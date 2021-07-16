АНДРОНОВ: «У Динамо есть бывшие игроки-инвалиды, и им платят зарплату»

Журналист Алексей Андронов прокомментировал новость о том, что «Динамо» возьмет на себя затраты на лечение фаната Парамона:

«Согласен – максимально достойный поступок клуба. Не первый, кстати. Когда для клуба болельщики – члены его семьи. У «Динамо», кстати, есть бывшие игроки, ставшие инвалидами. Им до сих пор платится их зарплата. Счет уже на десятки лет».

После неутешительных новостей о состоянии здоровья фаната Парамона многие люди откликнулись на сбор средств для лечения Парамона, тем самым помогая в обеспечении медикаментами и оплате многочисленных обследований. Не осталось в стороне и киевское «Динамо»: по поручению президента клуба Игоря Суркиса, «бело-синие» возьмут на себя расходы на проведение необходимой операции и дальнейший восстановительный процесс.