Зидан планирует через год возглавить сборную Франции

Зинедин Зидан в мае покинул мадридский «Реал». Как сообщает сообщает Libertad Digital, в следующем сезоне не собирается тренировать ни один клуб.
48-летний специалист хочет дождаться возможности возглавить сборную Франции, которую сейчас возглавляет Дидье Дешам.
За свою тренерскую карьеру Зидан дважды стал с «Реалом» чемпионом Испании, трижды выиграл Лигу чемпионов, по два раза выиграл Суперкубок Испании, Кубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет назначить Зидана.
Источник — Libertad Digital
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