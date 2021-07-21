КуПС
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Ворскла
22.07.2021 19:00

КуПС — Ворскла. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Так ли слаба финская команда, как кажется?

  • 21.07.2021 21:30
  • 1164 просмотра
  • 1 комментарий
КуПС — Ворскла. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
© ФК Ворскла

В четверг, 22 июля, состоится первый поединок 2-го квалифкационного раунда Лиги конференций, в котором финский футбольный клуб КуПС примет полтавскую «Ворсклу».

С одной стороны, Лига конференций — дело новое. С другой стороны, концепция футбола нисколько не изменилась — забивай больше, чем соперник, и будет тебе счастье.

КуПС

КуПС из финского города Куопио (население около 111 тысяч человек) — клуб довольно старый, он был основан в 1923-м году. Шесть раз завоевывал золотые медали чемпионата, в последний раз в 2019 году, трижды выигрывал Кубок Финляндии.

Согласно Transfermarkt, совокупная стоимость игроков первой команды КуПСа составляет €4,5 миллиона. Для сравнения, «Ворскла» оценивается в €13 миллионов.

Три самых дорогих игрока команды — 27-летний финский вратарь Отсо Виртанен (травмирован), 27-летний ганский центральный полузащитник Нана Боатенг и 26-летний латвийский атакующий полузащитник Янис Икаунекс. Каждый из трех игроков оценивается в €400 тысяч.

Как мы видим, КуПС звезд с неба не хватает. Маленькая команда из маленького города с невысокими амбициями. Но это не значит, что пройти ее будет легко. Как раз такие маленькие команды любят и умеют сопротивляться, тем более, на домашнем стадионе.

«Ворскла»

Полтавская команда провела хорошую предсезонную подготовку под руководством Юрия Максимова и вполне готова стартовать в еврокубках.

«Ворскла» неплохо усилилась. В команду пришли Тамм, Бондаренко, Кушниренко, Эсеола и Вакула. Из значимых потерь можно отметить лучшего бомбардира минувшего сезона УПЛ Владислава Кулача, который покинул клуб в качестве свободного агента.

«Не хочется сразу вылететь. Считаю, что и Украинская ассоциация футбола должна помогать клубам, которые представляют нашу страну на международной арене. Ведь мы приносим баллы в общую копилку… Помню, что когда я был футболистом киевского «Динамо», то нам было легче играть в групповом турнире, нежели в квалификации. Так что будем прикладывать максимальные усилия, чтобы порадовать наших болельщиков», — отметил главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов.

На бумаге «Ворскла» несомненно сильнее финской команды, но украинцам очень важно не допустить недооценки соперника, потому что КуПС может больно наказать за недостаточно серьезное к себе отношение.

Прогноз на противостояние

Вероятно, «Ворскла» не будет форсировать события, в первом поединке полтавчан устроит и ничья. Украинская команда постарается добыть победу, но играть будет с оглядкой на второй поединок.

Ориентировочный состав:

«Ворскла»: Ризнык — Бондаренко, Яворский, Чеснаков, Тилль, Пуцлин, Скляр, Якубу, Пердута, Кане, Степанюк

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22 июля, четверг

КуПС — «Ворскла»
Куопио. Стадион «Савон Саномат Арена». 19:00
Прямая трансляция на телеканале «Футбол 2»
КУПС — ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Михаил Шаповалов, Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Александр Пересадько
    online
      Александр Пересадько, 21.07.2021 22:45
    0
    Вперёд Ворскла!!!!!!
    Ссылка
    Александр Пересадько
    online
      Александр Пересадько, 21.07.2021 22:45
    0
    Вперёд Ворскла!!!!!!
    Ссылка
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