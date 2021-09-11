За шаг до Большого шлема. Джокович в ярких 5 сетах переиграл Зверева

Сербский теннисист вышел в финал и может выиграть 4-й титул БШ за один год

  • 11.09.2021 06:08
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За шаг до Большого шлема. Джокович в ярких 5 сетах переиграл Зверева
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Нью-Йорке завершился второй полуфинал US Open 2021 у мужчин.
 
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович из Сербии (ATP 1) в пяти сетах переиграл Александра Зверева из Германии (ATP 4). Матч длился более 3,5 часов. 

US Open 2021. Мужчины. 1/2 финала

Новак Джокович (Сербия) [1] – Александр Зверев (Германия) [4] – 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2

Джокович сыграет в финале против Даниила Медведева из России (ATP 2). В случае победы Новак завоюет Большой шлем – победы на всех четырех турнирах в один год.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник — Sport.ua

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