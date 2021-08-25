Источник: Шевченко готов возглавить Динамо Киев

Недавно тренер встречался с Игорем Суркисом

  • 25.08.2021 19:42
  • 4083 просмотра
  • 22 комментария
Источник: Шевченко готов возглавить Динамо Киев
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко готов в будущем возглавить «Динамо» Киев. Об этом сообщает meta-ratings.com.ua.

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о небольшой беседе с Шевченко. На ней Суркис интересовался планами Шевченко на будущее.

Экс-тренер сборной Украины заявил, что в будущем готов поработать в украинском клубном футболе, в том числе в своем родном клубе, «Динамо».

При этом сейчас о назначении Шевченко на пост главного тренера «Динамо» речь не идет. Сам Андрей Николаевич находится в творческом отпуске, а «Динамо» пока что не планирует прекращать сотрудничество с нынешним главным тренером команды Мирчей Луческу.

Напомним, 1 августа Шевченко покинул пост главного тренера сборную Украины, которую возглавлял с 2016 года.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    mavast
    online
    mavast, 25.08.2021 20:14
    -1
    До Суркіса-старшого, в депутати, а не в Динамо
    Ссылка
    newkyiv
    newkyiv, 25.08.2021 20:10
    -1
    После реинтеграции Донбасса и переезда Шахтёра в Донецк?
    Безопасная «реинтеграция» Донбасса в состав Украины займёт, как минимум, «одно поколение», считают в Министерстве по вопросам ...
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 25.08.2021 20:07
    +1
    folomkin99, 25.08.2021 19:43
    шевченко слишком хитрых чтобы мочить свою репутацию в клубе без денег. я не уважаю его как тренера, но сейчас он явно может найти себе клуб получше.
    Я не думаю, что у него будет много предложений лучше ДК, тем более после такого Евро, где команда под его руководством показала полтора-два тайма нормального футбола.
    Ссылка
    Vladimir-Kharkiv
    online
    Vladimir-Kharkiv, 25.08.2021 20:07
    +1
    Шева сидит коменты минусует
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    Вячеслав Круссер, 25.08.2021 20:05
    +3
    kadaad ., 25.08.2021 20:02
    Не дай бог!!!
    дай бог!
    Ссылка
    Vladimir-Kharkiv
    online
    Vladimir-Kharkiv, 25.08.2021 20:04
    +3
    Неужели в Суркиса крыша совсем поехала???
    Ссылка
    kadaad .
    kadaad ., 25.08.2021 20:02
    +3
    Не дай бог!!!
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    Вячеслав Круссер, 25.08.2021 20:02
    +2
    Всё цыгана списали!
    Ссылка
    A.V.
    online
    A.V., 25.08.2021 20:01
    -1
    Рочків через 10 -15 мрія здійсниться...
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 25.08.2021 20:01
    +6
    Мне кажется динамовские сердца дискредитировали себя по полной программе, только при Луческу Динамо начало что то из себя представлять, а Суркиса жизнь не учит
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
    Александр Шевченко, 25.08.2021 20:01
    -3
    Пха, тоже мне новость. Ясно, что Луческу последний сезон в ДК, все таки возраст, да уже не может даже находиться на тренерском мостик, ну и плюс Сурок явно не даст руководить ДК иностранцу, так шо Шева на 99 процентов тренер ДК, как бы он не хотел в Милан, его не возьмут, ну а Челси он нафиг сдался, так что ДК оптимальный вариант для него, как и для Динамо - Шева, главное, чтобы он своих помичников взял с собой
    Ссылка
    chevars2ukr.net
    online
    chevars2ukr.net, 25.08.2021 20:00
    +1
    Чур мене, чур від такого тренера
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 25.08.2021 19:59
    +3
    Ахахаха.. в гольф играть всю команду научит! Ждите трансфер Бейла из Реала.
    Ссылка
    folomkin99
    online
    folomkin99, 25.08.2021 19:59
    +1
    Face Control, 25.08.2021 19:58
    Мне кажется румын уже хочет сбежать с болота.
    дед по состоянию здоровья не факт что и этот сезон доработает
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 25.08.2021 19:58
    0
    axylinam, 25.08.2021 19:54
    Со следующего сезона Шевченко заменит Луческу
    Мне кажется румын уже хочет сбежать с болота.
    Ссылка
    Vladimir-Kharkiv
    online
    Vladimir-Kharkiv, 25.08.2021 19:57
    0
    axylinam, 25.08.2021 19:54
    Со следующего сезона Шевченко заменит Луческу
    только Луческу пока на 1м месте а Шевческу будут драть все кому не лень
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 25.08.2021 19:54
    +1
    Со следующего сезона Шевченко заменит Луческу
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 25.08.2021 19:53 (изменен)
    +2
    Vladimir-Kharkiv, 25.08.2021 19:50
    Куянам он подходит
    А шо, было бы неплохо)
    Ссылка
    Vladimir-Kharkiv
    online
    Vladimir-Kharkiv, 25.08.2021 19:50
    -3
    Куянам он подходит
    Ссылка
    ares10
    online
    ares10, 25.08.2021 19:49
    +3
    сумніваюсь що це для Динамо хороший варіант. Ну якщо порівнювати із Буряками-Михайличенками і іншими серцями без досягнень то так. Але може вийти як із Блохіним, Шева взагалі немає досвіду роботи із командами. А там специфіка інша ніж в збірній.
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