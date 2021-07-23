Григорчук проиграл Люксембургу. Солигорский Шахтер сенсационно уступил дома

22 июля в Европе прошли первые матчи второго раунда квалификации Лиги конференций 2021/22.
Солигорский «Шахтер», будучи явным фаворитом встречи, сенсационно уступил дома команде «Фола» из Люксембурга (1:2).
Команда украинского наставника Романа Григорчука в первом тайме пропустила два мяча и затем сумела отыграть лишь один.
Ответные матчи Q2 Лиги конференций пройдут 29 июля.
Лига конференций 2021/22
Квалификация Q2. Первые матчи, 22 июля
Шахтер Солигорск (Беларусь) – Фола (Люксембург) – 1:2
Голы: Стасевич, 67 – Омосанья, 19, Мустафич, 44.
Источник — Sport.ua
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ЗЫ: Побольше пусть руководство клуба покупает мертвых легов-югов и всяких мертвых негров и переносит матчи в ЧБ- тогда, может, в будущем молдаван, люксов и латвийцев с литовцами пройдут😁
ЗЫ: Побольше пусть руководство клуба покупает мертвых легов-югов и всяких мертвых негров и переносит матчи в ЧБ- тогда, может, в будущем молдаван, люксов и латвийцев с литовцами пройдут😁
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