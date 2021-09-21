Играл в АПЛ, но не у Сульшера. Кто такой Кадим Харрис – новичок Металлиста

Sport.ua – о хавбеке, которого в Харькове назвали первым англичанином в украинском футболе

  • 21.09.2021 12:41
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Играл в АПЛ, но не у Сульшера. Кто такой Кадим Харрис – новичок Металлиста
© ФК Металлист. Кадим Харрис

Накануне безоговорочный лидер Первой лиги «Металлист» удивил своих болельщиков и просто почитателей отечественного футбола очередным международным трансфером. Новичком команды Александра Кучера на правах свободного агента стал 28-летний английский хавбек Кадим Харрис. Детали соглашения харьковский клуб предпочел не разглашать, но, по данным Transfermarkt, контракт с легионером рассчитан на один сезон и имеет опцию пролонгации еще на год, которая вступит в силу при доброй на то воле со стороны обеих сторон.

Кто же такой Кадим Харрис, и как его занесло из Англии в Первую лигу Украины?

Самый молодой дебютант «Уикома»

Кадим Харрис родился 8 июня 1993 года в Лондоне. Заниматься футболом мальчишка начал в «Уиком Уондерерс» - клубе из города Хай-Уиком, который расположен в 50 километрах западнее Лондона. Именно там Харрис и начал играть в футбол на профессиональном уровне, причем его дебют стал знаковым для «Уикома». Когда 26 декабря 2009 года наставник Гари Уоддок выпустил Кадима на замену в гостевом поединке Лиги 1 (третий по рангу дивизион системы английских лиг после Премьер-лиги и Чемпионшипа) против «Йовила», хавбеку было всего-навсего 16 лет 6 месяцев и 18 дней. Это позволило Харрису побить рекорд шотландца Икечи Аньи, который являлся самым молодым дебютантом в истории клуба, отличившись этим достижением в 2004 году, когда появился на поле в 16 лет 9 месяцев и 5 дней.

Самым молодым дебютантом в истории «Уикома» Харрис оставался около полутора лет, после чего его достижение с лихвой перекрыл Джордон Айб, который в августе 2011 года сыграл за команду, когда ему было всего лишь 15 лет 8 месяцев и 1 день. Поэтому по состоянию на сегодняшний день Харрис является вторым в списке наиболее молодых дебютантов в истории «Уикома».

Важным игроком первой команды в «Уикоме» Харрису удалось стать в сезоне-2011/12. К зимней паузе молодой хавбек провел 17 матчей в Лиге 1, в которых получил 2 «горчичника», но не отличился голами, и этого оказалось достаточно, чтобы пойти на повышение.

Карьера в Кардиффе

Валлийский «Кардифф Сити» подписал Харриса, когда последнему не было еще и 18 лет. В столицу Уэльса Кадим перебрался 30 января 2012 года, и по неофициальной информации сумма его трансфера составила 160 тысяч фунтов. Это было повышением в карьере хавбека, так как «лазурные птицы» выступали в дивизионе на ранг выше, чем «Уиком» - Чемпионшипе. При этом, на момент прихода в коллектив Харриса, «Кардифф» находился в зоне переходных матчей за право получить путевку в АПЛ.

Вполне логично, что команда, которая решала амбициозные задачи, не могла полагаться на юнца. Поэтому до конца сезона Харрис лишь четырежды попадал в заявку «Кардиффа» на матчи, но на поле так и не появился. В конечном итоге валлийцы смогли финишировать шестыми, но в АПЛ через переходные матчи так и не пробились, сразу же уступив «Вест Хэму» (0:2, 0:3), который и оказался тем самым единственным счастливчиком.

Дебютировать за «Кардифф» Харрису удалось лишь 5 января 2013 года – почти через год после трансфера в клуб. Молодой хавбек вышел в стартовом составе на матч Кубка Англии против «Макклсфилда», но тот поединок оказался неудачным для «лазурных птиц» - команда проиграла 1:2, вылетела из турнира, а Харрис в октябре того же года был отправлен в аренду в «Брентфорд». Этот опыт получился для хавбека краткосрочным, но достаточно успешным – в Лиге 1 Кадим сыграл за «пчел» 10 матчей, в которых забил один мяч.

Getty Images/Global Images Ukraine. Кадим Харррис (справа) в форме Брентфорда

Сезон-2013/14 «Кардифф» проводил в Премьер-лиге, но Харрис шанса дебютировать в элитарном дивизионе английского футбола так и не получил. «Лазурные птицы» завершали сезон под руководством норвежца Уле Гуннара Сульшер, который временно оставил «Молде» ради возможности поработать в АПЛ, но успеха не достиг. «Кардифф» вылетел, став худшей командой по итогам чемпионата.

