Юрий МАКСИМОВ: «Обидно, что пропустили на последней минуте»

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал ничью в поединке против финского клуба КуПС (2:2) в первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций УЕФА.

«Игра была агрессивной, напряженной. Обидно, что пропустили на последней минуте и упустили победу. КуПС хорошо контролировал мяч, команда умеет играть в комбинационный футбол.

Погодные условия одинаковы для всех. Мы не играли на таких полях, поэтому может какой-то минус в этом был...», — сказал Максимов после матч.

Ответный поединок «Ворскла» — КуПС состоится в четверг, 29 июля.