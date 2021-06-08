Зидан планирует через год возглавить сборную Франции

Зинедин Зидан в мае покинул мадридский «Реал». Как сообщает сообщает Libertad Digital, в следующем сезоне не собирается тренировать ни один клуб.

48-летний специалист хочет дождаться возможности возглавить сборную Франции, которую сейчас возглавляет Дидье Дешам.

За свою тренерскую карьеру Зидан дважды стал с «Реалом» чемпионом Испании, трижды выиграл Лигу чемпионов, по два раза выиграл Суперкубок Испании, Кубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет назначить Зидана.