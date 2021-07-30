Источник: Де Пена уйдет из Динамо свободным агентом

Уругвайский вингер не останется в киевском клубе

  • 30.07.2021 09:37
  • 4346 просмотров
  • 1 комментарий
Источник: Де Пена уйдет из Динамо свободным агентом
© ФК Динамо Киев. Карлос де Пена

29-летний уругвайский вингер «Динамо» Карлос де Пена покинет киевский клуб в качестве свободного агента.

«Контракт Карлоса де Пены истекает 31.12.2021. Руководством клуба Карлосу предложен новый трехлетний. Де Пена согласия не дал. Летом «Динамо» пыталось продать уругвайца в MLS, но сформированный ценник в €2 миллиона не заинтересовал потенциальных покупателей, среди которых наиболее активным был «Торонто». И хотя переговоры о продлении продолжаются, наиболее высока вероятность ухода Карлоса свободным агентом. Мотивы просты — в разы большие подъемные выплаты не связанному контрактом игроку при переходе. И желание жить поближе к дому», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Де Пена перешел в «Динамо» в январе 2019 года в качестве свободного агента. В минувшем сезоне провел за киевскую команду 33 матча во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач.

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Источник — Telegram

(13 голосов)

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Комментарии
    Pixelman
    online
      Pixelman, 30.07.2021 11:01
    0
    Да ладно? За 2млн не забрали? Странно... игрок то неплохой
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 30.07.2021 11:01
    0
    Да ладно? За 2млн не забрали? Странно... игрок то неплохой
    Ссылка
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