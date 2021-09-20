Яремчук побеждает. Бенфика взяла верх над Боавиштой и лидирует без потерь

В матче 6-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» одержала уверенную победу над «Боавиштой» (3:1).

Украинский форвард Роман Яремчук вышел в основном составе «орлов» и был заменен на 66-й минуте при счете 3:1.

Команда из Лиссабона лидирует в турнире, сыграв 6 матчей и во всех одержав победы (18 очков).

Чемпионат Португалии. 6-й тур

«Бенфика» – «Боавишта» – 3:1

Голы: Нуньеш, 14, 62, Вайгл, 34 – Алфонсо, 32.

Турнирная таблица