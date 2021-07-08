ФИФА хочет изменить календарь международных матчей. Чего ждать болельщикам?

71-летний Арсен Венгер, который летом 2018 года покинул пост главного тренера «Арсенала», в последнее время полностью сфокусировался на работе функционером. Известный француз ныне занимает должность директора по развитию ФИФА, и отвечает в этой структуре, в частности, за вопросы планирования и реорганизации розыгрышей существующих ныне турниров.

В частности, в последнее время группа специалистов под руководством Венгера работает над созданием предполагаемого нового календаря международных матчей, что может привести к серьезным изменениям в мировом футболе. По словам президента ФИФА Джанни Инфантино, указанная тема является очень сложной, потому как организации предстоит адаптировать и упорядочить все даты, чтобы угодить целому ряду субъектов футбольного хозяйствования – клубам, национальным ассоциациям и, конечно же, различного рода спонсорам.

Ныне группа Венгера подготовила черновой вариант изменений, которыми предусматривается существенное переформатирование нынешней системы квалификационных матчей таких турниров, как чемпионат мира и чемпионат Европы. Ожидается, что изменения будут введены в действие уже в отборочном турнире на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Главное нововведение – региональным конфедерациям, таким как УЕФА (Европа), КОНМЕБОЛ (Южная Америка), АФК (Азия), КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка) и КАФ (Африка), будет позволено использовать максимум восемь игровых дней для проведения матчей сборных в рамках квалификационных кампаний. Сейчас, например, КОНМЕБОЛ использует сразу 18 игровых дней для своего чересчур длительного и растянутого по времени отборочного турнира.

Также в ФИФА хотят, чтобы окончательный вариант сформированных дат был защищенным со стороны всех конфедераций. Иными словами, чтобы не происходило смещений, переносов и прочих реорганизационных моментов, способных вносить хаос во всю систему мирового футбола.

Идея функционеров ФИФА состоит в том, чтобы сократить количество месяцев, в течение которых футболисты покидают свои клубы в Европе или Азии с целью пересечения континентов для участия в матчах своих национальных сборных, например, в Южной Америке. В настоящее время в отборочном календаре есть пять месяцев в году, на которые приходятся утвержденные даты ФИФА: март, июнь, сентябрь, октябрь и ноябрь с максимум двумя матчами в каждом из них.

Getty Images/Global Images Ukraine. Арсен Венгер

Одна из ключевых задумок группы Венгера ныне заключается в том, чтобы, оставаясь на примере отборочного турнира в Южной Америке, сконцентрировать квалификационные турниры в одном месяце, который вмещал бы в себя восемь игровых дней. Или же максимально разделить все игры на два месяца – например, октябрь и февраль. Если идея будет поддержана и утверждена, то клубы будут обязаны отпускать своих футболистов только в обозначенные месяцы, что позволит им находится в практически равных условиях и совершенно точно в четком понимании всех правил игры.

Ожидается, что нововведение будет поддержано не только клубами по всему миру, но и главными тренерами национальных сборных. Последние, в частности, вынуждены собирать команды за несколько дней до важных поединков, приводить игроков к «общему знаменателю» за короткий период времени, играть два-три матча, а затем снова прощаться с футболистами, чтобы через месяц или два начинать процедуру по новой. Возможность проведения ряда отборочных матчей в течение одного или двух месяцев в году, вероятно, облегчит задачу тренеров, хотя в определенной степени может привести к упадку интереса к институту национальных сборных, так как те будут на виду болельщиков значительно реже с точки зрения периодов упоминаний в прессе и на телевидении в календарном году.

Для клубов перемены и вовсе могут стать глобальным облегчением. Их футболисты, наконец-то, перестанут тратить силы по ходу сезона на постоянные перелеты с одного континента на другой, а в некоторых ситуациях топовые клубы перестанут терять важных игроков во время ключевых поединков национального чемпионата, что часто происходит, к примеру, с европейскими клубами, которые отпускают своих футболистов на матчи африканского отбора к чемпионату мира или Кубка африканских наций. Более того, во время паузы на международные матчи будет рекомендовано останавливать все национальные чемпионаты, как это, например, принято в Европе, но не практикуется в Бразилии, где поединки часто проходят на фоне игр «селесао» (даже сейчас, когда сборная играет на Кубке Америки, соревновательный процесс в бразильской Серии А продолжается по своему графику), и далеко не все клубы находятся в равных условиях.

В целом поднятая проблематика является очень сложным вопросом для мирового футбола, и продвигаемые группой Венгера идеи потребуют одобрения не только со стороны Совета ФИФА, но и от Конгресса, который ежегодно собирает вместе все 211 ассоциаций-членов организации.

Getty Images/Global Images Ukraine

Помимо этого Венгер и его соратники предлагают проводить розыгрыш чемпионата мира каждые два года, а не раз в четыре года, как сейчас. Еще в мае Конгресс ФИФА, который второй раз в истории из-за пандемии коронавируса прошел в онлайн формате, одобрил предложение Саудовской Аравии по оценке вопроса изменений периодичности проведения чемпионата мира по футболу с четырех до двух лет.

Идеи Венгера и сотоварищей могут поспособствовать высвобождению дополнительных дней, которые бы мировой футбол мог более эффективно использовать для собственного развития. Речь, прежде всего, идет о реорганизации клубного чемпионата мира, и некоторых континентальных турниров. Также в планах УЕФА и КОНМЕБОЛ существует идея восстановления розыгрышей Межконтинентального кубка, который, как ожидают эти две конфедерации, будет интересен для зрителей, как в Европе, так и в Южной Америке. Может зайти речь и о дополнительном реформировании флагманских клубных турниров на континентах – например, Лиги чемпионов УЕФА или Кубка Либертадорес.

«В этом процессе консультаций, который мы проводим сейчас, ФИФА начала с основных заинтересованных сторон – игроков и тренеров. Мы опросили их мнение о клубном чемпионате мира, чемпионате мира среди сборных, чемпионате Европы, Кубке Америки. Теперь мы будем узнавать, что думают об этом клубы. Как они относятся к отъездам игроков в сборные в марте, сентябре, октябре и ноябре, когда многие футболисты вынуждены путешествовать с одного континента на другой, теряя время на восстановление собственного здоровья. Мы хотим услышать позицию всех сторон по поводу внедрения нового календаря международных матчей», - заявил недавно президент ФИФА Джанни Инфантино.

Арсен Венгер, кажется, настроен еще более радикально и в то же время оптимистично: «Я предлагаю проводить матчи сборных за одно или максимум два окна, вместо нынешних пяти. Не вижу ничего плохого в том, что сборные будут собираться, например, в октябре, и проводить по семь отборочных поединков за месяц. После этого игроки вернутся в клубы, а финальный этап международных отборочных матчей состоится уже после завершения клубного сезона – в июне. Это уменьшит количество разъездов для футболистов, поспособствует минимизации травм и даст четкие правила игры для всех сторон».

Пока идеи Венгера остаются лишь на бумаге и не подкреплены решениями серьезных институций, однако, имея мощное лобби со стороны Инфантино и многих других ключевых игроков в футбольном мире, можно предположить, что через несколько лет нас будет ожидать совершенно другая система розыгрышей международных матчей. Окажется ли она столь удачной, как сейчас о ней рассказывает Венгер? Наступит время, тогда и оценим...