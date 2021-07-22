КуПС
2 : 2
Ворскла
22.07.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Не хватило нескольких секунд. Ворскла не удержала победу над КуПСом

Полтавчане пропустили в дебюте и в самой концовке

  • 22.07.2021 20:54
  • 3452 просмотра
  • 36 комментариев
Не хватило нескольких секунд. Ворскла не удержала победу над КуПСом
© ФК Ворскла

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Лига конференций 2021/2022. Второй квалификационный раунд.

«КуПС» - «Ворскла» - 2:2.

 Удо, 6, Томас, 90+6 - Кане, 29, Тилль (пен).

 Попович, 43, Себбан, 64, Ниссиля, 80, Анджей-Боатенг, 84 -  Бондаренко, 68, Скляр, 90+5.

«Ворскла»: Ризнык, Чеснаков, Яворский, Бондаренко, Пердута, Пуцлин (Кравчук, 88), Скляр, О. Тилль, Якубу, Кане (Челядин, 75), Степанюк (Вакула, 82).

«КуПС»: Кредль, Хямяляйнен, Томас, Тойвомаки (Хямяляйнен, 82), Каррильо, Себбан (Рангел, 78), Аджей-Боатенг, Узочукву, Попович (Я. Икауниекс, 62), Ниссиля, Удо.

Арбитр: Дмитрий Дмитриев (Беларусь).

Стадион: «Савон Саноман Арена» (Куопио, Финляндия).

