КуПС
2 : 2
Ворскла
22.07.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Юрий МАКСИМОВ: «Обидно, что пропустили на последней минуте»

Наставник «Ворсклы» подвел итоги поединка против финского клуба КуПС (2:2)

  • 23.07.2021 14:55
  • 1125 просмотров
  • 4 комментария
Юрий МАКСИМОВ: «Обидно, что пропустили на последней минуте»
© ФК Ворскла. Юрий Максимов

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал ничью в поединке против финского клуба КуПС (2:2) в первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций УЕФА.

«Игра была агрессивной, напряженной. Обидно, что пропустили на последней минуте и упустили победу. КуПС хорошо контролировал мяч, команда умеет играть в комбинационный футбол.

Погодные условия одинаковы для всех. Мы не играли на таких полях, поэтому может какой-то минус в этом был...», — сказал Максимов после матч.

Ответный поединок «Ворскла» — КуПС состоится в четверг, 29 июля.

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Источник — ФК Ворскла

(5 голосов)

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Комментарии
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 23.07.2021 15:26
    +1
    Який тренер - така команда.
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 23.07.2021 15:25
    -1
    Barsa_che, 23.07.2021 15:22
    Максимову повинно бути соромно за такий результат, адже грали з дуже слабкою командою.
    Ігра била равна. Ігралі два говна...
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 23.07.2021 15:22
    +1
    Максимову повинно бути соромно за такий результат, адже грали з дуже слабкою командою.
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 23.07.2021 15:02
    -2
    А як буде *прикро* кацапською??? Юрко по українськи не говорить...
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 23.07.2021 15:26
    +1
    Який тренер - така команда.
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 23.07.2021 15:22
    +1
    Максимову повинно бути соромно за такий результат, адже грали з дуже слабкою командою.
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