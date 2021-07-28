Роман ГРИГОРЧУК: «Пришло время работать дома. Хочу тренировать в Украине»

Специалист хотел бы тренировать в родном чемпионате

  • 28.07.2021 09:28
  • 1685 просмотров
  • 4 комментария
Роман ГРИГОРЧУК: «Пришло время работать дома. Хочу тренировать в Украине»
© twitter.com/fcshakhterby

Наставник Роман Григорчук покинул «Шахтер» Солигорск и теперь готов к работе в украинском чемпионате.

«Ещё до переезда в Беларусь, я хотел вернуться в украинский футбол. Ещё тогда я чувствовал, что пришло время работать дома. За свою карьеру я больше работал за границей, чем в Украине. Потому, конечно хотелось бы поработать в Украине».

«Тем более, сейчас мне важно быть рядом с семьёй и сыном. Как будет — посмотрим, загадывать не хочу», - сказал Григорчук.

Ранее специалист рассказал, что из-за болезни сына мог вернуться в Украину раньше.

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Источник — Football.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Zhorik678
    online
      Zhorik678, 28.07.2021 10:02
    -1
    потыкался помыкался а в украине тоже не особо нужен
    Ссылка
    Panama2830
    online
      Panama2830, 28.07.2021 09:48
    +1
    +, давно потрібно було прийняти таке рішення…
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 28.07.2021 09:45
    -1
    Україна це не Казахстан,не Білорусь, попробуй вТаджикистані може получиться.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 28.07.2021 09:41
    +1
    нарешті
    Ссылка
    Panama2830
    online
      Panama2830, 28.07.2021 09:48
    +1
    +, давно потрібно було прийняти таке рішення…
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 28.07.2021 09:41
    +1
    нарешті
    Ссылка
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