ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал форварда Зубкова

Клуб УПЛ «Металлист 1925» официально объявил о подписании 23-летнего форварда Ильи Зубкова. Условия контракта не сообщаются.
В составе «Металлиста 1925» Зубков будет выступать под 19-м номером.
Форвард является воспитанником академии «Динамо» Киев. Прошлый сезон Зубков провел в «Альянсе», за который сыграл 26 матчей и забил 3 гола.
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Источник — ФК Металлист 1925
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