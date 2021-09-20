Яремчук выйдет в основе Бенфики на матч против Боавишты

20 сентября в 21:00 пройдет матч 6-го тура чемпионата Португалии, в котором «Бенфика» дома будет играть против «Боавишты».
В стартовом составе хозяев поля выйдет украинский форвард Роман Яремчук.
Стартовый состав «Бенфики» на матч против «Боавишты».
🚨 TEAM NEWS! 🚨— SL Benfica (@slbenfica_en) September 20, 2021
💺 Subs: Helton, Valentino, Morato, Meïte, Gedson, Pizzi, Everton, Gonçalo Ramos and Rodrigo Pinho#SLBBFC #WeAreBenfica pic.twitter.com/CV85R7dzaS
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.