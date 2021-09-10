ОФИЦИАЛЬНО. Чигринский – игрок Ионикоса

Украинский защитник уже тренируется с новым клубом

  • 10.09.2021 17:42
  • 1135 просмотров
  • 6 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Чигринский – игрок Ионикоса
© ФК Ионикос. Дмитрий Чигринский

Греческий «Ионикос» официально сообщил о подписании украинского защитника Дмитрия Чигринского. Ранее эту информацию обнародовал агент игрока Александр Панков.

Контракт Чигринского с «Ионикосом» рассчитан до конца сезона 2021/2022. Дебютировать за новую команду защитник может уже 12 сентября в матче против своего предыдущего клуба, АЕКа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Также «Ионикос» уже опубликовал первое фото с тренировки Чигринского с командой:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 10.09.2021 19:01
    0
    Удачи.
    Ссылка
    odiniznashih
    online
    odiniznashih, 10.09.2021 18:28
    0
    Он в Греции уже прижился.
    Ссылка
    0933333333
    0933333333, 10.09.2021 18:23
    0
    Пристарелый Исус
    Ссылка
    source02
    source02, 10.09.2021 18:10
    0
    димон норм тип удачи ему
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 10.09.2021 17:56
    0
    Неплохо пристроился напоследок
    Ссылка
    Olesya Lopunova
    Olesya Lopunova, 10.09.2021 17:44
    0
    Когда-то Блохин тренер у них был
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