Чемпионат мира каждые два года: это более реально, чем вы думаете

Обозреватель Sport.ua не считает идею Арсена Венгера утопией

  • 10.09.2021 20:48
  • 2703 просмотра
  • 7 комментариев
Чемпионат мира каждые два года: это более реально, чем вы думаете
© Getty Images/Global Images Ukraine. Арсен Венгер

На первый взгляд, эта идея – проведение чемпионатов мира по футболу каждые два года - ну, если и не бред, то попытка выдать желаемое за действительное. Нечто похожее было полгода назад, когда мадридский «Реал» и компания примкнувших товарищей взорвали бомбу под названием «Суперлига». Но не спешите с ярлыками и выводами. В данном случае все намного серьезнее.

Вокруг этой идеи, которую приписывают авторству небезызвестного Арсена Венгера – бывшего легендарного тренера лондонского «Арсенала», а нынче отвечающему в ФИФА за «глобальное развитие футбола» - начались активно ломаться копья только сейчас. Но вынырнула она на свет Божий чуть раньше – весной сего года. Но тогда футбольный мир готовился к чемпионатам Европы и Южной Америки, и тема быстро заглохла. И да, ее тогда озвучили представители федерации футбола Саудовской Аравии: наверняка очень влиятельные в миру господа, но их голос в общем хоре «короля спорта» - «тоньше писка», как сказал бы Маяковский.

Между тем слова саудитов попали в подготовленную почву. Их подхватил не только мсье Венгер, но и президент ФИФА Инфантино. Босс международной федерации давно вынашивал идею о реформе «футбола сборных». И, похоже, нашел не только благодарных слушателей, но и голоса в поддержку.

***

Вкратце о сути реформы Венгера. Если отбросить словесную часть о популяризации футбола и прочую «лабуду», то в сухом остатке будет следующее. Чемпионат мира не будет пересекаться ни с чемпионатом Европы, ни с чемпионатом Южной Америки. Ни с иными континентальными первенствами. По всей видимости, Мундиали планируются проводить по четным годам, остальные состязания – по нечетным.

Getty Images/Global Images Ukraine

На главный аргумент против – мол, у футболистов и без того высокие нагрузки и множество матчей, а теперь эти нагрузки и вовсе станут космическими – бывший тренер «канониров» подготовил своеобразное ноу-хау. По его идее, отборочные турниры к ЧМ проводятся в течение лишь одного месяца – октября: сборные в этом месяце играют семь-восемь отборочных матчей, а летом следующего года проводится чемпионат мира. Причем, по уверениям Венгера, после чемпионата футболистам будет предоставлен обязательный 25-дневный отпуск. К тому же, как считает француз, при таком раскладе уменьшится и количество перелетов, и количество травм. Ну и, естественно, все это, как считает 71-летний экс-тренер, продиктовано не деньгами, а интересом, в первую очередь, болельщиков, которые хотят смотреть футбол высокого класса с «понятным форматом», а на матчах команд «высокие ставки».

В принципе, если рассуждать объективно, здравое зерно в этой идее есть. В том смысле, что болельщикам, то есть всем нам, действительно хочется смотреть побольше матчей, в которых очень высокий градус. Ну, или ставка, кому как. К примеру, Евро-2020 не только лично я, но и многие мои друзья-товарищи, имеющие лишь отдаленное представление о футболе, смотрели «взахлеб». Потому что там было и на что, и на кого посмотреть. Прошло лишь два месяца после окончания континентального форума, а я бы не против увидеть еще раз нечто подобное. И Лига чемпионов, не говоря уже об УПЛ, мне этот футбольный голод не утолят. Так что, в плане интереса болельщиков Венгер прав: он, интерес, то есть, действительно есть. И будет.

Наверняка прав француз и по поводу того, чтобы не растягивать отборочный турнир к ЧМ на целый год, а проводить его в одно-два специальных окна. Это и удобно, и быстро, и комфортно.

А вот по поводу усталости/загруженности футболистов должны высказываться сами футболисты. Да их тренеры. А уже потом журналисты и болельщики. Потому что смотреть за происходящим всегда просто, нежели участвовать. Даже если придется переться на другой материк.

ФИФА хочет изменить календарь международных матчей. Чего ждать болельщикам?

