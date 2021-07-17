УАФ запрещает Руху играть в Тернополе, клуб может исчезнуть

Противостояние сторон продолжается

  • 17.07.2021 15:42
  • 2779 просмотров
  • 55 комментариев
УАФ запрещает Руху играть в Тернополе, клуб может исчезнуть
© ФК Рух

Львовский «Рух» хотел заявить стадион имени Романа Шухевича в Тернополе в качестве своего резервного на сезон 2021/2022. Однако Украинская ассоциация футбола (УАФ) не разрешает «Руху» проводить матчи в Тернополе.

УАФ аргументирует свое решение тем, что клуб должен играть свои домашние матчи в пределах своего города или области. Исключение для «Вереса», который играет в Луцке, связано с тем, что клуб из Ровно сейчас строит свой собственный стадион.

УАФ требует от «Руха» определиться с местом проведения домашних матчей до понедельника, 19 июля.

Напомним, «Рух» планировал проводить домашние матчи на стадионе «Украина», однако он не получил необходимую для этого третью категорию от УАФ во время аттестации. Клуб Григория Козловского хотел временного играть в Тернополе до того времени, пока не устранит все недостатки «Украины», чтобы проводить свои домашние матчи там.

По информации «Бомбардира», президент «Руха» Григорий Козловский в связи со сложившейся ситуацией может принять решение закрыть «Рух».

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Источник — Бомбардир

(10 голосов)

