ОФИЦИАЛЬНО. Роман Григорчук покидает Шахтер Солигорск

Украинский тренер Роман Григорчук покинул солигорский «Шахтер».

22 июля белорусский клуб в рамках квалификации Лиги конференций неожиданно уступил команде «Фола» из Люксембурга (1:2).

После матча Григорчук встретился с руководством клуба. На встрече стороны пришли к общему решению о прекращении сотрудничества.

Вместе с Романом Григорчуком клуб покидают и его помощники.

Сообщается, что вскоре будет объявлено имя нового главного тренера.

Напомним, что Григорчук возглавил «Шахтер» в сентябре 2020 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Беларуси.