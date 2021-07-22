Результаты матчей Лиги конференций. На кого могут попасть Ворскла и Колос?

22 июля в Европе проходят первые матчи второго раунда квалификации Лиги конференций 2021/22.
Полтавская «Ворскла» начала турнир с ничьей на выезде в поединке против финского клуба КуПС (2:2). Ответные матчи Q2 Лиги конференций пройдут 29 июля.
«Колос» из Ковалевки уже ждет соперника в следующем раунде (Q3).
Напомним, в результате жеребьевки Q3 ЛК образованы такие пары для украинских клубов:
- КуПС (Финляндия) / Ворскла (Украина) [2:2] – Астана (Казахстан) / Арис (Греция) [2:0]
- Колос (Украина) – ФКСБ (Румыния) / Шахтер Караганда (Казахстан)
Лига конференций 2021/22
Квалификация Q2. Первые матчи, 22 июля
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Источник — Sport.ua
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