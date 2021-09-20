ОФИЦИАЛЬНО: Металлист подписал англичанина Харриса

У футболиста есть опыт выступлений в английской Премьер-лиге

  • 20.09.2021 21:24
  • 2114 просмотров
  • 4 комментария
ОФИЦИАЛЬНО: Металлист подписал англичанина Харриса
© ФК Металлист. Кадим Харрис (слева)

В понедельник, 20 сентября, игроком харьковского «Металлиста» стал 28-летний английский полузащитник Кадим Харрис.

Кадим Раймонд Матурин-Харрис, известный как Кадим Харрис, родился 8 июня 1993 года в Лондоне. Амплуа — фланговый полузащитник.

Воспитанник клуба «Уиком», в первой команде которого дебютировал в возрасте 16 лет. Позже играл за «Кардифф Сити», «Брентфорд», «Барнсли» и «Шеффилд Уэнсдей».

Провел 13 матчей и забил 1 мяч (в ворота «Фулхэма») в английской Премьер-лиге. Также на его счету 138 матчей, 8 голов и 14 результативных передач в Чемпионшипе, втором по силе дивизионе английского футбола.

В «Металлисте» Кадим Харрис выбрал игровой номер 30. Харрис стал первым английским легионером в украинском футболе.

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    OKs100
    online
    OKs100, 20.09.2021 21:58
    0
    Я так понимаю, он лавочник уровня Чемпионшипа, а значит будет одним из ведущих игроков УПЛ.
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    XBanat
    XBanat, 20.09.2021 21:46
    -1
    Чего вы летите в этот грёбаный металист намазано чтоли а понятно без украинских футболистов очень тяжело понятно мажорики
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    Calm
    online
    Calm, 20.09.2021 21:39
    +2
    Добро пожаловать !!!
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    Metall86Kh
    Metall86Kh, 20.09.2021 21:38
    +1
    Нормально так Европа поехала в Украину сначала Француз, теперь и представитель Англии!
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