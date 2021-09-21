21 сентября состоялся матч Кубка Украины, в котором играли «Металлист» и «Десна» (2:1).
Уступая по ходу матча, хозяева поля забили два гола в последней четверти матча и одержали волевую победу.
Металлист – Десна – 2:1. Волевая победа хозяев. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Викентий Волошин, 44 мин.
ГОЛ! 1:1. Кадим Харрис, 73 мин.
ГОЛ! 2:1. Александр Мизюк, 88 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Мизюк (Металлист).
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Кадим Харрис (Металлист).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Викентий Волошин (Десна).
Источник — Sport.ua
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