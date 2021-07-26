«Мог уйти из Шахтера раньше». Григорчук рассказал об отъезде из Беларуси

«Шахтер» Солигорск неудачно стартовал в квалификации еврокубков, поэтому клуб на минувшей неделе расстался с украинским наставником Романом Григорчуком.

Специалист уже вернулся в Украину.

- Роман Иосифович, вы уже в Одессе?

- Да, я в Одессе. Вернулся уже на следующий день после игры в Венгрии.

- На сайте «Шахтера» написано, что решение о вашем уходе было обоюдным. Но всё же, чья это была инициатива — ваша или руководства клуба?

- На самом деле, ситуация несколько сложнее. На протяжении последних трёх месяцев у меня был довольно сложный период в жизни. В мае начались проблемы со здоровьем моего 13-летнего сына. Я должен был быть рядом с ним, а семью забрать с собой в Беларусь было невозможно. Потому мой уход из Солигорска мог состояться раньше.

И этот вопрос мы обсуждали с руководителями клуба. Но на тот момент, я смог справиться с этими проблемами и ситуация, казалось бы, нормализовалась. Однако дней за 10 до игры с «Фолой» вновь возникла проблема у сына. Я вынужден был поехать домой. Перед этой игрой меня практически не было с командой. Я приехал лишь накануне игры.

Допускаю, что в настолько напряжённый период, когда команда постоянно проводит важные игры, это могло негативно повлиять на игроков. Далее говорить не о чем. Мы проиграли команде, которой мы не можем проигрывать. После этого, никаких других вариантов, кроме как расстаться, не оставалось. Я думаю, что сейчас от этого решения выиграет и клуб, и я смогу спокойно решить свои семейные проблемы.