписувати новий контракт.
    Його збірна своє відіграла. Зараз необхідно створювати нову команду.
    Петраков, до речі, найкраща кандидатура для цього. Гравці його зірковоі молодіжки повинні дістати шанс в головній команді. На ветеранах вже нікуди збірна не виїде.
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    Vladdal
    Vladdal, 22.08.2021 22:51
    +1
    New Zealander, 22.08.2021 22:21
    Ага значит сборная Украины это уже не "интересный проэкт" для него
    Да он в нашей сборной уже прошёл пик, большего чем команда показала в отборе на евро ждать от него едва ли можно было бы. Если достиг потолка, то можно уходить.
    Хотя если посмотреть на ситуацию, то как-то по дебильному всё получилось. И клуб себе не нашёл, и в сборной теперь тренер без опыта работы на подобном уровне.
    Ну, посмотрим что оно будет, ждать уже недолго.
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    GloryUkraine
    online
    GloryUkraine, 22.08.2021 22:45
    +1
    roman75zpr, 22.08.2021 22:44
    Там как раз в команде Ужгород сегодня главный подал в отставку... Поторопитесь Андрей Николаевич, заодно украинский язык поучите
    А тобі що заважає вивчити українську?
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    roman75zpr
    online
    roman75zpr, 22.08.2021 22:44
    +2
    Там как раз в команде Ужгород сегодня главный подал в отставку... Поторопитесь Андрей Николаевич, заодно украинский язык поучите
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    Аа Бб
    online
    Аа Бб, 22.08.2021 22:43
    +1
    Кого он сейчас возглавит? Чемпионаты стартовали, минимум до зимы будет ждать.
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    Viktor Krichevskii
    online
    Viktor Krichevskii, 22.08.2021 22:40
    -1
    мало вериться что кто то рискнет...а на типа ингулец он не подпишиться...а надо начинать с малого...он блохин уже не эксперементирует
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    andreypoltava234
    andreypoltava234, 22.08.2021 22:40
    -1
    Nordenus, 22.08.2021 22:25
    Ну если он возгласит другую сборную, это будет реально неуважение какое то...
    яке ти ще хочеш "уваженіє"?) пазіку твоє "уваженіє" до одного місця)
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    GloryUkraine
    online
    GloryUkraine, 22.08.2021 22:39
    0
    А з чого висновки, що Шева втік ?
    Здається він відпрацював повністю свій контракт. Які можуть бути претензії до нього?
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    zzg77
    online
    zzg77, 22.08.2021 22:34
    +3
    Очень хотелось бы посмотреть варианты!!!
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    OLEXANDER
    online
    OLEXANDER, 22.08.2021 22:32
    -3
    Шевченко трохи дивний...Ще з пересторогою я поставився до нього, коли вын в партыю до Королевськоъ увыйшов...Тепер збырну покинув на призволяще...Цыкаво, якщо росыяни би дали 5...10 млн, пышов би тренувати туди хоч щось?
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    avtv5555
    online
    avtv5555, 22.08.2021 22:31
    -3
    Короткое резюме. После трех ничьих просто зас..л и решил уйти. Получилось не очень красиво. Хотя за отборочные игры к ЧЕ и лиги наций спасибо.
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    Bohdan Shelelyo
    online
    Bohdan Shelelyo, 22.08.2021 22:31
    +3
    Ну я думал что Шевченку предложили уже в каком то клубе, и что есть уважительная причина чтобы бросить сборную Украины на пол пути к отбору ЧМ. А тут то он просто отдыхал и пока что в будущем ждет предложение кого то тренировать. Зачем тогда так бросать сборную так просто без причины? Доведи ты отбор на ЧМ до конца а потом уходи.
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    yurchik553
    yurchik553, 22.08.2021 22:26
    +6
    Головне щоб не політичну партію
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    Nordenus
    online
    Nordenus, 22.08.2021 22:25
    +8
    Ну если он возгласит другую сборную, это будет реально неуважение какое то...
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    Mac_Gyver
    online
    Mac_Gyver, 22.08.2021 22:25
    +6
    Со сборной получилось некрасиво, Андрей.
    Приходится менять коней на переправе.
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    Dominik
    Dominik, 22.08.2021 22:23
    +7
    Гуд бай, беглец, подкаблучник, эээ-ЭЭЭЭ
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    BekXan
    BekXan, 22.08.2021 22:23
    +7
    При всём уважении ты не то не то не можешь возглавить !Кто такой тренер Шевченко?НОЛЬ !Сборная это асистенты.Шева хочешь имя бери клуб и доказывай ИНДИВИДУАЛЬНО что ты тренер остальное это словоблудие!
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    New Zealander
    New Zealander, 22.08.2021 22:21
    +1
    Ага значит сборная Украины это уже не "интересный проэкт" для него
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 22.08.2021 22:18
    +3
    А могу и сбежать потом, добавил бы
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