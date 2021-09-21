Женская сборная Украины проведет товарищеский матч с Турцией

Поединок состоится 21 сентября

  • 21.09.2021 16:59
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Женская сборная Украины проведет товарищеский матч с Турцией
© УАФ

В рамках подготовки к квалификации ЧМ-2023 женская сборная Украины в Киеве на НТК им. В. Банникова проведет контрольный матч против Турции (начало в 19:00). Встрече предшествовал учебно-тренировочный сбор украинок, который начался 13 сентября.

«В отличие от сборной Украины, футболистки Турции уже стартовали в отборе чемпионата мира. И уже была возможность убедиться, что они — достойные соперницы, ведь несколько дней назад они сыграли вничью с амбициозной Португалией и произвели приятное впечатление. Кстати, два года назад мои подопечные уже проводили спарринг с турчанками и уверенно победили — 4:0, но с тех пор состав оппоненток претерпел серьезные изменения», — так оценила силу будущих соперниц главный тренер украинской команды Наталья Зинченко.

Источник — Украинская ассоциация футбола

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