Без неожиданностей. Определился первый финалист US Open

Даниил Медведев в трех сетах переиграл Феликса Оже-Альяссима из Канады

  • 11.09.2021 00:19
  • 354 просмотра
  • 3 комментария
Без неожиданностей. Определился первый финалист US Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Медведев

Российский теннисист Даниил Медведев из России (№2 ATP) стал первым финалистом Открытого чемпионата США по теннису.
 
В полуфинальном матче второй сеяный в трех сетах одолел Феликса Оже-Альяссима из Канады (№15 ATP).
 
US Open. Полуфинал
Даниил Медведев (Россия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:4, 7:5, 6:2
 
Это была вторая встреча теннисистов, Медведев выиграл оба матча.
 
В финале россиянин сыграет против Новака Джоковича из Сербии (№1 ATP) или Александра Зверева из Германии (№4 ATP).

Для Медведева это будет третий финал турниров Большого шлема, титулов пока нет. 

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 11.09.2021 00:44
    0
    Жаль Оже-Альяссим после не реализованных сетболов во 2 сете просто посыпался
    Ссылка
    Энди Мир
    online
    Энди Мир, 11.09.2021 00:43
    +1
    Abdulla, 11.09.2021 00:25
    Даня красава, порадовал!
    Так иди и радуйся на сру сайтах козья морда кацапская.
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    Abdulla
    Abdulla, 11.09.2021 00:25
    0
    Даня красава, порадовал!
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