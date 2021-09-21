Металлист
2 : 1
Десна
21.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Металлист переплыл Десну. Клуб из Первой лиги обыграл представителя УПЛ

Команды выдали очень яркий поединок

  • 21.09.2021 20:50
  • 8771 просмотр
  • 70 комментариев
Металлист переплыл Десну. Клуб из Первой лиги обыграл представителя УПЛ
© ФК Металлист

В рамках 1/16 финала Кубка Украины в Харькове на ОСК «Металлист» встретились две очень интересные команды. Лидеру Первой лиги, «Металлисту», противостояла черниговская «Десна», которая несмотря на внутренние проблемы, расположилась аж на третьем месте УПЛ.

В отличие от «северян, которые вступили в борьбу за трофей с 1/16 финала, харьковчане уже прошли двух оппонентов. Во втором предварительном раунде «сине-желтые» на выезде обыграли «Яруд» - 3:1, а в третьем предварительном разгромили «Скорук» из Токмаковки - 3:0.

Несмотря на разные статусы команд, именно «Металлист» виделся небольшим фаворитом матча. Амбициозный харьковский клуб на всех мощностях мчится в УПЛ, делает нешуточные приобретения и серьезно восстанавливает свою инфраструктуру. Посему, были предположения, что «Десна», у которой глубина состава со старта чемпионата точно не увеличилась, могла бы и пожертвовать Кубком ради чемпионата.

Впрочем, именно «Десна» активнее начала матч. Очень быстрый переход из обороны в атаку, минимум передач в центре поля и быстрые прорывы на флангах. Картушов и Болбат раз за разом тревожили защитные порядки хозяев, но Каневцев действовал безукоризненно. «Металлист» играл не менее живо! И если Пейшото пробил чуть неточно, но Танковский мог открывать счет в матче, но его удар головой взял Мысак. А когда тайм уже подходил к своему завершению забили гости. Волошина вывели на рандеву с Каневцевым и Викентий с левой перебросил вратаря харьковчан – 0:1!

После перерыва команды не стали сбавлять обороты. Соперники раз за разом создавали остроту у обеих ворот. «Десна» могла забивать второй мяч. В одной из атак Безбородько и Тотовицкий вдвоем переиграли всю защиту соперника, но последний пробил выше ворот. 

И все же мотивация у харьковчан была большей. Многочисленные зрители гнали своих любимцев вперед и «желто-синие» не подвели. Сначала первый англичанин в чемпионатах Украины Харрис замкнул на дальней штанге передачу Танчика и сравнял счет. А уже под занавес матча Мизюк после углового во второй раз огорчил Мысака – 2:1!

Прекрасная игра на высоких скоростях, которая точно понравилась зрителям. Побольше бы таких матчей...
 

 Кубок Украины. 1/16 финала

«Металлист» - «Десна» - 2:1

 Харрис, 73, Мизюк, 88 - Волошин, 45

 Танковский, 51, Порох, 81 - Селин, 49, Будкивский, 69, Калитвинцев, 79

«Металлист»: Каневцев, Романюк, Мизюк, Порох, Шопин, Сарапий (Демченко, 46), Танковский (Поступаленко, 59), Подлепенец (Харрис, 59), Фомин (Балули, 46), Танчик, Пейшото

«Десна»: Мысак, Жук, Ковтун, Болбат (Арвеладзе, 57), Домбровский, Калитвинцев, Картушов, Волошин (Тотовицкий, 57), Завийский, Селин, Дегтярев (Будкивский, 57)

Арбитр: Николай Балакин, Киевская обл.

Стадион: ОСК «Металлист» 

