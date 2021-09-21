Женская сборная Украины обыграла команду Турции в товарищеском матче

Женская сборная Украины по футболу провела контрольный матч против команды команды Турции и одержала победу (1:0). Единственный гол был забит на 13-й минуте матча.

Поединок прошел в Киеве на НТК им. В. Банникова в рамках подготовки сине-желтых к квалификации женского ЧМ-2023.

Встрече предшествовал учебно-тренировочный сбор украинок, который начался 13 сентября.

Товарищеский матч

Киев. НТК им. В. Банникова

Украина – Турция – 1:0