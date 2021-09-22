Металлист
2 : 1
Десна
21.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

КУЧЕР: «Металлист никогда не играл с командой УПЛ. Это был раздражитель»

Главный тренер харьковского клуба рад победе в 1/16 финала Кубка Украины

  • 22.09.2021 01:52
  • 121 просмотр
  • 0 комментариев
КУЧЕР: «Металлист никогда не играл с командой УПЛ. Это был раздражитель»
© ФК Металлист Харьков. Александр Кучер

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер дал пресс-конференцию после матча 1/16 финала Кубка Украины с «Десной» (2:1):

– Мы довольны победой. Играли с хорошим соперником, командой, которая сейчас занимает ведущие роли в украинском футболе, борется всегда за призовые еврокубковые места, поэтому играть было непросто. Да, ребята настраивались, вернее, их даже не надо было сильно настраивать – для них это хороший мотиватор и раздражитель. В первом тайме мы сыграли где-то плохо, было много волнения и переживания, немало брака в простых ситуациях. Теряли мяч, допускали неоправданные ошибки, из-за этого у наших ворот возникали проблемы, а команда соперника создавала моменты. В перерыве поговорили, успокоили ребят, и все поменялось. Во втором тайме мы заиграли, забили два хороших мяча, поэтому ребята молодцы. Отдельно также хочу поблагодарить болельщиков, они тоже большие молодцы. Поддерживают, болеют, еще раз большое им спасибо.

– Лично для вас этот матч – кубковая игра на вылет или экзамен командой Премьер-лиги?

– Эти вещи взаимосвязаны. Мы идем от матча к матчу, нам неважно, кто против нас играет, всегда настраиваем команду только на победу. Конечно, учитывая то, что мы еще никогда не играли с командой Премьер-лиги – это для нас тоже было испытанием. Ребята также это понимали и готовились соответствующе. Я думаю, мы прошли это испытание с достоинством.

– Пенальти отрабатывали?

– Нет, мы не рассчитывали на них.

– Принципиально?

– Конечно.

– Сегодня за «Металлист» дебютировал английский новичок Кадим Харрис, который сразу же отметился голом. Как вы оцените его игру, а также вливание в команду?

– Он хорошо вошел, забил. Для Кадима это прежде всего будет эмоциональной подъем. Но есть принципы взаимодействия в нашей команде, ему все равно еще надо привыкать к коллективу, притираться. Я думаю, все будет нормально, ибо он хороший открытый парень, к тому же общительный. По моему мнению, проблем не возникнет.

– Для вас сегодняшняя победа – самая памятная в тренерской карьере?

– Главное, чтобы она была не последней! (Улыбается.)

– Сегодня второй тайм в исполнении «Металлиста» был намного лучше первого. Значит ли это, что команда поняла, как играет «Десна», и привыкла к такой команде?

– Думаю, тут дело не в привыкании. Просто ребята много нервничали, переживали, и из-за этого в первом тайме было много ошибок в простых ситуациях, таких как приемы мяча, передачи. Поэтому мы теряли много мячей. В перерыве мы успокоили ребят, переговорили, сделали две замены. После этого игра пошла уже по нашему плану.

– Сегодня команда победила, а следующий матч не менее важный, против «Кривбасса». Какая ситуация у нас в лазарете? Усилит ли кто-то команду к следующей игре?

– Я думаю, что да, еще кто-то нам поможет. Завтра будем тщательно общаться, разговаривать и понимать.

– На следующем этапе Кубка Украины будут уже и «Шахтер», и «Динамо». Думаете ли о возможном сопернике?

– Сейчас я думаю только о «Кривбассе».

Источник — ФК Металлист

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности