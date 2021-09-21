Во вторник, 21 сентября, состоится поединок 1/16 финала Кубка Украины, в котором харьковский «Металлист» примет черниговскую «Десну».

Стоит отметить, что клуб из Первой лиги встретится с сильной командой из УПЛ. Да не просто сильной — после 8-ми сыгранных туров высшей лиги чемпионата Украины по футболу «Десна» занимает третье место, имея в активе 16 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 12-12.

Во втором предварительном раунде Кубка Украины «Металлист» на выезде обыграл «Яруд» со счетом 3:1. А в третьем предварительном раунде престижного турнира «Металлист» на выезде обыграл «Скорук» из Токмаковки со счетом 3:0.

«Десна» же, как участник УПЛ, выступает сразу с 1/16 финала Кубка Украины.

«Металлист»

Что и говорить, «Металлист» сейчас на ходу. Харьковский клуб во всеуслышание заявляет о своих амбициях не просто играть в УПЛ, но и сходу пробиться в еврокубки. Но для этого «желто-синим» придется пройти через горнило Первой лиги. И с этим харьковчане пока что справляются довольно легко. После 9-ти сыгранных туров «Металлист» занимает» первое место в турнирной таблице, имея разницу забитых и пропущенных мячей 23-4.

«Десна»

«Десна» же все свои силы сосредоточила на чемпионате. После очень удачного старта сезона черниговская команды выдала далеко не лучшую серию — в последних четырех поединках «Десна» одержала всего одну победу, еле-еле обыграв дома «Рух» со счетом 1:0.

Противостояние

Если говорить честно, то Кубок «Металлисту» нужен в разы больше, чем «Десне». Харьковский клуб изо всех сил старается показать, что он пришел всерьез и надолго. Да и состав там собран именно под УПЛ, никак не под Первую лигу. Вполне вероятно, что «Десна» пожертвует Кубком ради чемпионата… А «Металлист» этим с радостью воспользуется.

21 сентября, вторник