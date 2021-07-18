Рух ведет войну с УАФ, Динамо проиграло Ницце, Калинина вышла в финал

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 17 июля.

1A. УАФ запрещает Руху играть в Тернополе, клуб может исчезнуть

Противостояние сторон продолжается

1B. «Лучше умереть свободным, чем быть рабом». Козловский ответил УАФ

Горячая реакция президента «Руха»

2A. Упущенная победа. Динамо уступило Ницце в товарищеском матче

Очередной гол Ильи Шкурина не помог коллективу Мирчи Луческу

2B. Ярославский увидел 6 мячей. Металлист разгромил новичка Второй лиги

Команда из Тростянца не смогла оказать достойного сопротивления в Харькове

3. Калинина пробилась в дебютный финал турнира WTA, обыграв Коллинс

Ангелина будет сражаться за титул на кортах Будапешта

4A. Трансфер Ярмоленко в Фенербахче под угрозой срыва

Украинец может остаться в «Вест Хэме» еще на год

4B. Шаблий опроверг информацию о переезде Ярмоленко в Турцию

Турецкая пресса активно сватает форварда в «Фенербахче» и «Галатасарай»

4C. Успешные торги с Вест Хэмом. Ярмоленко близок к переходу в Фенербахче

«Канарейки» сделали новое предложение, которое устроило «молотобойцев»

5. Фаны Черноморца обещают срывать матчи. Недовольны связями клуба с Динамо

Клуб взял из Киева тренера и арендует игроков

6. Стало известно, какой телеканал будет транслировать матчи Динамо в УПЛ

Домашние матчи киевлян в УПЛ 2021/22 будут транслироваться телеканалом 2+2

7. Снова расизм. Сборная Германии покинула поле из-за оскорблений соперника

Команда готовится к Олимпийским Играм

8. Ферстаппен быстрее Хэмилтона. Состоялся дебютный спринт Формулы-1

Макс выиграл, а вот Перес и Сайнс провели неудачную гонку

9. Митрофанов победил по очкам Бабатунде и защитил пояс WBO Oriental

17 июля в Киеве прошел большой вечер бокса под эгидой K2 Promotions

10. Рахим Стерлинг: теневой лидер сборной Англии

Блогер Sport.ua – об игроке, которого можно не любить, но нужно ценить