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Комментарии
    serge_kr
    online
      serge_kr, 17.07.2021 16:23
    0
    __Funny_Cat, 17.07.2021 16:18
    павелка уже давно превратил упл в базар , где команды заходят не по спортивному принципу, а по гостинцам или дружбе с павелкой
    Рух же начали мочить , после того как пошла инфа что Козловский может пойти кандидатом на пост главы УАФ
    Бородатый мошенник , при попустительстве своего лондонско - донецкого хозяина , ещё не один клуб Украины угробит , лишь бы у кормушки остаться .
    Так сейчас Павелко уже шубный, и на работу взял суркивского собутыльника и сам Сурок голосовал уже за повторное назначение на пост президента, та и судьи знатно поработали в прошлом сезоне на Дк
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 17.07.2021 16:23
    0
    Укрмолоко, 17.07.2021 16:17
    Пора привыкнуть к нашим стандартам. Проводят декоммунизацию и поздравляют братский Китай со 100-летием КПК. Хочешь жить - умей вертеться.
    Тут дааа .
    Ну это ж заложено в наших генах
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 17.07.2021 16:23
    0
    PFCLviv, 17.07.2021 16:18
    Грицько, це у Львові ти король - бєзпрєдєльщік... Це у Львові ти можеш своїми Авалонами навіть Личаківський цвинтар напічкати... А за межами Винник ти пацан не по поняттях і істеричка!
    П.с. Братва гопніків і бєзпрєдєльщік наказує...
    Та всі вони в 90і такі були і більшість зараз таких ...
    Суть що для всіх правила по різному писані
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 17.07.2021 16:22
    0
    __Funny_Cat, 17.07.2021 16:18
    павелка уже давно превратил упл в базар , где команды заходят не по спортивному принципу, а по гостинцам или дружбе с павелкой
    Рух же начали мочить , после того как пошла инфа что Козловский может пойти кандидатом на пост главы УАФ
    Бородатый мошенник , при попустительстве своего лондонско - донецкого хозяина , ещё не один клуб Украины угробит , лишь бы у кормушки остаться .
    Кстати интересная мысль ведь выборы в 2022 году
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 17.07.2021 16:20
    +1
    Fangold, 17.07.2021 16:15
    Я тільки за, щоб Шахтар грав в Маріуполі, але у клубів окуповані території (і так ахметов до цього теж приклався), але це не подвійні стандарти
    Маріуполь грає в Маріуполі , авангард в Краматорську .. що мішає ШД грати в Донецькій області ?
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 17.07.2021 16:18
    -1
    Грицько, це у Львові ти король - бєзпрєдєльщік... Це у Львові ти можеш своїми Авалонами навіть Личаківський цвинтар напічкати... А за межами Винник ти пацан не по поняттях і істеричка!
    П.с. Братва гопніків і бєзпрєдєльщік наказує...
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 17.07.2021 16:18
    -1
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 17.07.2021 16:14
    Да, но мне кажется ещё здесь походу подняты ставки.
    Типо мы хоть столько то и вы останетесь нет тогда мы возьмём другую команду.
    павелка уже давно превратил упл в базар , где команды заходят не по спортивному принципу, а по гостинцам или дружбе с павелкой
    Рух же начали мочить , после того как пошла инфа что Козловский может пойти кандидатом на пост главы УАФ
    Бородатый мошенник , при попустительстве своего лондонско - донецкого хозяина , ещё не один клуб Украины угробит , лишь бы у кормушки остаться .
    Ссылка
    17031984aleks
    online
      17031984aleks, 17.07.2021 16:18
    +1
    А ми дивуємося чому слабкий чемпіонат.
    Все рішають в кабінетах, за бабки.
    Кожного року такі приклади.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 17.07.2021 16:17
    -1
    Я за те щоб клуб зник, не хочу бачити всяких жебраків козловських в українському футболі
    Ссылка
    Укрмолоко
    online
      Укрмолоко, 17.07.2021 16:17
    +1
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 17.07.2021 16:05
    Зачем???
    Этим должны заниматься в Уаф.
    Они пользуются двойными стандартами.
    Павелко Политик.
    Значит скорее всего есть уже даже команда которая может зайти в Упл.
    Пора привыкнуть к нашим стандартам. Проводят декоммунизацию и поздравляют братский Китай со 100-летием КПК. Хочешь жить - умей вертеться.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 17.07.2021 16:15
    0
    marko2020, 17.07.2021 15:49
    Тогда почему Шахтер не играет в Мариуполе? Какие-то двойные стандарты от мафии Павелко
    Я тільки за, щоб Шахтар грав в Маріуполі, але у клубів окуповані території (і так ахметов до цього теж приклався), але це не подвійні стандарти
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 17.07.2021 16:14
    0
    Igorok Киев, 17.07.2021 16:14
    навиду пример ФК Колос - свой супер стадион, чем он лучше или хуже Пуха или Львова??!!!! объясните!!!
    Руха
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 17.07.2021 16:14
    0
    навиду пример ФК Колос - свой супер стадион, чем он лучше или хуже Пуха или Львова??!!!! объясните!!!
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 17.07.2021 16:14
    0
    __Funny_Cat, 17.07.2021 16:13
    Потому что у шахтёра и павелки один хозяин
    Да, но мне кажется ещё здесь походу подняты ставки.
    Типо мы хоть столько то и вы останетесь нет тогда мы возьмём другую команду.
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 17.07.2021 16:13
    -2
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 17.07.2021 15:52
    А кстати да, почему так?
    Потому что у шахтёра и павелки один хозяин
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 17.07.2021 16:12
    -2
    Panda1818, 17.07.2021 16:11
    А в Донецкой области нет полей? Какого хрена кроты кочуют по всей Украине? Это называется двойные стандарты
    Это называется карманная донецкая уаф
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 17.07.2021 16:12
    -3
    Igorok Киев, 17.07.2021 16:09
    у этих двух клубов совсем другая история, для них условия как у переселенцев, их можно понять, а клуб(Рух) который прочно не хочет и диктует свои условия это совсем другое, это халявщики злобы которые на все готовое
    Другая история была до того времени , пока их юридическое лицо было на оккупированных территориях
    Сейчас же в шахтёр прописан в Мариуполе , что он забыл в Киеве где ему не рады ?
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 17.07.2021 16:11
    +1
    pl2012ua, 17.07.2021 16:08
