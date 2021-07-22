Результаты матчей Лиги конференций. На кого могут попасть Ворскла и Колос?

В Европе проходят первые матчи второго раунда отбора Лиги конференций

  • 22.07.2021 22:00
  • 1186 просмотров
  • 2 комментария
Результаты матчей Лиги конференций. На кого могут попасть Ворскла и Колос?
© УЕФА

22 июля в Европе проходят первые матчи второго раунда квалификации Лиги конференций 2021/22.

Полтавская «Ворскла» начала турнир с ничьей на выезде в поединке против финского клуба КуПС (2:2). Ответные матчи Q2 Лиги конференций пройдут 29 июля.

«Колос» из Ковалевки уже ждет соперника в следующем раунде (Q3).

Напомним, в результате жеребьевки Q3 ЛК образованы такие пары для украинских клубов:

  • КуПС (Финляндия) / Ворскла (Украина) [2:2] – Астана (Казахстан) / Арис (Греция) [2:0]
  • Колос (Украина) – ФКСБ (Румыния) / Шахтер Караганда (Казахстан)

Лига конференций 2021/22

Квалификация Q2. Первые матчи, 22 июля

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Pop
    online
      Pop, 22.07.2021 22:44
    0
    Делите шкуру не убитого медведя балаболы.Ворскла сегодня уже попала,может и по сумме двух матчей попасть
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 22.07.2021 22:29
    0
    И там и там серьёзніе соперники но вполне проходимые.Смотря как начать и как настроиться.Мяч круглый для всех.Удачи всем нашим командам.
    Ссылка
    Pop
    online
      Pop, 22.07.2021 22:44
    0
    Делите шкуру не убитого медведя балаболы.Ворскла сегодня уже попала,может и по сумме двух матчей попасть
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 22.07.2021 22:29
    0
    И там и там серьёзніе соперники но вполне проходимые.Смотря как начать и как настроиться.Мяч круглый для всех.Удачи всем нашим командам.
    Ссылка
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