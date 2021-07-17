УАФ запрещает Руху играть в Тернополе, клуб может исчезнуть

Львовский «Рух» хотел заявить стадион имени Романа Шухевича в Тернополе в качестве своего резервного на сезон 2021/2022. Однако Украинская ассоциация футбола (УАФ) не разрешает «Руху» проводить матчи в Тернополе.

УАФ аргументирует свое решение тем, что клуб должен играть свои домашние матчи в пределах своего города или области. Исключение для «Вереса», который играет в Луцке, связано с тем, что клуб из Ровно сейчас строит свой собственный стадион.

УАФ требует от «Руха» определиться с местом проведения домашних матчей до понедельника, 19 июля.

Напомним, «Рух» планировал проводить домашние матчи на стадионе «Украина», однако он не получил необходимую для этого третью категорию от УАФ во время аттестации. Клуб Григория Козловского хотел временного играть в Тернополе до того времени, пока не устранит все недостатки «Украины», чтобы проводить свои домашние матчи там.

По информации «Бомбардира», президент «Руха» Григорий Козловский в связи со сложившейся ситуацией может принять решение закрыть «Рух».