Во вторник, 21-го сентября, состоится поединок 1/16 финала VBET Кубка Украины между харьковским «Металлистом» и черниговской «Десной». Матч пройдет в Харькове на стадионе ОСК «Металлист» и начнется в 19:00.

После трехматчевой серии без побед «северяне» добыли очень важную «викторию» над львовский «Рухом». Причем, триумфовали они только на последней минуте матча, когда Тотовицкий забил единственный и победный гол.



Харьковчане в Первой лиге продолжают крушить всех на своем пути. И хотя многие соперники «Металлиста» уже высказали нарекания на суддейство, по игре «желто-синие» пока что смотрятся убедительнее всех во втором по силе эшелоне украинского футбола. Тем интереснее посмотреть как команда Александра Кучера сыграет на фоне «Десны», некогда представителем страны в еврокубках.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Десна» – «Рух».