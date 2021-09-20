ОФИЦИАЛЬНО: Металлист подписал англичанина Харриса

В понедельник, 20 сентября, игроком харьковского «Металлиста» стал 28-летний английский полузащитник Кадим Харрис.
Кадим Раймонд Матурин-Харрис, известный как Кадим Харрис, родился 8 июня 1993 года в Лондоне. Амплуа — фланговый полузащитник.
Воспитанник клуба «Уиком», в первой команде которого дебютировал в возрасте 16 лет. Позже играл за «Кардифф Сити», «Брентфорд», «Барнсли» и «Шеффилд Уэнсдей».
Провел 13 матчей и забил 1 мяч (в ворота «Фулхэма») в английской Премьер-лиге. Также на его счету 138 матчей, 8 голов и 14 результативных передач в Чемпионшипе, втором по силе дивизионе английского футбола.
В «Металлисте» Кадим Харрис выбрал игровой номер 30. Харрис стал первым английским легионером в украинском футболе.
Источник — Sport.ua
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