Шахтер Солигорск – Фола. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на первый матч 2-го раунда квалификационного раунда Лиги Конференций «Шахтер» Солигорск – «Фола».

«Я мало знаю о сопернике «Шахтера», как, наверное, и представители солигорской команды. Думаю, они мало обращали внимание на эту команду до жеребьевки. В высшем дивизионе чемпионата Люксембурга играет 16 команд. «Фола» в борьбе за чемпионство с 68 баллами на 2 очка опередила «Дюделанж» и на 3 балла «Свифт» (Эсперанж). «Фола» 89 мячей забила и 35 пропустила. У них в команде играет 17 легионеров из разных стран преимущественно из Франции. Известных футболистов у «Фолы» нет. Чемпионат Люксембурга еще не начался.

Могу сказать, что однозначно, у меня нет никаких сомнений, что «Шахтер» пройдет дальше. Солигорцы квалифицированнее, качественнее и солиднее. С «Шахтером» работает наш тренер Роман Григорчук. В прошлом сезоне «Шахтеру» удалось стать чемпионом Беларуси. В новом сезоне они удачно стартовали (13 побед и 1 ничья в 14 матчах при разнице забитых пропущенных 32:7). Никаких проблем во внутреннем чемпионате.

В квалификации Лиги чемпионов у «Шахтера» был очень серьезный соперник в лице многократного чемпиона Болгарии «Лудогорца». Солигорцы дважды уступили по 0:1, но выглядели вполне достойно. У «Шахтера» сейчас 13 легионеров и вот на днях команду покинул украинский форвард Рома Дебелко. Возможно, он в какой-то из украинских клубов перейдет. Может даже в тот, который представляет Украину в еврокубках, хотя я не знаю ничего об этом, не готов сказать, куда именно.

У «Шахтера» хорошие легионеры и сборники Беларуси. Естественно, «Шахтер» пройдет, и я даже не сомневаюсь в этом», - сказал Грозный.

Матч «Шахтер» Солигорск – «Фола» состоится 22-го июля. Начало встречи в 22:30.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.