ОФИЦИАЛЬНО: Металлист подписал англичанина Харриса

В понедельник, 20 сентября, игроком харьковского «Металлиста» стал 28-летний английский полузащитник Кадим Харрис.

Кадим Раймонд Матурин-Харрис, известный как Кадим Харрис, родился 8 июня 1993 года в Лондоне. Амплуа — фланговый полузащитник.

Воспитанник клуба «Уиком», в первой команде которого дебютировал в возрасте 16 лет. Позже играл за «Кардифф Сити», «Брентфорд», «Барнсли» и «Шеффилд Уэнсдей».

Провел 13 матчей и забил 1 мяч (в ворота «Фулхэма») в английской Премьер-лиге. Также на его счету 138 матчей, 8 голов и 14 результативных передач в Чемпионшипе, втором по силе дивизионе английского футбола.

В «Металлисте» Кадим Харрис выбрал игровой номер 30. Харрис стал первым английским легионером в украинском футболе.