В следующем сезоне «Кардифф» вернулся в Чемпионшип, а Харрис начал получать больше возможностей проявить себя в первой команде. В частности, в сезоне-2014/15 на счету Кадима оказалось 14 поединков и один забитый мяч за валлийскую команду, которая по ходу чемпионата уволила Сульшера и назначила Рассела Слейда. Последний, к слову, и начал доверять Харрису место на поле, так как его норвежский предшественник, вскоре вернувшийся в «Молде», категорически не видел хавбека в первой команде.

Getty Images/Global Images Ukraine. Кадим Харрис (слева) празднует взятие ворот в АПЛ

В августе 2015 года «Кардифф» отпустил Харриса в аренду в «Барнсли», которая продлилась всего три месяца. Затем Кадим вернулся, но важным игроком для «лазурных птиц» сумел стать уже по ходу следующего чемпионата. В Чемпионшипе-2016/17 Харрис отыграл 37 поединков (22 – с первых минут), в которых записал в актив 4 забитых мяча и 4 голевые передачи. Это была прорывная кампания для хавбека, но не для «Кардиффа», финишировавшего лишь 12-м.

Вывести «Кардифф» обратно в Премьер-лигу Нил Уорнок сумел по итогам розыгрыша Чемпионшипа-2017/18, однако в том сезоне Харрис провел за команду лишь 3 поединка и не сыграл хоть какой-то важной роли в триумфе валлийцев. Еще в начале августа молодая звездочка «Кардиффа», на которую однозначно рассчитывал Уорнок, получила травму в товарищеском матче против «Ливингстона». По предварительным прогнозам Харрис вылетел на 2-3 месяца, а главный тренер «лазурных птиц» назвал произошедшее «большой потерей для команды». Увы, но вернувшись на поле, Харрис вскоре повредил ту же лодыжку, и снова оказался вне игры на продолжительный срок.

«Команда играла очень хорошо, и я не мог дождаться момента, когда вновь стану ее частью. Еще одна травма, которую я получил после возвращения на поле, стала для меня возможностью отдохнуть, однако я не был счастлив. В тот момент я был подавлен, и находился на самом дне», - признавался Харрис.

Хавбек поставил себе задачу вернуться на поле, и сыграть за «Кардифф» в Премьер-лиге. Когда валлийцы впервые с Кадимом в составе играли в этом турнире, тот не получил своего шанса, а потому был невероятно мотивирован доказать Уорноку свою состоятельность.

«Я был травмирован, когда мы заработали повышение. В тот момент я сказал себе: «Когда мы вернемся к предсезонной подготовке, я сделаю все возможное, чтобы получить шанс в Премьер-лиге». Я был отобран в число 25 футболистов, и как только мое имя было названо, я подумал, что это шанс всей моей жизни», - говорил Харрис.

Выступления в АПЛ и уход в Шеффилд Уэнсдей

Логично, что после сезона, когда Харрис больше лечился, чем играл, полузащитнику пришлось все начинать с начала. Он не сумел вернуть себе место ключевого игрока команды, но все-таки сыграл 13 поединков в Премьер-лиге, в трех из которых выходил на поле в стартовом составе. Дела команды Нила Уорнока шли, откровенно говоря, очень паршиво – за весь сезон «Кардифф» лишь считанное число раз выбирался из самого подвала турнирной таблицы, а наивысшим промежуточным местом валлийцев по ходу того чемпионата было четырнадцатое…

Основную массу поединков в АПЛ Харрис провел в первой части сезона, а когда команда тяжело боролась за право сохранить прописку, Уорнок буквально несколько раз давал шанс проявить себя Кадиму. Свой единственный мяч в Премьер-лиге Харрис забил в октябре 2018 года в ворота «Фулхэма». В том поединке хавбеку удалось на дальней штанге замкнуть в касание прострел Виктора Камарасы, установив окончательный счет встречи – 4:2 в пользу валлийцев.

 

Но в целом очередная кампания в элите английского футбола получилась для «Кардиффа» неудачной. Команда Уорнока финишировала 18-й, уступив два очка сумевшему спастись «Брайтону». И этот момент стал завершающим в отношениях между Харрисом и «лазурными птицами».

С лета 2019 года Харрис два сезона провел за «Шеффилд Уэнсдей» в Чемпионшипе. Являлся важным игроком первой команды, проведя 81 поединок за два года в рамках чемпионата (70 – в стартовом составе), и записав на свой счет 3 забитых мяча и 8 результативных передач. По итогам минувшего сезона «совы» стали худшей командой Чемпионшипа, вылетев в Лигу 1, а Харрис получил статус свободного агента.

Getty Images/Global Images Ukraine. Кадим Харрис (№7)

Лето 2021 года и трансфер в Металлист

Харрис покинул «Шеффилд Уэнсдей» так как не пожелал играть в Лиге 1. Считалось, что хавбек с пристойным опытом, находящийся в расцвете сил и в статусе свободного агента достаточно быстро найдет себе новый клуб, но в итоге с этим вопросом все пошло вовсе не так, как предрекала английская пресса.

