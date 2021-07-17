Стало известно, какой телеканал будет транслировать матчи Динамо в УПЛ

Домашние матчи киевлян в УПЛ 2021/22 будут транслироваться телеканалом 2+2

  • 17.07.2021 05:37
  • 2319 просмотров
  • 1 комментарий
Стало известно, какой телеканал будет транслировать матчи Динамо в УПЛ
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» определилось с телеканалом, который будет показывать матчи команды в следующем сезоне УПЛ.

Домашние матчи киевлян в сезоне УПЛ 2021/22 будут транслироваться телеканалом 2+2, причем договор уже заключен, информирует Telegram-канал Динамо Киев Inside.

В прошлом сезоне УПЛ матчи 11 команд из 14 транслировались телеканалами Футбол 1/2/3, и только три клуба («Динамо», «Заря» и «Днепр-1») были представлены на телеканалах 2+2 и УНИАН.

АНДРОНОВ: «У Динамо есть бывшие игроки-инвалиды, и им платят зарплату»

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Telegram

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Людмила Павловська
    online
      Людмила Павловська, 17.07.2021 07:04
    +2
    Спасибо Динамо, что Вы любите нас болельщиков.
    Ссылка
    Людмила Павловська
    online
      Людмила Павловська, 17.07.2021 07:04
    +2
    Спасибо Динамо, что Вы любите нас болельщиков.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности