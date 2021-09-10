Второе поражение подряд. Украина потеряла шансы выйти в финал Евролиги

Сегодня сборная Украины во втором туре суперфинала Евролиги по пляжному футболу потерпела поражение 3:5 от Италии.
Италия — Украина — 5:3
Голы: 1:0 – 5, Дзурло, 1:1 – 11, Зборовский, 2:1 – 13, автогол Войтенко, 3:1 – 16, Дзурло, 4:1 – 19, Гори, 5:1 – 25, Гори, 5:2 – 35, Войтенко, 5:3 – 30, Зборовский
Украина: Гладченко, Неруш, И. Борсук, А. Борсук, Зборовский, Войтенко, Корнийчук, Щерица, Пашко, Заворотный, Медведь, Войток
Вчера Украина в первом туре проиграла Португалии. С двумя поражениями украинцы потеряли шансы на выход в финал турнира.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.