Кстати, что касается мнения футболистов на сей счет. Многие против. Но есть и такие, кто «за». Например, Яя Туре и Майкл Оуэн идею поддержали.

Поддержали ее и 166 национальных ассоциаций, входящие в ФИФА. Много ли это? Чертовски много, потому что всего в Международную футбольную федерацию входит 211 коллективных членов. Стало быть, примерно семьдесят процентов федераций, «заселяющие» ФИФА, не против проведения Мундиаля каждые два года. Да, среди этих 166-ти большинство – представители Африки, Азии и Центральной Америки, которые получат возможность чаще попадать на самый статусный мировой спортивный турнир. Да, Европа со своими 55 ассоциациями, в большинстве своем против. Но ведь условные Англия, Германия или Франция при голосовании обладают тем же одним голосом, что и Уганда, Никарагуа или Вьетнам.

Так что, если ФИФА действительно хочет реформировать все мировое футбольное хозяйство, у нее это получится. И нам, болельщикам, во благо, и себе, так как чемпионат мира – это неслыханные барыши. К примеру, прибыль ФИФА от проведения Мундиаля-2018 – 1,8 миллиарда долларов. И если такие, а может и еще большие суммы можно получать не каждые четыре года, а в два раза чаще, то почему бы этого и не сделать? Тем более, что за «лояльность» ассоциациям от этой суммы перепадут крохи.

***

Но нужно понимать, что, несмотря на финансовую привлекательность идеи, у нее есть объективные преграды. Реализовать ее можно не раньше 2030 года – до тех пор уже все мировые форумы расписаны с четырехлетним циклом. Да и УЕФА в лице президента Чеферина и некоторых глав ведущих лиг сильно против: грозят бойкотом из-за перегруженного внутреннего календаря.

Однако все может измениться уже в конце нынешнего года. В декабре, по словам Венгера, ФИФА уже может вынести решение по этому вопросу, который пока что пребывает на фазе «изучения и консультаций». И если большинство национальных федераций проголосуют за двухлетний цикл мировых первенств, вряд ли Европа уйдет в подполье. Ее тоже можно задобрить, приобщить, переубедить. Купить, в конце концов. Это дороже, чем остальные 166 желающих. Но оно наверняка того стоит.

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Валерий Василенко, Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Яя Яя
    online
    Яя Яя, 10.09.2021 22:11
    +1
    Давай кожен місяць. Парні ЧЕ, не парні - ЧМ.
    Ссылка
    mandjiko
    online
    mandjiko, 10.09.2021 21:53
    0
    Руслан Шевченко, 10.09.2021 21:39
    Ценность ЧМ или ЧЕ и сейчас, нивелировано, кто победит? Франция, Германия, Испания... Хоть каждый год проводи... Наш удел выход из группы. Да это здорово ,но надоест.. а Кубок поднимет условная Германия или Бразилия...
    лига чемпионов каждый сезон вам не надоедает почему-то
    Ссылка
    mandjiko
    online
    mandjiko, 10.09.2021 21:50 (изменен)
    0
    у топ-сборных найдётся по два полноценных состава, а то и три. короче дополнительный чм будет турниром для резервистов, а для середняков это не лишний шанс себя показать перед потенциальными покупателями.
    Ссылка
    Shchebet
    online
    Shchebet, 10.09.2021 21:43
    0
    А лучше вообще каждый год! Не фиг по отпускам ходить и предсезонными сборами заниматься. Зимой - отбор. Летом - финал...
    Ссылка
    Руслан Шевченко
    online
    Руслан Шевченко, 10.09.2021 21:39
    0
    Ценность ЧМ или ЧЕ и сейчас, нивелировано, кто победит? Франция, Германия, Испания... Хоть каждый год проводи... Наш удел выход из группы. Да это здорово ,но надоест.. а Кубок поднимет условная Германия или Бразилия...
    Ссылка
    Istm
    Istm, 10.09.2021 21:24
    0
    маячня якась.
    по-перше, будуть перетинатись євро і світові.
    по-друге, чемпіонат світу втратить свою цінність, значення, "фестивальність"
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
    Леонід Леонідович, 10.09.2021 21:21
    +2
    Бред...
    Ссылка
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