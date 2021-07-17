«Лучше умереть свободным, чем быть рабом». Козловский ответил УАФ

Горячая реакция президента «Руха»

  • 17.07.2021 17:57
  • 3300 просмотров
  • 23 комментария
«Лучше умереть свободным, чем быть рабом». Козловский ответил УАФ
© ФК Рух. Григорий Козловский

Президент «Руха» Григорий Козловский у себя в Инстаграме отреагировал на действия УАФ, которая запрещает львовскому клубу заявить стадион в Тернополе в качестве своего резервного:

«Кратко об УАФ. Привет всем «друзьям» журналистам, особенно львовским. Лучше умереть свободным и непокоренным, чем быть рабом, стоя на коленях. Все будет Украина».

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Источник — Instagram

(12 голосов)

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Комментарии
    Укрмолоко
    online
      Укрмолоко, 17.07.2021 19:23
    +1
    Magistr, 17.07.2021 19:13
    Рух рухається нах
    Не надо спешить с выводами. Ведь это проект Маркевича - старшего.
    Ссылка
    Роман Шустик
    online
      Роман Шустик, 17.07.2021 19:21
    +1
    Viktor Krichevskii, 17.07.2021 18:49
    Все очень просто...Верес ХЗ сколько времени уже строит стадион-и єто нормально.... а тут тупо недают подремонтировать недостатки Украиньі....Определите сроки и пусть чуваки шпиляют...видно он зря укусил девушку с Ареньі...Козловскому прилитело!
    То не дєвушка, а курва Павелка!
    Ссылка
    Укрмолоко
    online
      Укрмолоко, 17.07.2021 19:19
    0
    В стиле фразы «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях», коммунистки Долорес Ибаррури, активистки времен Гражданской войны 1936-1939 годов в Испании.
    Ссылка
    mmuk
    online
      mmuk, 17.07.2021 19:19
    +1
    А де очікувана відповідь, чому "Україну" понизили?
    Ссылка
    Magistr
    online
      Magistr, 17.07.2021 19:14
    0
    Козловський свободен, как трусы без резинки
    Ссылка
    Magistr
    online
      Magistr, 17.07.2021 19:13
    -1
    Рух рухається нах
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 17.07.2021 19:00
    -2
    Роман Шустик, 17.07.2021 18:59
    А ти не боїшся що з вами банда зробить те ж саме,коли перестанете їм задницю лизати?
    Скільки за оренду платить Динамо, Шахтар, Метал і Дніпро?!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 17.07.2021 18:59
    -3
    Вмирати Грицько зібрався... Ачо так?!
    Яку оренду платить Динамо, Шахтар, Металіст, Дніпро... Ану нагадайте?!
    Я Павелка не є прихильником але тут Грицько вже палку перегинає!
    Ссылка
    Роман Шустик
    online
      Роман Шустик, 17.07.2021 18:59
    0
    PFCLviv, 17.07.2021 18:32
    Грицько, тільки не вмирай... Ти нам потрібен живий поки !
    Ще академію треба добудувати і стадіон...
    Слава Україні!
    А ти не боїшся що з вами банда зробить те ж саме,коли перестанете їм задницю лизати?
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 17.07.2021 18:56
    0
    Чому як депутат ЛМР Петрович нічого не ініціював за ці всі роки?! Які депутатські звернення він писав щоб врятувати Україну?! Які ініціативи були депутата ЛМР Козловського?!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 17.07.2021 18:54
    0
    Viktor Krichevskii, 17.07.2021 18:49
    Все очень просто...Верес ХЗ сколько времени уже строит стадион-и єто нормально.... а тут тупо недают подремонтировать недостатки Украиньі....Определите сроки и пусть чуваки шпиляют...видно он зря укусил девушку с Ареньі...Козловскому прилитело!
    Хто не дає чи надавав це зробити раніше?! Петрович багаторічний депутат Львівської міської ради... Стадіон Україна у комунальній власності ЛМР... Які ще важелі впливу потрібні були?! Чого ненапрягав Карпати, які 20 років у оренді за 1 гривню в рік мали цей стадіон?!
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 17.07.2021 18:49
    +1
    Все очень просто...Верес ХЗ сколько времени уже строит стадион-и єто нормально.... а тут тупо недают подремонтировать недостатки Украиньі....Определите сроки и пусть чуваки шпиляют...видно он зря укусил девушку с Ареньі...Козловскому прилитело!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 17.07.2021 18:44
    -8
