Источник: Шевченко готов возглавить Динамо Киев

Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко готов в будущем возглавить «Динамо» Киев. Об этом сообщает meta-ratings.com.ua.

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о небольшой беседе с Шевченко. На ней Суркис интересовался планами Шевченко на будущее.

Экс-тренер сборной Украины заявил, что в будущем готов поработать в украинском клубном футболе, в том числе в своем родном клубе, «Динамо».

При этом сейчас о назначении Шевченко на пост главного тренера «Динамо» речь не идет. Сам Андрей Николаевич находится в творческом отпуске, а «Динамо» пока что не планирует прекращать сотрудничество с нынешним главным тренером команды Мирчей Луческу.

Напомним, 1 августа Шевченко покинул пост главного тренера сборную Украины, которую возглавлял с 2016 года.