Яремчук побеждает. Бенфика взяла верх над Боавиштой и лидирует без потерь

В матче 6-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» одержала уверенную победу над «Боавиштой» (3:1).
Украинский форвард Роман Яремчук вышел в основном составе «орлов» и был заменен на 66-й минуте при счете 3:1.
Команда из Лиссабона лидирует в турнире, сыграв 6 матчей и во всех одержав победы (18 очков).
Чемпионат Португалии. 6-й тур
«Бенфика» – «Боавишта» – 3:1
Голы: Нуньеш, 14, 62, Вайгл, 34 – Алфонсо, 32.
Турнирная таблица
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Источник — Sport.ua
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