    Ну і жмот ти, Грицько...
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 17.07.2021 18:38
    0
    BANG
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 17.07.2021 18:37
    +3
    Ждём реальных действий!!! Пора поднимать народ на борьбу с мафиозами УАФ.
    Если Рух снимется с чемпионата, то всем клубам можно и не играть, так как всё будет решаться в кабинетах. Слава героям!!!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 17.07.2021 18:32
    -7
    Грицько, тільки не вмирай... Ти нам потрібен живий поки !
    Ще академію треба добудувати і стадіон...
    Слава Україні!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 17.07.2021 18:29
    -6
    Дойош у Винниках 100 000 арену "Винники" !
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 17.07.2021 18:27
    -7
    Треба Петрович будувати свою Арену раз такий гоноровий!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 17.07.2021 18:26
    -6
    Грицько, та заспокійся! Треба шукати спокійно вихід із цього становища... Емоційний Петрович дуже...
    Ссылка
    Oleg Kar
      Oleg Kar, 17.07.2021 18:25
    -4
    Додік.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 17.07.2021 18:37
    +3
    Ждём реальных действий!!! Пора поднимать народ на борьбу с мафиозами УАФ.
    Если Рух снимется с чемпионата, то всем клубам можно и не играть, так как всё будет решаться в кабинетах. Слава героям!!!
    Ссылка
    Укрмолоко
    online
      Укрмолоко, 17.07.2021 19:23
    +1
    Magistr, 17.07.2021 19:13
    Рух рухається нах
    Не надо спешить с выводами. Ведь это проект Маркевича - старшего.
    Ссылка
    Роман Шустик
    online
      Роман Шустик, 17.07.2021 19:21
    +1
    Viktor Krichevskii, 17.07.2021 18:49
    Все очень просто...Верес ХЗ сколько времени уже строит стадион-и єто нормально.... а тут тупо недают подремонтировать недостатки Украиньі....Определите сроки и пусть чуваки шпиляют...видно он зря укусил девушку с Ареньі...Козловскому прилитело!
    То не дєвушка, а курва Павелка!
    Ссылка
    mmuk
    online
      mmuk, 17.07.2021 19:19
    +1
    А де очікувана відповідь, чому "Україну" понизили?
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 17.07.2021 18:49
    +1
    Все очень просто...Верес ХЗ сколько времени уже строит стадион-и єто нормально.... а тут тупо недают подремонтировать недостатки Украиньі....Определите сроки и пусть чуваки шпиляют...видно он зря укусил девушку с Ареньі...Козловскому прилитело!
    Ссылка
    Укрмолоко
    online
      Укрмолоко, 17.07.2021 19:19
    0
    В стиле фразы «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях», коммунистки Долорес Ибаррури, активистки времен Гражданской войны 1936-1939 годов в Испании.
    Ссылка
    Magistr
    online
      Magistr, 17.07.2021 19:14
    0
    Козловський свободен, как трусы без резинки
    Ссылка
    Роман Шустик
    online
      Роман Шустик, 17.07.2021 18:59
    0
    PFCLviv, 17.07.2021 18:32
    Грицько, тільки не вмирай... Ти нам потрібен живий поки !
    Ще академію треба добудувати і стадіон...
    Слава Україні!
    А ти не боїшся що з вами банда зробить те ж саме,коли перестанете їм задницю лизати?
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 17.07.2021 18:56
    0
    Чому як депутат ЛМР Петрович нічого не ініціював за ці всі роки?! Які депутатські звернення він писав щоб врятувати Україну?! Які ініціативи були депутата ЛМР Козловського?!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 17.07.2021 18:54
    0
    Viktor Krichevskii, 17.07.2021 18:49
    Все очень просто...Верес ХЗ сколько времени уже строит стадион-и єто нормально.... а тут тупо недают подремонтировать недостатки Украиньі....Определите сроки и пусть чуваки шпиляют...видно он зря укусил девушку с Ареньі...Козловскому прилитело!
    Хто не дає чи надавав це зробити раніше?! Петрович багаторічний депутат Львівської міської ради... Стадіон Україна у комунальній власності ЛМР... Які ще важелі впливу потрібні були?! Чого ненапрягав Карпати, які 20 років у оренді за 1 гривню в рік мали цей стадіон?!
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 17.07.2021 18:38
    0
    BANG
    Ссылка
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