Игорь СУРКИС: «Шевченко найдет себе место в хорошем клубе»

Президент «Динамо» - о будущем Андрея Шевченко

  • 23.08.2021 21:14
  • 2164 просмотра
  • 5 комментариев
Игорь СУРКИС: «Шевченко найдет себе место в хорошем клубе»
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис рассказал о том, как пообщался с Андреем Шевченко в перерыве матча УПЛ против «Десны» (4:0):

«С Андреем мы в перерыве пообщались. Он в Киеве будет дней десять, так что мы договорились встретиться и поговорить. Мы всегда с ним оставались в хороших отношениях, причем, независимо от того, где он работал. Он мой друг. Вы знаете, что я к нему очень тепло отношусь, и надеюсь, что это взаимно.

О его будущем не говорили. Пообщались о праздниках, о награждении, которое президент Украины провел. Карьеру Андрея мы не обсуждали. Думаю, ему нужно отдохнуть и подзарядить батарейки. И такой тренер как он, поверьте мне, найдет себе место в хорошем клубе».

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Источник — ПроФутбол

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 23.08.2021 22:02 (изменен)
    0
    "...Он мой друг..." (с)

    Есть люди, у которых есть деньги и при этом есть настоящие друзья.
    А есть богатые люди, которые кроме денег не дружат ни с кем, но при этом лицемерно заявляют, что нищие - это их друзья.
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    Azaka
    online
    Azaka, 23.08.2021 21:36
    -3
    В інгульці або руху
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    Viktor Krichevskii
    online
    Viktor Krichevskii, 23.08.2021 21:27
    0
    что вы называете хорошим клубом....
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    hanter83
    online
    hanter83, 23.08.2021 21:24
    -4
    ...ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЕКСПЕРТА(который нашел себя в клубе анонимных катал)
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    dd dent
    online
    dd dent, 23.08.2021 21:23
    -6
    Интересно не было ли разговоров о тренерстве в дк
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