В четверг, 22 июля, состоится первый поединок второго раунда квалификации Лиги конференций, в котором сыграют финский «Куопион Паллосеура» и полтавская «Ворскла». Игра состоится в Куопио на поле стадиона «Савон Саноман Арена», начало - в 19:00.

Первой украинской командой, которая примет участие в новообразованной Лиге конференций, станет полтавская «Ворскла». Исторический первый поединок она проведет против финской команды, которую преимущественно сокращенно называют «КуПС». Подопечные Максимова готовились к игре в нормальном режиме, проведя традиционные сборы. Из потерь можно назвать Кулача, Васина, Сапая, Ребенка, Альюна, которые не сыграют в матче, поскольку покинули клуб по разным причинам, однако усиления также есть - в первую очередь это форвард Эсеола и защитники Тамм и Бондаренко. Соперник хоть и зубастый (в первом раунде квалификации после поражения «Ноа» в гостях со счетом 0:1 финны отгрузили дома армянам пять голов), однако вполне по силам полтавской команде.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «КуПС» - «Ворскла».