Результаты матчей Лиги конференций. На кого могут попасть Ворскла и Колос?

22 июля в Европе проходят первые матчи второго раунда квалификации Лиги конференций 2021/22.

Полтавская «Ворскла» начала турнир с ничьей на выезде в поединке против финского клуба КуПС (2:2). Ответные матчи Q2 Лиги конференций пройдут 29 июля.

«Колос» из Ковалевки уже ждет соперника в следующем раунде (Q3).

Напомним, в результате жеребьевки Q3 ЛК образованы такие пары для украинских клубов:

КуПС (Финляндия) / Ворскла (Украина) [2:2] – Астана (Казахстан) / Арис (Греция) [2:0]

(Украина) [2:2] – Астана (Казахстан) / Арис (Греция) [2:0] Колос (Украина) – ФКСБ (Румыния) / Шахтер Караганда (Казахстан)

Лига конференций 2021/22

Квалификация Q2. Первые матчи, 22 июля