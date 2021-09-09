Пляжный футбол. Украинцы стартовали с поражений в суперфинале Евролиги

Проиграли как мужская, так и женская сборные

  • 09.09.2021 22:25
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  • 1 комментарий
Пляжный футбол. Украинцы стартовали с поражений в суперфинале Евролиги
© beachsoccer.org.ua

Сегодня мужская сборная Украины стартовала в суперфинале Евролиги по пляжному футболу матчем против Португалии. Украинцы проиграли со счетом 5:7.

Евролига. Суперфинал, мужчины
Украина – Португалия – 5:7 (0:1, 4:4, 1:2)
Голы: Войтенко, 16, 35, Щерица, 20, Корнийчук, 20, Пашко, 23 — Ж. Сантуш, 1, 16, 36, Л. Сантуш, 15, 22, 24, 27

Дальше украинцев ждут матчи против Италии и Швейцарии (10 и 11 сентября соответственно).

Женская сборная Украины в суперфинале Евролиги также стартовала с поражения. Благодаря голам Марианны Крамной и Марии Тихоновой украинки во втором тайме вели 2:1 в матче с Россией, но в итоге проиграли 2:4.

Евролига. Суперфинал, женщины
Россия – Украина – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Завтра, 10 сентября украинки сыграют против Испании. Начало – в 15:15 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Василий Смирнов
    Василий Смирнов, 10.09.2021 01:23
    0
    Слава Победителям!!!
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