Мирон МАРКЕВИЧ: «Если кого-то возглавлю, то только амбициозную команду»

Украинский тренер опроверг недавные слухи

  • 15.09.2021 17:39
  • 519 просмотров
  • 4 комментария
Мирон МАРКЕВИЧ: «Если кого-то возглавлю, то только амбициозную команду»
© ФК Рух. Мирон Маркевич

Экс-тренер «Металлиста» и «Днепра» Мирон Маркевич опроверг слухи о том, что он может возглавить «Карпаты» Львов или «Кривбасс»:

«Такое впечатление, что после ухода с должности Главы комитета сборных УАФ, все решили заняться поиском для меня работы. Стоило мне появиться на последнем календарном матче «Карпат», как сразу поползли разговоры о моем возвращении в эту команду.

Однако все это чьи-то домыслы, как и в информации с «Кривбассом»: никто со мной не контактировал и ничего не предлагал. Пользуясь случаем хочу еще раз заявить: если я и появлюсь у руля на тренерском мостике, то это будет очень амбициозная команда, с крепкими финансовыми тылами. А роль спасателя от вылета или, образно говоря, «перевозчика» из лиги в лигу, мне не интересна».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    0933333333
    online
    0933333333, 15.09.2021 18:01 (изменен)
    0
    Единственная надежда Металлист... но тут тоже команда которая стремится в будущее подначалом "трухи", выгляит уж больно консервативно
    Ссылка
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 15.09.2021 17:55
    0
    Сергей Романчиков, 15.09.2021 17:52
    Учитывая возраст,уже на том свете возглавит..
    моложе Луческу
    Ссылка
    Игорь Полищук
    online
    Игорь Полищук, 15.09.2021 17:52
    +3
    Перевожу: дождусь пока Металлист выйдет в Премьер-лигу и пойду туда
    Ссылка
    Сергей Романчиков
    online
    Сергей Романчиков, 15.09.2021 17:52
    -1
    Учитывая возраст,уже на том свете возглавит..
    Ссылка
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