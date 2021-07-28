Роман ГРИГОРЧУК: «Пришло время работать дома. Хочу тренировать в Украине»

Наставник Роман Григорчук покинул «Шахтер» Солигорск и теперь готов к работе в украинском чемпионате.

«Ещё до переезда в Беларусь, я хотел вернуться в украинский футбол. Ещё тогда я чувствовал, что пришло время работать дома. За свою карьеру я больше работал за границей, чем в Украине. Потому, конечно хотелось бы поработать в Украине».

«Тем более, сейчас мне важно быть рядом с семьёй и сыном. Как будет — посмотрим, загадывать не хочу», - сказал Григорчук.

Ранее специалист рассказал, что из-за болезни сына мог вернуться в Украину раньше.