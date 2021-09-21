Источник: Карлос де Пена передумал уходить из Динамо

Уругваец может подписать с украинским клубом новый контракт

  • 21.09.2021 10:18
  • 1872 просмотра
  • 1 комментарий
Источник: Карлос де Пена передумал уходить из Динамо
© ФК Динамо Киев. Карлос де Пена

Уругвайский вингер киевского «Динамо» Карлос де Пена может остаться в столичном клубе. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
 
«Представители игрока все же вступили в переговоры с менеджментом «Динамо» по вопросу о возможной пролонгации контракта, который истекает 31 декабря. Так что варианты возможны», – сказано в сообщении.
 
Ранее сообщалось, что де Пена не собирается продлевать контракт и уйдет после окончания трудового договора.
 
Отметим, что «Динамо» подписало уругвайца на правах свободного агента зимой 2019 года. За время пребывания в Киеве де Пена сыграл 86 матчей, забил 19 голов и отдал 18 ассистов.

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Источник — Telegram

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    DK1961
    DK1961, 21.09.2021 11:06
    0
    Ну и чудненько
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