КУПС - ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 22.07.2021 21:17
    0
    Aleks04, 22.07.2021 21:09
    Купс 6-разовый чемпион колхозного чемпа, этим нужно гордиться? Минай боролся бы за 1-е место в том чемпионате.
    язык без костей
    можно ляпать шо попало.
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 22.07.2021 21:12
    -1
    Рождённые в Автобусе, 22.07.2021 21:10
    Да шо вы нормально Ворскла сыграла)))автобусники кипрские попали бы купсУ в одну калитку
    А тебя мама родила поприкалываться)
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 22.07.2021 21:11
    -1
    BekXanov, 22.07.2021 21:03
    А ты знаешь их состав по уровню?Они лидеры в своём чемпионате и доволи таки непростая команда.А бы только ляпнуть.
    Они лидеры в слабом чемпионате. То что, Купсы, Жилины непростые команды для Ворсклы - это ни для кого не секрет, традиция.
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 22.07.2021 21:11
    0
    BUCH, 22.07.2021 21:08
    Я не могу понять... Как ещё Ризнык с ворот не ушёл)))🤬🤬🤬
    Тупой слив 🤬🤬🤬🤬!!!
    Кто реально смотрел матч... Поймёт.
    Ссылка
    Рождённые в Автобусе
    online
      Рождённые в Автобусе, 22.07.2021 21:10
    -3
    Да шо вы нормально Ворскла сыграла)))автобусники кипрские попали бы купсУ в одну калитку
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 22.07.2021 21:09
    -1
    Саша Яковенко, 22.07.2021 21:07
    Минай - 6-разовый чемптон своей страны? О-о.
    Купс 6-разовый чемпион колхозного чемпа, этим нужно гордиться? Минай боролся бы за 1-е место в том чемпионате.
    Ссылка
    terhoha
    online
      terhoha, 22.07.2021 21:09
    0
    ..баний бульбаш додав 4хв. а забили на 97.
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 22.07.2021 21:08
    0
    Я не могу понять... Как ещё Ризнык с ворот не ушёл)))🤬🤬🤬
    Тупой слив 🤬🤬🤬🤬!!!
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 22.07.2021 21:08
    0
    Huygens, 22.07.2021 21:00
    Только и того, что потеряли очки в общий зачёт. Но дома теперь будут играть только на победу.
    А так, идут по Графику Динамо в КК. 2:2 и 4:0 дома.)
    Было бы не плохо. А дальше крепкая Астана и тоже с искусственным полем.
    Ссылка
    I_LOVE_UKRAINE
    online
      I_LOVE_UKRAINE, 22.07.2021 21:08
    0
    Перший блін комом, нічого дома мають впевнено перемагати.
    Каміння в команду не кидайте, брак досвіду дається взнаки, згадайте, як полюбляли ШД і ДК пропускати на останніх хвилинах.
    На помилках вчаться. Ворсклі - удачі, вболівальникам української команди - терпіння!
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 22.07.2021 21:07
    0
    Aleks04, 22.07.2021 21:02
    Пздц, потеряли очки в копилку ЕК… Купс, состав которого уровень Миная…
    Минай - 6-разовый чемптон своей страны? О-о.
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 22.07.2021 21:06
    +2
    Мозгов не хватило, а не секунд.
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 22.07.2021 21:06
    -2
    Evgeny_Boykinyuk, 22.07.2021 21:01
    даже если и пройдут то астана хлопнет
    Нужно пройти этих, а там видно будет. А в этом иатче типичная болячка Ворсклы - не впервой они пропускают с финальным свистком Да, и судя по отскоку мяча и реакции футболистов - поляна там стремная, ещё и ливень.
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    Evgeny_Boykinyuk
    online
      Evgeny_Boykinyuk, 22.07.2021 21:06
    +1
    Aleks04, 22.07.2021 21:05
    Ворскла объективно сильнее Астаны, в Астане колхозный состав без качественных легов
    ахах посмотрим
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 22.07.2021 21:05
    -6
    Evgeny_Boykinyuk, 22.07.2021 21:01
    даже если и пройдут то астана хлопнет
    Ворскла объективно сильнее Астаны, в Астане колхозный состав без качественных легов
    Ссылка
    Mykola_Andrienko
      Mykola_Andrienko, 22.07.2021 21:04
    +3
    Evgeny_Boykinyuk, 22.07.2021 21:03
    ворскла любит в еврокубках просырать все на последних минутах это у них в крови (матчи против жилины локомотивы спортинга не дадут соврать)
    Що є, то є
    Ссылка
    SeM077
    online
      SeM077, 22.07.2021 21:04
    0
    Обісрались
    Ссылка
    BekXanov
    online
      BekXanov, 22.07.2021 21:03
    0
    Aleks04, 22.07.2021 21:02
    Пздц, потеряли очки в копилку ЕК… Купс, состав которого уровень Миная…
    А ты знаешь их состав по уровню?Они лидеры в своём чемпионате и доволи таки непростая команда.А бы только ляпнуть.
    Ссылка
    Evgeny_Boykinyuk
    online
      Evgeny_Boykinyuk, 22.07.2021 21:03
    +9
    ворскла любит в еврокубках просырать все на последних минутах это у них в крови (матчи против жилины локомотивы спортинга не дадут соврать)
