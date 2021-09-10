ОФИЦИАЛЬНО. Чигринский – игрок Ионикоса

Греческий «Ионикос» официально сообщил о подписании украинского защитника Дмитрия Чигринского. Ранее эту информацию обнародовал агент игрока Александр Панков.
Контракт Чигринского с «Ионикосом» рассчитан до конца сезона 2021/2022. Дебютировать за новую команду защитник может уже 12 сентября в матче против своего предыдущего клуба, АЕКа.
Также «Ионикос» уже опубликовал первое фото с тренировки Чигринского с командой:
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