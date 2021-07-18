Рух ведет войну с УАФ, Динамо проиграло Ницце, Калинина вышла в финал

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 17 июля.
1A. УАФ запрещает Руху играть в Тернополе, клуб может исчезнуть
Противостояние сторон продолжается
1B. «Лучше умереть свободным, чем быть рабом». Козловский ответил УАФ
Горячая реакция президента «Руха»
2A. Упущенная победа. Динамо уступило Ницце в товарищеском матче
Очередной гол Ильи Шкурина не помог коллективу Мирчи Луческу
2B. Ярославский увидел 6 мячей. Металлист разгромил новичка Второй лиги
Команда из Тростянца не смогла оказать достойного сопротивления в Харькове
3. Калинина пробилась в дебютный финал турнира WTA, обыграв Коллинс
Ангелина будет сражаться за титул на кортах Будапешта
4A. Трансфер Ярмоленко в Фенербахче под угрозой срыва
Украинец может остаться в «Вест Хэме» еще на год
4B. Шаблий опроверг информацию о переезде Ярмоленко в Турцию
Турецкая пресса активно сватает форварда в «Фенербахче» и «Галатасарай»
4C. Успешные торги с Вест Хэмом. Ярмоленко близок к переходу в Фенербахче
«Канарейки» сделали новое предложение, которое устроило «молотобойцев»
5. Фаны Черноморца обещают срывать матчи. Недовольны связями клуба с Динамо
Клуб взял из Киева тренера и арендует игроков
6. Стало известно, какой телеканал будет транслировать матчи Динамо в УПЛ
Домашние матчи киевлян в УПЛ 2021/22 будут транслироваться телеканалом 2+2
7. Снова расизм. Сборная Германии покинула поле из-за оскорблений соперника
Команда готовится к Олимпийским Играм
8. Ферстаппен быстрее Хэмилтона. Состоялся дебютный спринт Формулы-1
Макс выиграл, а вот Перес и Сайнс провели неудачную гонку
9. Митрофанов победил по очкам Бабатунде и защитил пояс WBO Oriental
17 июля в Киеве прошел большой вечер бокса под эгидой K2 Promotions
10. Рахим Стерлинг: теневой лидер сборной Англии
Блогер Sport.ua – об игроке, которого можно не любить, но нужно ценить
Источник — Sport.ua
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