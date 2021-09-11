Сиренко нокаутировал россиянина, неожиданный финал US Open, ответ Магучих

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 10 сентября.

1. ВИДЕО. Уничтожил россиянина. Сиренко потушил свет Устинову в первом раунде

26-летний проспект из Киева защитил пояс WBC Asia в супертяжелом весе

2. За шаг до Большого шлема. Джокович в ярких 5 сетах переиграл Зверева

Сербский теннисист вышел в финал и может выиграть 4-й титул БШ за один год

3A. Молодежный финал. Определилась вторая финалистка US Open

В этом году титул разыграют далеко не фавориты турнира

3B. Сказка Фернандес продолжается. Обидчица Свитолиной – в финале US Open

Арина Соболенко не смогла остановить 19-летнюю канадку

4. МАГУЧИХ: «Журналисты, когда вы начнете думать? Меня обнимает не Ласицкене»

Украинская прыгунья в высоту прокомментировала очередное фото с российской спортсменкой

5. Второе поражение подряд. Украина потеряла шансы выйти в финал Евролиги

Украинцы потерпели поражение от Италии

6. Экс-игрок Динамо сорвал трансфер и хочет пожаловаться в ФИФА на Бешикташ

Джермейн Ленс хочет получить все причитающиеся ему по контракту деньги

7. Мотивация. Сборная Украины получит 10 млн за победу над Россией

Сборные сыграют на чемпионате Европы по волейболу

8. Успех в дерби. Александрия минимально обыграла Ингулец

Юрий Гура оставил за собой первое противостояние против Сергея Лавриненко

9A. ОФИЦИАЛЬНО. Чигринский – игрок Ионикоса

Украинский защитник уже тренируется с новым клубом

9B. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал форварда Зубкова

Еще один новичок для харьковского клуба

10A. Чемпионат мира каждые два года: это более реально, чем вы думаете

Обозреватель Sport.ua не считает идею Арсена Венгера утопией

10B. Их уже нет: как исчезали гранды украинского футзала

Легендарные украинские футзальные клубы, которые прекратили свое существование