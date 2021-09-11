Без неожиданностей. Определился первый финалист US Open

Российский теннисист Даниил Медведев из России (№2 ATP) стал первым финалистом Открытого чемпионата США по теннису.



В полуфинальном матче второй сеяный в трех сетах одолел Феликса Оже-Альяссима из Канады (№15 ATP).



US Open. Полуфинал

Даниил Медведев (Россия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:4, 7:5, 6:2



Это была вторая встреча теннисистов, Медведев выиграл оба матча.



В финале россиянин сыграет против Новака Джоковича из Сербии (№1 ATP) или Александра Зверева из Германии (№4 ATP).

Для Медведева это будет третий финал турниров Большого шлема, титулов пока нет.