Максим Щербаков, Sport.ua

(23 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    cucumber
    online
    cucumber, 21.09.2021 21:58
    0
    avk2307, 21.09.2021 21:54
    Ну развлекайся, но петарды не жги
    Дальше кого хотите ? Шахтер или Мариуполь? (хотя не факт , что Волыни не проиграют)
    Или Днепр?
    Всех хотим.. по очереди! МЕ - ТА - ЛЛИСТ!!!!
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 21.09.2021 21:55
    +2
    cucumber, 21.09.2021 21:49
    посмотрите, как у них горит, а это всего навсего потому что обыграли команду из их пула, тех кто им сливал игры. А дальше очередь самого Динамо
    Посмотрите сколько очей ДК потеряло в матчах с Десной за последние несколько сезонов, о каких сливах вы говорите? Это явно не 2 ничьи в 40+ матчах Шахтера с Мариуполем.
    Ссылка
    Dom_y_Doporu
    Dom_y_Doporu, 21.09.2021 21:54
    +1
    То непередаваемое чувство, когда в перерыве поставил на победу Металлиста по 6ому кэфу))
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 21.09.2021 21:54
    0
    cucumber, 21.09.2021 21:52
    та понятно что у них одна тусовка, так и у меня нет особой ненависти ни к одной команде УПЛ! Просто развлекаюсь, впрочем как и все на этом сайте!
    Ну развлекайся, но петарды не жги
    Дальше кого хотите ? Шахтер или Мариуполь? (хотя не факт , что Волыни не проиграют)
    Или Днепр?
    Ссылка
    Jaroslav5999
    Jaroslav5999, 21.09.2021 21:53 (изменен)
    0
    cucumber, 21.09.2021 21:49
    посмотрите, как у них горит, а это всего навсего потому что обыграли команду из их пула, тех кто им сливал игры. А дальше очередь самого Динамо
    а може на шахтар чи зорю попадети?як Динамо ви зібрались обігрувати?
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 21.09.2021 21:52
    0
    Aleks04, 21.09.2021 21:48
    Посмотрим на них против команд сильнее, т.к. Десна - это не показатель.
    Подожди сезон.
    А может и Кубке в этом году выпадет «гранд» местный
    Ссылка
    johndow
    online
    johndow, 21.09.2021 21:52
    0
    cucumber, 21.09.2021 21:50
    Показатель Днепр-1? или Динамо? Жду с нетерпением следующего сезона!
    В теории ещё в этом сезоне в Кубке могут пересечься
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 21.09.2021 21:52
    +1
    avk2307, 21.09.2021 21:49
    Сколько тебе еще раз написать, что Ярославский дружит с Коломойским, Суркисом, Пинчуком и Абрамовичем. С Ахметовым после событий 10 летней давности тоже ,но меньше.
    А Металлист сильный нужен в УПЛ - это факт
    та понятно что у них одна тусовка, так и у меня нет особой ненависти ни к одной команде УПЛ! Просто развлекаюсь, впрочем как и все на этом сайте!
    Ссылка
    johndow
    online
    johndow, 21.09.2021 21:51
    +3
    Aleks04, 21.09.2021 21:48
    Посмотрим на них против команд сильнее, т.к. Десна - это не показатель.
    Команд посильнее всего две. Я не болельщик МХ, но буду только рад, если в УПЛ станет одной конкурентноспособной командой больше, всем на пользу пойдёт
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 21.09.2021 21:50
    0
    Aleks04, 21.09.2021 21:48
    Посмотрим на них против команд сильнее, т.к. Десна - это не показатель.
    Показатель Днепр-1? или Динамо? Жду с нетерпением следующего сезона!
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 21.09.2021 21:49
    +3
    cucumber, 21.09.2021 21:40
    Теперь понимаете почему у Суркиса горит, что он всех своих прислужников натравливает на могучий Харьковский Металлист? Готовься Динамо, за твоим скальпом идут!
    Сколько тебе еще раз написать, что Ярославский дружит с Коломойским, Суркисом, Пинчуком и Абрамовичем. С Ахметовым после событий 10 летней давности тоже ,но меньше.
    А Металлист сильный нужен в УПЛ - это факт
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 21.09.2021 21:49
    -1
    Юра Шопов, 21.09.2021 21:46
    Металлист уже дано сдох если Ярославский будет борзеть то с ним зделают то что сделали пред этим
    посмотрите, как у них горит, а это всего навсего потому что обыграли команду из их пула, тех кто им сливал игры. А дальше очередь самого Динамо
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 21.09.2021 21:48
    -2
    Посмотрим на них против команд сильнее, т.к. Десна - это не показатель.
    Ссылка
    serge_kr
    online
    serge_kr, 21.09.2021 21:47
    +1
    Юра Шопов, 21.09.2021 21:46
    Металлист уже дано сдох если Ярославский будет борзеть то с ним зделают то что сделали пред этим
    Кастрированный закройся уже
    Ссылка
    Юра Шопов
    Юра Шопов, 21.09.2021 21:46
    -3
    Комментарий свернут. Показать
    vitalikss86, 21.09.2021 21:26
    Я только со стадиона. Вы меня ненавидите тут и будете минусовать. Но послушайте что я скажу. Металлист в 2023 году в мае займет 3-е место и будет в Еврокубках через 2 года лучше представлять чем сегодня Зоря (та же третья). А в 2025 году в мае Металлист станет чемпионом и через 4 года дебютирует в Групповом Этапе ЛЧ (и будет лучше играть там чем ШД и ДК сейчас). И однажды наступит день и За Металлист будет болеть вся Украина (кроме фанов ШД и ДК).
    Металлист уже дано сдох если Ярославский будет борзеть то с ним зделают то что сделали пред этим
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 21.09.2021 21:46
    -1
    Юра Шопов, 21.09.2021 21:44
    Это за твоей головой идут, и если ты не уберешься от сюда, то станешь трупом
    посмотрите, как у болельщиков ДК припекает, они уже угрожают убийством харьковчанам в интернете! Это и есть причина флешмоба против МХ! Суркис - позор Украины! ОПЗЖ = СУРКИС!
    Ссылка
    vitalikss86
    vitalikss86, 21.09.2021 21:45
    0
    Sunrise, 21.09.2021 21:37
    Ну, ну) Сегодня один матч, в чемпе - 30. И ещё раз повторю: с такой игрой в обороне как сегодня в Европе будете получать не меньше Зари, минимум три)
    П.С. Понимаю что рано об этом, просто не летайте в облаках пока, водители по деснам
    Металлист усилится под УПЛ и под Еврокубки (понятное дело пока МХ в 1 лиги) Мы будем играть усиливаться и играть так, насколько нужно чтоб результат получить...в 1 лиги нет смысла приглашать (да и могут не поехать) звезд и супер игроков. Когда зазвучит гимн ЛЧ в 2025 году это будет звездный состав (причем звезды вырастут а не приедут) Металлист будет знать и боятся весь мир.
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 21.09.2021 21:45
    +2
    Металлист- самый лучший клуб в Украине! Вся футбольная страна смотрели и завидовала харьковчанам! О Металлист! О лучший клуб!!!!!! Славься в веках великий Металлист!
    Ссылка
    Юра Шопов
    Юра Шопов, 21.09.2021 21:44
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    cucumber, 21.09.2021 21:40
    Теперь понимаете почему у Суркиса горит, что он всех своих прислужников натравливает на могучий Харьковский Металлист? Готовься Динамо, за твоим скальпом идут!
    Это за твоей головой идут, и если ты не уберешься от сюда, то станешь трупом
    Ссылка
    serge_kr
    online
    serge_kr, 21.09.2021 21:43
    -2
    Киевские боты обосрались и по норкам сидят, ждите скоро Метал будет уничтожать помойку шубную
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности