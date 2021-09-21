Источник: Карлос де Пена передумал уходить из Динамо

Уругвайский вингер киевского «Динамо» Карлос де Пена может остаться в столичном клубе. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».



«Представители игрока все же вступили в переговоры с менеджментом «Динамо» по вопросу о возможной пролонгации контракта, который истекает 31 декабря. Так что варианты возможны», – сказано в сообщении.



Ранее сообщалось, что де Пена не собирается продлевать контракт и уйдет после окончания трудового договора.



Отметим, что «Динамо» подписало уругвайца на правах свободного агента зимой 2019 года. За время пребывания в Киеве де Пена сыграл 86 матчей, забил 19 голов и отдал 18 ассистов.