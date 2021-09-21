Металлист переплыл Десну. Клуб из Первой лиги обыграл представителя УПЛ

В рамках 1/16 финала Кубка Украины в Харькове на ОСК «Металлист» встретились две очень интересные команды. Лидеру Первой лиги, «Металлисту», противостояла черниговская «Десна», которая несмотря на внутренние проблемы, расположилась аж на третьем месте УПЛ.



В отличие от «северян, которые вступили в борьбу за трофей с 1/16 финала, харьковчане уже прошли двух оппонентов. Во втором предварительном раунде «сине-желтые» на выезде обыграли «Яруд» - 3:1, а в третьем предварительном разгромили «Скорук» из Токмаковки - 3:0.



Несмотря на разные статусы команд, именно «Металлист» виделся небольшим фаворитом матча. Амбициозный харьковский клуб на всех мощностях мчится в УПЛ, делает нешуточные приобретения и серьезно восстанавливает свою инфраструктуру. Посему, были предположения, что «Десна», у которой глубина состава со старта чемпионата точно не увеличилась, могла бы и пожертвовать Кубком ради чемпионата.



Впрочем, именно «Десна» активнее начала матч. Очень быстрый переход из обороны в атаку, минимум передач в центре поля и быстрые прорывы на флангах. Картушов и Болбат раз за разом тревожили защитные порядки хозяев, но Каневцев действовал безукоризненно. «Металлист» играл не менее живо! И если Пейшото пробил чуть неточно, но Танковский мог открывать счет в матче, но его удар головой взял Мысак. А когда тайм уже подходил к своему завершению забили гости. Волошина вывели на рандеву с Каневцевым и Викентий с левой перебросил вратаря харьковчан – 0:1!



После перерыва команды не стали сбавлять обороты. Соперники раз за разом создавали остроту у обеих ворот. «Десна» могла забивать второй мяч. В одной из атак Безбородько и Тотовицкий вдвоем переиграли всю защиту соперника, но последний пробил выше ворот.

И все же мотивация у харьковчан была большей. Многочисленные зрители гнали своих любимцев вперед и «желто-синие» не подвели. Сначала первый англичанин в чемпионатах Украины Харрис замкнул на дальней штанге передачу Танчика и сравнял счет. А уже под занавес матча Мизюк после углового во второй раз огорчил Мысака – 2:1!

Прекрасная игра на высоких скоростях, которая точно понравилась зрителям. Побольше бы таких матчей...



Кубок Украины. 1/16 финала



«Металлист» - «Десна» - 2:1



Харрис, 73, Мизюк, 88 - Волошин, 45



Танковский, 51, Порох, 81 - Селин, 49, Будкивский, 69, Калитвинцев, 79

«Металлист»: Каневцев, Романюк, Мизюк, Порох, Шопин, Сарапий (Демченко, 46), Танковский (Поступаленко, 59), Подлепенец (Харрис, 59), Фомин (Балули, 46), Танчик, Пейшото



«Десна»: Мысак, Жук, Ковтун, Болбат (Арвеладзе, 57), Домбровский, Калитвинцев, Картушов, Волошин (Тотовицкий, 57), Завийский, Селин, Дегтярев (Будкивский, 57)

Арбитр: Николай Балакин, Киевская обл.



Стадион: ОСК «Металлист»