    Ваті в УФА не подобається назва клуба? Замість допомоги - війна проти клубу.
    Козловский пол Львова скупил, какую ему помощь давать. Это по сути такой себе Ахметов от западной Украины, только в меньших масштабах.
    Ссылка
    Panda1818
    online
      Panda1818, 17.07.2021 16:11
    +2
    А в Донецкой области нет полей? Какого хрена кроты кочуют по всей Украине? Это называется двойные стандарты
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 17.07.2021 16:10
    +3
    УАФ аргументирует свое решение тем, что клуб должен играть свои домашние матчи в пределах своего города или области.
    ——-
    Команка прописана в Мариуполе, что она забыла в Киеве ?
    Или уаф для своих хозяев другой регламент напечатала ?
    Ссылка
    Phantom1993
    online
      Phantom1993, 17.07.2021 15:54
    +6
    Что тогда Шахтер делает в Киеве, а Заря в Запорожье? Какой же убогий у нас чемпионат
    Ссылка
    marko2020
    online
      marko2020, 17.07.2021 15:49
    +6
    Тогда почему Шахтер не играет в Мариуполе? Какие-то двойные стандарты от мафии Павелко
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 17.07.2021 15:54
    +4
    ivtbox, 17.07.2021 15:50
    Що це за президент Руху, який не здатний знайти стадіон в мільйонному мегаполісі і кількамільйонній області для ігор і постійно залякує зняттям з чемпіонату? Нам, українським уболівальникам, не потрібні клуби-козачки для химерних забав скоробагатьок.
    Всі пам'ятають, як президент Руху стояв у ложі підчас матчу з келихом алкоголю. За одне це (пропаганда виживання алкоголю на спортивному заході) його варто відлучати від футболу.
    це ж саме питання чому ШД грає в києві А Зоря в Запоріжжі .. можна з в області знайти стадіон
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 17.07.2021 15:52
    +4
    marko2020, 17.07.2021 15:49
    Тогда почему Шахтер не играет в Мариуполе? Какие-то двойные стандарты от мафии Павелко
    А кстати да, почему так?
    Ссылка
    Dfs2262ar
    online
      Dfs2262ar, 17.07.2021 15:50
    +4
    Павелка мразь!
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 17.07.2021 15:47
    +4
    Что-то слишком много исключений для Вереса
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 17.07.2021 15:47
    +4
    Краще б павелко зник.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 17.07.2021 15:43
    +4
    Полная жопа
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 17.07.2021 16:10
    +3
    УАФ аргументирует свое решение тем, что клуб должен играть свои домашние матчи в пределах своего города или области.
    ——-
    Команка прописана в Мариуполе, что она забыла в Киеве ?
    Или уаф для своих хозяев другой регламент напечатала ?
    Ссылка
    Panda1818
    online
      Panda1818, 17.07.2021 16:11
    +2
    А в Донецкой области нет полей? Какого хрена кроты кочуют по всей Украине? Это называется двойные стандарты
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 17.07.2021 16:06
    +2
    Igorok Киев, 17.07.2021 16:03
    короче если они не могут или не хотят играть на нормальном стадионе значит досвиданья, денег нет на ремонт косметический стадиона Украина и нет на аренду арена Львов, какие могут быть разговоры?! это как в поговорке "И рыбку съесть, и в лодку сесть"? На футболистов легионеров деньги нашли на стадион не осталось
    Верес тоже не готов ... буду луцкое поле убивать ..
    Делаем стадион тогда упл а то зашли через год снимуться потомучто денег нет .. стадион не сделают как всегда
    Ссылка
    UPL
    online
      UPL, 17.07.2021 16:04
    +2
    Тут випливає таке: або платіть і утримуйте Арену, або нафіг! Але наша федерація не врахувала, що ще є як мінімум 4 клуби, які підпадають під цей вердикт. Дибілізим тай годі. По іншому це не назвеш.
    Ссылка
    Azaka
    online
      Azaka, 17.07.2021 16:01
    +2
    Гнид з УАФ треба гнати та відстороняти від футболу пожиттєво. Це просто піздец!!!! Я до Руху, як команди, відношуся критично але дайте грати команді в тернополі. Чому ні? Якщо заборонили Руху грати в тернополі то забороніть Вересу грати в Луцьку, Шахтарю в Києві. Це логічно і справедливо.
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 17.07.2021 16:00
    +2
    І як же задовбали ці примітивні маніпуляції з подвійними стандартами від ЗГРАЇ пАДАЛки енд К°
    Невже, у нас все йде відмінно, і ніякі навколишні дикуни не заважають будувати майбутнє України???
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 17.07.2021 15:56
    +2
    Чемпионат превратился в шапито,никто не вылетает и не заходит по спортивному принципу.
    Все лупят на конторы.С такими то зарплатами как в заробитчан в Польше.
    Понятное дело что зритель не ходит.
    Даже на дерби шахта Киев треть стадиона
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 17.07.2021 16:20
    +1
    Fangold, 17.07.2021 16:15
    Я тільки за, щоб Шахтар грав в Маріуполі, але у клубів окуповані території (і так ахметов до цього теж приклався), але це не подвійні стандарти
    Маріуполь грає в Маріуполі , авангард в Краматорську .. що мішає ШД грати в Донецькій області ?
    Ссылка
    17031984aleks
    online
      17031984aleks, 17.07.2021 16:18
    +1
    А ми дивуємося чому слабкий чемпіонат.
    Все рішають в кабінетах, за бабки.
    Кожного року такі приклади.
    Ссылка
    Укрмолоко
    online
      Укрмолоко, 17.07.2021 16:17
    +1
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 17.07.2021 16:05
    Зачем???
    Этим должны заниматься в Уаф.
    Они пользуются двойными стандартами.
    Павелко Политик.
    Значит скорее всего есть уже даже команда которая может зайти в Упл.
    Пора привыкнуть к нашим стандартам. Проводят декоммунизацию и поздравляют братский Китай со 100-летием КПК. Хочешь жить - умей вертеться.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 17.07.2021 16:11
    +1
    pl2012ua, 17.07.2021 16:08
    Ваті в УФА не подобається назва клуба? Замість допомоги - війна проти клубу.
    Козловский пол Львова скупил, какую ему помощь давать. Это по сути такой себе Ахметов от западной Украины, только в меньших масштабах.
    Ссылка
    Алексей Столетов
    online
      Алексей Столетов, 17.07.2021 16:09
    +1
    Клуб пытается решить все по мирному и правильно делает. Ссориться с УАФ для клуба себе дороже. А вот Львовский городской совет, которому и принадлежит "Украина" вполне может подать иск в CAS на решение УАФ без предоставления оснований. Павелко по привычке проиграет.
    Ссылка
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