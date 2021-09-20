6-й тур
Бенфика
3 : 1
Боавишта
20.09.2021, FT

Яремчук побеждает. Бенфика взяла верх над Боавиштой и лидирует без потерь

Команда из Лиссабона сыграла 6 матчей в чемпионате и во всех одержала победы

  • 20.09.2021 23:02
  • 1626 просмотров
  • 1 комментарий
Яремчук побеждает. Бенфика взяла верх над Боавиштой и лидирует без потерь
© ФК Бенфика. Роман Яремчук

В матче 6-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» одержала уверенную победу над «Боавиштой» (3:1).

Украинский форвард Роман Яремчук вышел в основном составе «орлов» и был заменен на 66-й минуте при счете 3:1.

Команда из Лиссабона лидирует в турнире, сыграв 6 матчей и во всех одержав победы (18 очков).

Чемпионат Португалии. 6-й тур

«Бенфика» – «Боавишта» – 3:1

Голы: Нуньеш, 14, 62, Вайгл, 34 – Алфонсо, 32.

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 20.09.2021 23:13
    0
    Яремчук ничего за 66 минут не показал, но с его заменой матч для обеих команд будто закончился. Все-таки и движение без мяча имеет важное значение. Не сарказм.
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