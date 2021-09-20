Металлист
0 : 0
Десна
21.09.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Металлист – Десна. Текстовая трансляция матча

Лидер Первой лиги против крепкой «Десны»

  • 20.09.2021 15:33
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Металлист – Десна. Текстовая трансляция матча
© Металлист

Во вторник, 21-го сентября, состоится поединок 1/16 финала VBET Кубка Украины между харьковским «Металлистом» и черниговской «Десной». Матч пройдет в Харькове на стадионе ОСК «Металлист» и начнется в 19:00.

После трехматчевой серии без побед «северяне» добыли очень важную «викторию» над львовский «Рухом». Причем, триумфовали они только на последней минуте матча, когда Тотовицкий забил единственный и победный гол. 

Харьковчане в Первой лиге продолжают крушить всех на своем пути. И хотя многие соперники «Металлиста» уже высказали нарекания на суддейство, по игре «желто-синие» пока что смотрятся убедительнее всех во втором по силе эшелоне украинского футбола. Тем интереснее посмотреть как команда Александра Кучера сыграет на фоне «Десны», некогда представителем страны в еврокубках.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Десна» – «Рух».

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Источник — Sport.ua

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