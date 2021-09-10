Экс-игрок Динамо сорвал трансфер и хочет пожаловаться в ФИФА на Бешикташ

В концовке работы летнего трансферного окна в Турции «Бешикташ» согласовал с клубом «Фатих Карагюмрюк» аренду 33-летнего нидерландского вингера Джермейна Ленса, который известен в Украине по играм в составе «Динамо».

Стороны согласовали, что в течении срока действия арендного договора «Бешикташ» и «Фатих Карагюмрюк» разделят между собой обязанности по выплате зарплаты игроку. 1 миллион евро должен был заплатить «Бешикташ», а 500 тысяч евро - «Фатих Карагюмрюк».

Сам же Ленс для осуществления сделки должен был бы отказаться от причитающихся ему по задолженности 300 тысяч евро, однако в последний момент футболист отказался от такого решения. По этой причине переход нидерландца в «Фатих Карагюмрюк» не состоялся.

Более того, Ленс направил в адрес «Бешикташа» официальное письмо с требованием рассчитаться с ним по долгам, и выплатить 300 тысяч евро в ближайшее время. В случае, если «черные орлы» не сделают этого, Джермейн готов обращаться в ФИФА с официальной жалобой на стамбульский клуб.

Напомним, вторую часть минувшего сезона Ленс на правах аренды провел в команде «Фатих Карагюмрюк», за которую забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 16 матчах.