ОФИЦИАЛЬНО. Чигринский – игрок Ионикоса

Греческий «Ионикос» официально сообщил о подписании украинского защитника Дмитрия Чигринского. Ранее эту информацию обнародовал агент игрока Александр Панков.

Контракт Чигринского с «Ионикосом» рассчитан до конца сезона 2021/2022. Дебютировать за новую команду защитник может уже 12 сентября в матче против своего предыдущего клуба, АЕКа.

Также «Ионикос» уже опубликовал первое фото с тренировки Чигринского с командой: