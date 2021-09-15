Мирон МАРКЕВИЧ: «Если кого-то возглавлю, то только амбициозную команду»

Экс-тренер «Металлиста» и «Днепра» Мирон Маркевич опроверг слухи о том, что он может возглавить «Карпаты» Львов или «Кривбасс»:

«Такое впечатление, что после ухода с должности Главы комитета сборных УАФ, все решили заняться поиском для меня работы. Стоило мне появиться на последнем календарном матче «Карпат», как сразу поползли разговоры о моем возвращении в эту команду.

Однако все это чьи-то домыслы, как и в информации с «Кривбассом»: никто со мной не контактировал и ничего не предлагал. Пользуясь случаем хочу еще раз заявить: если я и появлюсь у руля на тренерском мостике, то это будет очень амбициозная команда, с крепкими финансовыми тылами. А роль спасателя от вылета или, образно говоря, «перевозчика» из лиги в лигу, мне не интересна».