АНДРОНОВ: «У Динамо есть бывшие игроки-инвалиды, и им платят зарплату»

«Динамо» возьмет на себя затраты на лечение фаната Парамона

  • 16.07.2021 21:01
  • 3040 просмотров
  • 6 комментариев
АНДРОНОВ: «У Динамо есть бывшие игроки-инвалиды, и им платят зарплату»
© Telegram. Алексей Андронов

Журналист Алексей Андронов прокомментировал новость о том, что «Динамо» возьмет на себя затраты на лечение фаната Парамона:

«Согласен – максимально достойный поступок клуба. Не первый, кстати. Когда для клуба болельщики – члены его семьи. У «Динамо», кстати, есть бывшие игроки, ставшие инвалидами. Им до сих пор платится их зарплата. Счет уже на десятки лет».

После неутешительных новостей о состоянии здоровья фаната Парамона многие люди откликнулись на сбор средств для лечения Парамона, тем самым помогая в обеспечении медикаментами и оплате многочисленных обследований. Не осталось в стороне и киевское «Динамо»: по поручению президента клуба Игоря Суркиса, «бело-синие» возьмут на себя расходы на проведение необходимой операции и дальнейший восстановительный процесс.

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Источник — Telegram

(17 голосов)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 16.07.2021 21:40
    +2
    avtv5555, 16.07.2021 21:32
    Если это правда. то Суркису респект.
    Конечно, правда. Я об этом знал еще в нулевых.
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 16.07.2021 21:40
    +3
    Да это потому , что Динамо Киев не просто футбольный клуб , это Семья .Спасибо Игорь Михайлович , такие поступки вызывают уважение и гордость .
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 16.07.2021 21:32
    +4
    Если это правда. то Суркису респект.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 16.07.2021 21:22
    +4
    Круто
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
      Игорь Нестеренко, 16.07.2021 21:19
    +7
    Парамон лучший суперфан! Он воплотил мечту любого фана - дал знаменитый пендель судье
    Ссылка
    Shchebet
    online
      Shchebet, 16.07.2021 21:16
    +5
    Достойно!
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
      Игорь Нестеренко, 16.07.2021 21:19
    +7
    Парамон лучший суперфан! Он воплотил мечту любого фана - дал знаменитый пендель судье
    Ссылка
    Shchebet
    online
      Shchebet, 16.07.2021 21:16
    +5
    Достойно!
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 16.07.2021 21:32
    +4
    Если это правда. то Суркису респект.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 16.07.2021 21:22
    +4
    Круто
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 16.07.2021 21:40
    +3
    Да это потому , что Динамо Киев не просто футбольный клуб , это Семья .Спасибо Игорь Михайлович , такие поступки вызывают уважение и гордость .
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 16.07.2021 21:40
    +2
    avtv5555, 16.07.2021 21:32
    Если это правда. то Суркису респект.
    Конечно, правда. Я об этом знал еще в нулевых.
    Ссылка
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