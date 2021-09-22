КУЧЕР: «Металлист никогда не играл с командой УПЛ. Это был раздражитель»

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер дал пресс-конференцию после матча 1/16 финала Кубка Украины с «Десной» (2:1):

– Мы довольны победой. Играли с хорошим соперником, командой, которая сейчас занимает ведущие роли в украинском футболе, борется всегда за призовые еврокубковые места, поэтому играть было непросто. Да, ребята настраивались, вернее, их даже не надо было сильно настраивать – для них это хороший мотиватор и раздражитель. В первом тайме мы сыграли где-то плохо, было много волнения и переживания, немало брака в простых ситуациях. Теряли мяч, допускали неоправданные ошибки, из-за этого у наших ворот возникали проблемы, а команда соперника создавала моменты. В перерыве поговорили, успокоили ребят, и все поменялось. Во втором тайме мы заиграли, забили два хороших мяча, поэтому ребята молодцы. Отдельно также хочу поблагодарить болельщиков, они тоже большие молодцы. Поддерживают, болеют, еще раз большое им спасибо.

– Лично для вас этот матч – кубковая игра на вылет или экзамен командой Премьер-лиги?

– Эти вещи взаимосвязаны. Мы идем от матча к матчу, нам неважно, кто против нас играет, всегда настраиваем команду только на победу. Конечно, учитывая то, что мы еще никогда не играли с командой Премьер-лиги – это для нас тоже было испытанием. Ребята также это понимали и готовились соответствующе. Я думаю, мы прошли это испытание с достоинством.

– Пенальти отрабатывали?

– Нет, мы не рассчитывали на них.

– Принципиально?

– Конечно.

– Сегодня за «Металлист» дебютировал английский новичок Кадим Харрис, который сразу же отметился голом. Как вы оцените его игру, а также вливание в команду?

– Он хорошо вошел, забил. Для Кадима это прежде всего будет эмоциональной подъем. Но есть принципы взаимодействия в нашей команде, ему все равно еще надо привыкать к коллективу, притираться. Я думаю, все будет нормально, ибо он хороший открытый парень, к тому же общительный. По моему мнению, проблем не возникнет.

– Для вас сегодняшняя победа – самая памятная в тренерской карьере?

– Главное, чтобы она была не последней! (Улыбается.)

– Сегодня второй тайм в исполнении «Металлиста» был намного лучше первого. Значит ли это, что команда поняла, как играет «Десна», и привыкла к такой команде?

– Думаю, тут дело не в привыкании. Просто ребята много нервничали, переживали, и из-за этого в первом тайме было много ошибок в простых ситуациях, таких как приемы мяча, передачи. Поэтому мы теряли много мячей. В перерыве мы успокоили ребят, переговорили, сделали две замены. После этого игра пошла уже по нашему плану.

– Сегодня команда победила, а следующий матч не менее важный, против «Кривбасса». Какая ситуация у нас в лазарете? Усилит ли кто-то команду к следующей игре?

– Я думаю, что да, еще кто-то нам поможет. Завтра будем тщательно общаться, разговаривать и понимать.

– На следующем этапе Кубка Украины будут уже и «Шахтер», и «Динамо». Думаете ли о возможном сопернике?

– Сейчас я думаю только о «Кривбассе».