Женская сборная Украины обыграла команду Турции в товарищеском матче

Женская сборная Украины по футболу провела контрольный матч против команды команды Турции и одержала победу (1:0). Единственный гол был забит на 13-й минуте матча.
Поединок прошел в Киеве на НТК им. В. Банникова в рамках подготовки сине-желтых к квалификации женского ЧМ-2023.
Встрече предшествовал учебно-тренировочный сбор украинок, который начался 13 сентября.
Товарищеский матч
Киев. НТК им. В. Банникова
Украина – Турция – 1:0
Источник — Sport.ua
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