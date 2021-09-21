Наставник Бенфики назвал главный недостаток Яремчука

В ближайшее время Роман может его исправить

  • 21.09.2021 12:05
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Наставник Бенфики назвал главный недостаток Яремчука
© ФК Бенфика. Жорже Жезуш

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш прокомментировал игру Романа Яремчука в матче против «Боавишты» (3:1).
 
«Сегодня Яремчук несколько раз удачно отходил в глубину поля. У него появилось больше мобильности в действиях. Он не забил, а для нападающего это всегда проблема. Но у него были хорошие отрезки, он хорошо играет корпусом, но это все еще не то, к чему мы стремимся.
 
Он уже знаком с нашей системой, но есть определенные трудности. Роман пока не говорит по-португальски, а рядом с ним играет футболист, говорящий только по-испански (Дарвин). В этом есть проблемы с адаптацией. Но Яремчук доказал свое мастерство на Евро-2020, где выступал в составе сборной Украины. На мой взгляд, с «Боавиштой» он показал хорошую игру», – сказал Жезуш.
 
После прихода в «Бенфику» Яремчук провел восемь матчей, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

Источник — ФК Бенфика

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