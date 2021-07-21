КуПС – Ворскла. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией первого поединка второго раунда квалификации Лиги конференций

  • 21.07.2021 19:55
  • 962 просмотра
  • 6 комментариев
КуПС – Ворскла. Текстовая трансляция матча
© ФК Ворскла

В четверг, 22 июля, состоится первый поединок второго раунда квалификации Лиги конференций, в котором сыграют финский «Куопион Паллосеура» и полтавская «Ворскла». Игра состоится в Куопио на поле стадиона «Савон Саноман Арена», начало - в 19:00.

Первой украинской командой, которая примет участие в новообразованной Лиге конференций, станет полтавская «Ворскла». Исторический первый поединок она проведет против финской команды, которую преимущественно сокращенно называют «КуПС». Подопечные Максимова готовились к игре в нормальном режиме, проведя традиционные сборы. Из потерь можно назвать Кулача, Васина, Сапая, Ребенка, Альюна, которые не сыграют в матче, поскольку покинули клуб по разным причинам, однако усиления также есть - в первую очередь это форвард Эсеола и защитники Тамм и Бондаренко. Соперник хоть и зубастый (в первом раунде квалификации после поражения «Ноа» в гостях со счетом 0:1 финны отгрузили дома армянам пять голов), однако вполне по силам полтавской команде. 

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «КуПС» - «Ворскла».

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    SanyaPOL
    online
      SanyaPOL, 21.07.2021 21:05
    0
    Футбол 2
    18:55 КуПС - Ворскла. Лига конференций. Прямая трансляция
    Ссылка
    igor shmuylo
    online
      igor shmuylo, 21.07.2021 20:39
    0
    http://livetv.sx/pt/eventinfo/1089779_kups_kuopio_vorskla/
    Ссылка
    Johny
    online
      Johny, 21.07.2021 20:38
    0
    nivava, 21.07.2021 20:24
    21 век, а у нас только ТЕКСТОВАЯ трансяция футбольного матча!!! И интернет подключен, и Футболы123, и тьотя шура, а ПОСМОТРЕТЬ трансляцию негде... Позор!!!
    На Ютубе будет
    Ссылка
    nivava
    online
      nivava, 21.07.2021 20:24
    0
    21 век, а у нас только ТЕКСТОВАЯ трансяция футбольного матча!!! И интернет подключен, и Футболы123, и тьотя шура, а ПОСМОТРЕТЬ трансляцию негде... Позор!!!
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 21.07.2021 20:01
    0
    ...правила виїзного голу нема... Краще не програвати взагалі.
    Ссылка
    al mizo
    online
      al mizo, 21.07.2021 19:58
    0
    нельзя проигрывать больше одного мяча-в гостях Куопио играет намного слабее
    Ссылка
    SanyaPOL
    online
      SanyaPOL, 21.07.2021 21:05
    0
    Футбол 2
    18:55 КуПС - Ворскла. Лига конференций. Прямая трансляция
    Ссылка
    igor shmuylo
    online
      igor shmuylo, 21.07.2021 20:39
    0
    http://livetv.sx/pt/eventinfo/1089779_kups_kuopio_vorskla/
    Ссылка
    Johny
    online
      Johny, 21.07.2021 20:38
    0
    nivava, 21.07.2021 20:24
    21 век, а у нас только ТЕКСТОВАЯ трансяция футбольного матча!!! И интернет подключен, и Футболы123, и тьотя шура, а ПОСМОТРЕТЬ трансляцию негде... Позор!!!
    На Ютубе будет
    Ссылка
    nivava
    online
      nivava, 21.07.2021 20:24
    0
    21 век, а у нас только ТЕКСТОВАЯ трансяция футбольного матча!!! И интернет подключен, и Футболы123, и тьотя шура, а ПОСМОТРЕТЬ трансляцию негде... Позор!!!
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 21.07.2021 20:01
    0
    ...правила виїзного голу нема... Краще не програвати взагалі.
    Ссылка
    al mizo
    online
      al mizo, 21.07.2021 19:58
    0
    нельзя проигрывать больше одного мяча-в гостях Куопио играет намного слабее
    Ссылка
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