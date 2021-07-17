УАФ запрещает Руху играть в Тернополе, клуб может исчезнуть

Львовский «Рух» хотел заявить стадион имени Романа Шухевича в Тернополе в качестве своего резервного на сезон 2021/2022. Однако Украинская ассоциация футбола (УАФ) не разрешает «Руху» проводить матчи в Тернополе.
УАФ аргументирует свое решение тем, что клуб должен играть свои домашние матчи в пределах своего города или области. Исключение для «Вереса», который играет в Луцке, связано с тем, что клуб из Ровно сейчас строит свой собственный стадион.
УАФ требует от «Руха» определиться с местом проведения домашних матчей до понедельника, 19 июля.
Напомним, «Рух» планировал проводить домашние матчи на стадионе «Украина», однако он не получил необходимую для этого третью категорию от УАФ во время аттестации. Клуб Григория Козловского хотел временного играть в Тернополе до того времени, пока не устранит все недостатки «Украины», чтобы проводить свои домашние матчи там.
По информации «Бомбардира», президент «Руха» Григорий Козловский в связи со сложившейся ситуацией может принять решение закрыть «Рух».
Источник — Бомбардир
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Рух же начали мочить , после того как пошла инфа что Козловский может пойти кандидатом на пост главы УАФ
Бородатый мошенник , при попустительстве своего лондонско - донецкого хозяина , ещё не один клуб Украины угробит , лишь бы у кормушки остаться .
Ну это ж заложено в наших генах
П.с. Братва гопніків і бєзпрєдєльщік наказує...
Суть що для всіх правила по різному писані
Рух же начали мочить , после того как пошла инфа что Козловский может пойти кандидатом на пост главы УАФ
Бородатый мошенник , при попустительстве своего лондонско - донецкого хозяина , ещё не один клуб Украины угробит , лишь бы у кормушки остаться .
П.с. Братва гопніків і бєзпрєдєльщік наказує...
Типо мы хоть столько то и вы останетесь нет тогда мы возьмём другую команду.
Рух же начали мочить , после того как пошла инфа что Козловский может пойти кандидатом на пост главы УАФ
Бородатый мошенник , при попустительстве своего лондонско - донецкого хозяина , ещё не один клуб Украины угробит , лишь бы у кормушки остаться .
Все рішають в кабінетах, за бабки.
Кожного року такі приклади.
Этим должны заниматься в Уаф.
Они пользуются двойными стандартами.
Павелко Политик.
Значит скорее всего есть уже даже команда которая может зайти в Упл.
Типо мы хоть столько то и вы останетесь нет тогда мы возьмём другую команду.
Сейчас же в шахтёр прописан в Мариуполе , что он забыл в Киеве где ему не рады ?
——-
Команка прописана в Мариуполе, что она забыла в Киеве ?
Или уаф для своих хозяев другой регламент напечатала ?
Всі пам'ятають, як президент Руху стояв у ложі підчас матчу з келихом алкоголю. За одне це (пропаганда виживання алкоголю на спортивному заході) його варто відлучати від футболу.
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Команка прописана в Мариуполе, что она забыла в Киеве ?
Или уаф для своих хозяев другой регламент напечатала ?
Делаем стадион тогда упл а то зашли через год снимуться потомучто денег нет .. стадион не сделают как всегда
Невже, у нас все йде відмінно, і ніякі навколишні дикуни не заважають будувати майбутнє України???
Все лупят на конторы.С такими то зарплатами как в заробитчан в Польше.
Понятное дело что зритель не ходит.
Даже на дерби шахта Киев треть стадиона
Все рішають в кабінетах, за бабки.
Кожного року такі приклади.
Этим должны заниматься в Уаф.
Они пользуются двойными стандартами.
Павелко Политик.
Значит скорее всего есть уже даже команда которая может зайти в Упл.
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