Сын Зидана перешел в клуб Лиги 2

Клуб французской Лиги 2 «Родез» официально сообщил о подписании 1-летнего контракта с Энцо Зиданом. 26-летний хавбек является сыном Зинедина Зидана и воспитанником академии «Реала».

Энцо Зидан находился в статусе свободного агента с октября прошлого года. В «Родезе» Зидан-младший будет выступать под 5-м номером.

Отметим, что Зинедин Зидан уже более 10 лет является акционером «Родеса». Сам клуб базируется неподалеку от родного города матери Энцо Зидана.