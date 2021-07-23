Шахтер Солигорск
1 : 2
Фола
22.07.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Григорчук проиграл Люксембургу. Солигорский Шахтер сенсационно уступил дома

Команда украинского тренера может не пройти квалификацию Лиги конференций

  • 23.07.2021 00:25
  • 637 просмотров
  • 3 комментария
Григорчук проиграл Люксембургу. Солигорский Шахтер сенсационно уступил дома
© Instagram. Роман Григорчук

22 июля в Европе прошли первые матчи второго раунда квалификации Лиги конференций 2021/22.

Солигорский «Шахтер», будучи явным фаворитом встречи, сенсационно уступил дома команде «Фола» из Люксембурга (1:2).

Команда украинского наставника Романа Григорчука в первом тайме пропустила два мяча и затем сумела отыграть лишь один.

Ответные матчи Q2 Лиги конференций пройдут 29 июля.

Лига конференций 2021/22

Квалификация Q2. Первые матчи, 22 июля

Шахтер Солигорск (Беларусь) – Фола (Люксембург) – 1:2

Голы: Стасевич, 67 – Омосанья, 19, Мустафич, 44.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 23.07.2021 01:46
    0
    Віталій Ткачук, 23.07.2021 01:36
    Вилетіли від Лудогорця, - буває, там команда сильніша. А тут??? Х.з як можна було програти.
    В Беларуси не удивятся, если эти лузеры из " Шахты Сл" вылетят во 2- м раунде ЛН от люксов " Фолы"... Забей дома какой дурку гол " Фола"- и все " Шахта Сл" не сможет забить по такой днищенской игре аж 3 гола.. - и снова вуаля на ранней стадии ЕК для евролузеров из " Шахты Сл"😃 .
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 23.07.2021 01:36
    +1
    Вилетіли від Лудогорця, - буває, там команда сильніша. А тут??? Х.з як можна було програти.
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 23.07.2021 01:00
    +2
    А зачем игрочишкам из позорной " Шахты Сл" очки за страну в рейтинге ЕК, какие там победы в квале ЕК, если можно из года в год срубать немалое бабло на буках в конторе и в ЧБ всех без напряга шлепать, в ЧБ соперников у "кротов" нет! Липовый позорный шампиньон из Солигорска...
    ЗЫ: Побольше пусть руководство клуба покупает мертвых легов-югов и всяких мертвых негров и переносит матчи в ЧБ- тогда, может, в будущем молдаван, люксов и латвийцев с литовцами пройдут😁
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 23.07.2021 01:00
    +2
    А зачем игрочишкам из позорной " Шахты Сл" очки за страну в рейтинге ЕК, какие там победы в квале ЕК, если можно из года в год срубать немалое бабло на буках в конторе и в ЧБ всех без напряга шлепать, в ЧБ соперников у "кротов" нет! Липовый позорный шампиньон из Солигорска...
    ЗЫ: Побольше пусть руководство клуба покупает мертвых легов-югов и всяких мертвых негров и переносит матчи в ЧБ- тогда, может, в будущем молдаван, люксов и латвийцев с литовцами пройдут😁
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 23.07.2021 01:36
    +1
    Вилетіли від Лудогорця, - буває, там команда сильніша. А тут??? Х.з як можна було програти.
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 23.07.2021 01:46
    0
    Віталій Ткачук, 23.07.2021 01:36
    Вилетіли від Лудогорця, - буває, там команда сильніша. А тут??? Х.з як можна було програти.
    В Беларуси не удивятся, если эти лузеры из " Шахты Сл" вылетят во 2- м раунде ЛН от люксов " Фолы"... Забей дома какой дурку гол " Фола"- и все " Шахта Сл" не сможет забить по такой днищенской игре аж 3 гола.. - и снова вуаля на ранней стадии ЕК для евролузеров из " Шахты Сл"😃 .
    Ссылка
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