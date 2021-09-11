Без неожиданностей. Определился первый финалист US Open

Российский теннисист Даниил Медведев из России (№2 ATP) стал первым финалистом Открытого чемпионата США по теннису.
В полуфинальном матче второй сеяный в трех сетах одолел Феликса Оже-Альяссима из Канады (№15 ATP).
US Open. Полуфинал
Даниил Медведев (Россия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:4, 7:5, 6:2
Это была вторая встреча теннисистов, Медведев выиграл оба матча.
В финале россиянин сыграет против Новака Джоковича из Сербии (№1 ATP) или Александра Зверева из Германии (№4 ATP).
Для Медведева это будет третий финал турниров Большого шлема, титулов пока нет.
Источник — Sport.ua
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