В августе Харрис успел побывать на просмотре в «Рединге», однако в итоге сербский наставник этой команды Велько Паунович после нескольких недель пребывания хавбека среди своих подопечных отказался от трансфера. После этого Кадима активно связывали с вероятным переходом в «Мидлсбро», тем более, что этот коллектив ныне тренирует Нил Уорнок, с которым Харрис прекрасно знаком по совместной работе в «Кардиффе».

Несмотря на то, что агенты Харриса общались с представителями «Мидлсбро», трансфер в этот клуб также не был осуществлен. Почему так произошло в английских источниках немного внятных упоминаний, но в одном из них говорится, что, вероятно, проблемой стали финансовые вопросы, хотя некоторые другие средства массовой информации отмечали, что в целом требования Харриса являются более чем приемлемыми для подавляющего большинства клубов Чемпионшипа.

К слову, о финансовом факторе. По данным Salary Sport, больше всего Харрис зарабатывал в «Кардиффе», когда эта команда выступала в Премьер-лиге. В частности, в 2019 году оклад Кадима в валлийском клубе составлял 12 тысяч фунтов в неделю (624 тысячи фунтов в год), а после перехода в «Шеффилд Уэнсдей» был понижен до 10 тысяч фунтов в неделю (520 тысяч фунтов в год). В 2014 году Харрис получал в «Кардиффе» по 2 тысячи фунтов в неделю, а с 2015 по 2018 годы играл за 7 тысяч фунтов в неделю.

Не договорившись с «Редингом» и «Мидлсбро», Харрис согласился перебраться в Украину, причем трансфер в «Металлист» для большинства английских обозревателей видится неожиданным решением хавбека, так как мало кто ожидал, что футболист, который всю карьеру провел на Туманном Альбионе, решится в 28 лет на столь кардинальные перемены, еще и учитывая факт выступлений «Металлиста» в Первой лиге.

Что ожидать от Харриса в Харькове?

Кадим Харрис способен сыграть как справа, так и слева в полузащите. Это футболист, который любит играть максимально близко к боковой линии, обеспечивая тем самым ширину атаки своей команде. Стремится поддерживать высокий темп в своих действиях на протяжении всей игры, полагается на скорость и технику, которая у Харриса весьма недурственная. В минувшем сезоне Кадим входил в топ-10 игроков Чемпионшипа по обводкам и действиям один-в-один. В среднем за 90 минут на счету хавбека было 7,59 таких действий, что являлось восьмым результатом в лиге. При этом, успешность обводок в 59% также выглядит весьма хорошим показателем.

ФК Металлист. Кадим Харрис и его агент Андрей Билейчук

Положительным моментом в игре Харриса также отмечают его способность часто зарабатывать стандарты для своей команды – особенно штрафные и пенальти. В то же время, с точки зрения совершенства действий Харрису еще есть, к чему стремится. Точность его передач в минувшем розыгрыше Чемпионшипа составляла лишь 73%, годом ранее – 77%. Во многом это объясняется достаточно большим числом пасов, которые Кадим старается отдать в штрафную соперника, где куда сложнее найти адресата, чем в центре поля или у своих ворот, но есть предположение, что в украинской Первой лиге дела с этим у Харриса будут обстоять получше.

Также стоит отмечать, что новичок «Металлиста» довольно активно идет в единоборства (23 в среднем за игру в прошлом сезоне), но вот в верховой борьбе выглядит откровенно слабо (лишь 29% выигранных дуэлей). Впрочем, вряд ли харьковчане берут Харриса ради того, чтобы сделать свою команду физически более мощной, ведь для этого у Александра Кучера есть другие исполнители, а вот добавить «Металлисту» скорости, техники и нестандартности действий легионер, которого официальный сайт харьковчан называет первым англичанином в украинском футболе (хотя здесь как минимум сразу в голову приходит Амилкар Коджови из «Ворсклы» с его англо-испанским гражданством), вполне способен.

Алексей Сливченко, Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Dmytro Dmytro
    online
    Dmytro Dmytro, 21.09.2021 14:10
    0
    Який ліміт на легіонерів в 1 лізі?
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    Metall86Kh
    Metall86Kh, 21.09.2021 13:31
    -4
    Ну глянем Балули тоже пришёл свободным агентом с Франции вроде неплохо вписался, а во второй лиге вообще норм стрелял голы, может и этот бесплатный что-то покажет !!!
    Ссылка
    Vlad Knyaznin
    Vlad Knyaznin, 21.09.2021 13:24
    +4
    Основной игрок команды занявшей последнее место в Чемпионшипе.
    Ссылка
    icebeer
    online
    icebeer, 21.09.2021 13:22
    -1
    ABTO6yC1925, 21.09.2021 13:08
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    ABTO6yC1925
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    ABTO6yC1925, 21.09.2021 13:08
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