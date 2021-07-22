КуПС - Ворскла - 2:2. Как упустить победу на 96 минуте. Видео голов и обзор

«Ворскла» стартовала в Лиге конференций матчем квалификации против финского КуПСа. Матч завершился со счетом 2:2.
Обзор матча
КуПС - Ворскла 1:0. Гол Удо
КуПС - Ворскла 1:1. Гол Кане
КуПС - Ворскла 1:2. Гол Тилля
КуПС - Ворскла 2:2. Гол Томаса
События матча
|90+6'
|ГОЛ ! Мяч забил Диого Томас (КуПС).
|55'
|ГОЛ ! С пенальти забил Оливье Тилль (Ворскла).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Ибрахим Кане (Ворскла).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Аньекпено Удо (КуПС).
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Источник — Sport.ua
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