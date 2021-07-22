Не хватило нескольких секунд. Ворскла не удержала победу над КуПСом

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Лига конференций 2021/2022. Второй квалификационный раунд.
«КуПС» - «Ворскла» - 2:2.
Удо, 6, Томас, 90+6 - Кане, 29, Тилль (пен).
Попович, 43, Себбан, 64, Ниссиля, 80, Анджей-Боатенг, 84 - Бондаренко, 68, Скляр, 90+5.
«Ворскла»: Ризнык, Чеснаков, Яворский, Бондаренко, Пердута, Пуцлин (Кравчук, 88), Скляр, О. Тилль, Якубу, Кане (Челядин, 75), Степанюк (Вакула, 82).
«КуПС»: Кредль, Хямяляйнен, Томас, Тойвомаки (Хямяляйнен, 82), Каррильо, Себбан (Рангел, 78), Аджей-Боатенг, Узочукву, Попович (Я. Икауниекс, 62), Ниссиля, Удо.
Арбитр: Дмитрий Дмитриев (Беларусь).
Стадион: «Савон Саноман Арена» (Куопио, Финляндия).
Источник — Sport.ua
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можно ляпать шо попало.
Тупой слив 🤬🤬🤬🤬!!!
Тупой слив 🤬🤬🤬🤬!!!
А так, идут по Графику Динамо в КК. 2:2 и 4:0 дома.)
Каміння в команду не кидайте, брак досвіду дається взнаки, згадайте, як полюбляли ШД і ДК пропускати на останніх хвилинах.
На помилках вчаться. Ворсклі - удачі, вболівальникам української команди - терпіння!
Їбанати
ЗІ
Мабуть, на полі були гідні команди.
Нехай Ворскла вдома доводить, що хоче пройти далі.
ЗЗІ
Стадіон Купса трішки схожий на "Ворсклу" бо теж перші ряди на висоті 2-го - 3-го поверху від землі.
А так, идут по Графику Динамо в КК. 2:2 и 4:0 дома.)
можно ляпать шо попало.
Тупой слив 🤬🤬🤬🤬!!!
Тупой слив 🤬🤬🤬🤬!!!
А так, идут по Графику Динамо в КК. 2:2 и 4:0 дома.)
Каміння в команду не кидайте, брак досвіду дається взнаки, згадайте, як полюбляли ШД і ДК пропускати на останніх хвилинах.
На помилках вчаться. Ворсклі - удачі, вболівальникам української команди - терпіння!
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