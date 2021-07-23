ОФИЦИАЛЬНО. Роман Григорчук покидает Шахтер Солигорск

Украинский тренер Роман Григорчук покинул солигорский «Шахтер».
22 июля белорусский клуб в рамках квалификации Лиги конференций неожиданно уступил команде «Фола» из Люксембурга (1:2).
После матча Григорчук встретился с руководством клуба. На встрече стороны пришли к общему решению о прекращении сотрудничества.
Вместе с Романом Григорчуком клуб покидают и его помощники.
Сообщается, что вскоре будет объявлено имя нового главного тренера.
Напомним, что Григорчук возглавил «Шахтер» в сентябре 2020 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Беларуси.
Источник — ФК Шахтер Солигорск
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