Сын Зидана перешел в клуб Лиги 2

Энцо Зидан будет выступать за «Родез»

  • 09.06.2021 18:22
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Сын Зидана перешел в клуб Лиги 2
© ФК Родез

Клуб французской Лиги 2 «Родез» официально сообщил о подписании 1-летнего контракта с Энцо Зиданом. 26-летний хавбек является сыном Зинедина Зидана и воспитанником академии «Реала».

Энцо Зидан находился в статусе свободного агента с октября прошлого года. В «Родезе» Зидан-младший будет выступать под 5-м номером.

Отметим, что Зинедин Зидан уже более 10 лет является акционером «Родеса». Сам клуб базируется неподалеку от родного города матери Энцо Зидана.

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