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 22.07.2021 21:02
    0
    Пздц, потеряли очки в копилку ЕК… Купс, состав которого уровень Миная…
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 22.07.2021 20:58
    +10
    Судья со временем конечно начудил, но все равно это не оправдание. 2-2 могло стать еще раньше, если бы не классный сейв Ризныка.
    Ссылка
    Evgeny_Boykinyuk
    online
      Evgeny_Boykinyuk, 22.07.2021 21:03
    +9
    ворскла любит в еврокубках просырать все на последних минутах это у них в крови (матчи против жилины локомотивы спортинга не дадут соврать)
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 22.07.2021 20:58
    +6
    Ворскле в любом случае респект, надеюсь дальше пройдут.
    Ссылка
    Evgeny_Boykinyuk
    online
      Evgeny_Boykinyuk, 22.07.2021 21:01
    +4
    игра ничейная все по делу
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 22.07.2021 20:58
    +4
    Дуже дурний гол: Чеснаков та інші захисники півгодини стояли спиною до м'яча на лінії воротарської.
    Їбанати
    ЗІ
    Мабуть, на полі були гідні команди.
    Нехай Ворскла вдома доводить, що хоче пройти далі.
    ЗЗІ
    Стадіон Купса трішки схожий на "Ворсклу" бо теж перші ряди на висоті 2-го - 3-го поверху від землі.
    Ссылка
    Mykola_Andrienko
      Mykola_Andrienko, 22.07.2021 21:04
    +3
    Evgeny_Boykinyuk, 22.07.2021 21:03
    ворскла любит в еврокубках просырать все на последних минутах это у них в крови (матчи против жилины локомотивы спортинга не дадут соврать)
    Що є, то є
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 22.07.2021 21:00
    +3
    А вообще по игре мы выглядели лучше, дома нужно выигрывать.
    Ссылка
    SanyaPOL
    online
      SanyaPOL, 22.07.2021 20:57
    +3
    Саня Скляр, от, ***ть, объясни мне, на кой ты пошел в тот подкат!????
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 22.07.2021 21:06
    +2
    Мозгов не хватило, а не секунд.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 22.07.2021 21:02
    +2
    Face Control, 22.07.2021 20:57
    Добавил 4 минуты, те забили хз на какой и типа это норм? Лол.
    По правилам на табличке минимум времени, которое должны сыграть еще команды, но не максимум. Нужно играть до свистка.
    Ссылка
    Huygens
    online
      Huygens, 22.07.2021 21:00
    +2
    Только и того, что потеряли очки в общий зачёт. Но дома теперь будут играть только на победу.
    А так, идут по Графику Динамо в КК. 2:2 и 4:0 дома.)
    Ссылка
    Evgeny_Boykinyuk
    online
      Evgeny_Boykinyuk, 22.07.2021 21:06
    +1
    Aleks04, 22.07.2021 21:05
    Ворскла объективно сильнее Астаны, в Астане колхозный состав без качественных легов
    ахах посмотрим
    Ссылка
    2966
    online
      2966, 22.07.2021 20:57
    +1
    Судья урод картофельный
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 22.07.2021 21:17
    0
    Aleks04, 22.07.2021 21:09
    Купс 6-разовый чемпион колхозного чемпа, этим нужно гордиться? Минай боролся бы за 1-е место в том чемпионате.
    язык без костей
    можно ляпать шо попало.
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 22.07.2021 21:11
    0
    BUCH, 22.07.2021 21:08
    Я не могу понять... Как ещё Ризнык с ворот не ушёл)))🤬🤬🤬
    Тупой слив 🤬🤬🤬🤬!!!
    Кто реально смотрел матч... Поймёт.
    Ссылка
    terhoha
    online
      terhoha, 22.07.2021 21:09
    0
    ..баний бульбаш додав 4хв. а забили на 97.
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 22.07.2021 21:08
    0
    Я не могу понять... Как ещё Ризнык с ворот не ушёл)))🤬🤬🤬
    Тупой слив 🤬🤬🤬🤬!!!
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 22.07.2021 21:08
    0
    Huygens, 22.07.2021 21:00
    Только и того, что потеряли очки в общий зачёт. Но дома теперь будут играть только на победу.
    А так, идут по Графику Динамо в КК. 2:2 и 4:0 дома.)
    Было бы не плохо. А дальше крепкая Астана и тоже с искусственным полем.
    Ссылка
    I_LOVE_UKRAINE
    online
      I_LOVE_UKRAINE, 22.07.2021 21:08
    0
    Перший блін комом, нічого дома мають впевнено перемагати.
    Каміння в команду не кидайте, брак досвіду дається взнаки, згадайте, як полюбляли ШД і ДК пропускати на останніх хвилинах.
    На помилках вчаться. Ворсклі - удачі, вболівальникам української команди - терпіння!
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 22.07.2021 21:07
    0
    Aleks04, 22.07.2021 21:02
    Пздц, потеряли очки в копилку ЕК… Купс, состав которого уровень Миная…
    Минай - 6-разовый чемптон своей страны? О-о.
    Ссылка
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