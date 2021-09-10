ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал форварда Зубкова

Еще один новичок для харьковского клуба

  • 10.09.2021 17:24
  • 1098 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал форварда Зубкова
© ФК Металлист 1925

Клуб УПЛ «Металлист 1925» официально объявил о подписании 23-летнего форварда Ильи Зубкова. Условия контракта не сообщаются.

В составе «Металлиста 1925» Зубков будет выступать под 19-м номером.

Форвард является воспитанником академии «Динамо» Киев. Прошлый сезон Зубков провел в «Альянсе», за который сыграл 26 матчей и забил 3 гола.

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Источник — ФК Металлист 1925

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    kolezey-2
    kolezey-2, 10.09.2021 17:45 (изменен)
    0
    зіграв 26 матчів і забив 3 голи.-Ну ниче себе наколотил
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