ОФИЦИАЛЬНО. Роман Григорчук покидает Шахтер Солигорск

Украинскому тренеру не простили провал в Лиге конференций

  • 23.07.2021 08:01
  • 3938 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Роман Григорчук покидает Шахтер Солигорск
© ФК Шахтер Солигорск. Роман Григорчук

Украинский тренер Роман Григорчук покинул солигорский «Шахтер».

22 июля белорусский клуб в рамках квалификации Лиги конференций неожиданно уступил команде «Фола» из Люксембурга (1:2).

После матча Григорчук встретился с руководством клуба. На встрече стороны пришли к общему решению о прекращении сотрудничества.

Вместе с Романом Григорчуком клуб покидают и его помощники.

Сообщается, что вскоре будет объявлено имя нового главного тренера. 

Напомним, что Григорчук возглавил «Шахтер» в сентябре 2020 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Беларуси.

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Источник — ФК Шахтер Солигорск

(17 голосов)

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Комментарии
    olex.mykhailov
      olex.mykhailov, 23.07.2021 08:49
    +2
    Maks23, 23.07.2021 08:43
    Ответный матч же ещё впереди..в чемпионате нормально идут..
    Там причина мабуть не в поразці, а в самій ситуації в Білорусі і можливо є якась цікава пропозиція для нього по роботі, можливо хочуть залагодити конфлікт з вболівальниками Чорноморця і замість Мороза поставити Григорчука!
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 23.07.2021 08:43
    0
    Ответный матч же ещё впереди..в чемпионате нормально идут..
    Ссылка
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 23.07.2021 08:49
    +2
    Maks23, 23.07.2021 08:43
    Ответный матч же ещё впереди..в чемпионате нормально идут..
    Там причина мабуть не в поразці, а в самій ситуації в Білорусі і можливо є якась цікава пропозиція для нього по роботі, можливо хочуть залагодити конфлікт з вболівальниками Чорноморця і замість Мороза поставити Григорчука!
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 23.07.2021 08:43
    0
    Ответный матч же ещё впереди..в чемпионате нормально идут..
    Ссылка
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