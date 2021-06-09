Сын Зидана перешел в клуб Лиги 2

Клуб французской Лиги 2 «Родез» официально сообщил о подписании 1-летнего контракта с Энцо Зиданом. 26-летний хавбек является сыном Зинедина Зидана и воспитанником академии «Реала».
Энцо Зидан находился в статусе свободного агента с октября прошлого года. В «Родезе» Зидан-младший будет выступать под 5-м номером.
Отметим, что Зинедин Зидан уже более 10 лет является акционером «Родеса». Сам клуб базируется неподалеку от родного города матери Энцо Зидана.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.