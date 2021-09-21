Металлист
2 : 1
Десна
21.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Металлист – Десна – 2:1. Волевая победа хозяев. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала Кубка Украины

  • 21.09.2021 21:23
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Металлист – Десна – 2:1. Волевая победа хозяев. Видео голов и обзор матча
© ФК Металлист Харьков

21 сентября состоялся матч Кубка Украины, в котором играли «Металлист» и «Десна» (2:1).

Уступая по ходу матча, хозяева поля забили два гола в последней четверти матча и одержали волевую победу.

Металлист – Десна – 2:1. Волевая победа хозяев. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Викентий Волошин, 44 мин.

ГОЛ! 1:1. Кадим Харрис, 73 мин.

ГОЛ! 2:1. Александр Мизюк, 88 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
88' ГОЛ ! Мяч забил Александр Мизюк (Металлист).
73' ГОЛ ! Мяч забил Кадим Харрис (Металлист).
44' ГОЛ ! Мяч забил Викентий Волошин (Десна).

Источник — Sport.ua

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