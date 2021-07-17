Стало известно, какой телеканал будет транслировать матчи Динамо в УПЛ

Киевское «Динамо» определилось с телеканалом, который будет показывать матчи команды в следующем сезоне УПЛ.

Домашние матчи киевлян в сезоне УПЛ 2021/22 будут транслироваться телеканалом 2+2, причем договор уже заключен, информирует Telegram-канал Динамо Киев Inside.

В прошлом сезоне УПЛ матчи 11 команд из 14 транслировались телеканалами Футбол 1/2/3, и только три клуба («Динамо», «Заря» и «Днепр-1») были представлены на телеканалах 2+2 и УНИАН.

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