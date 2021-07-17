«Лучше умереть свободным, чем быть рабом». Козловский ответил УАФ

Президент «Руха» Григорий Козловский у себя в Инстаграме отреагировал на действия УАФ, которая запрещает львовскому клубу заявить стадион в Тернополе в качестве своего резервного:
«Кратко об УАФ. Привет всем «друзьям» журналистам, особенно львовским. Лучше умереть свободным и непокоренным, чем быть рабом, стоя на коленях. Все будет Украина».
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Источник — Instagram
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Яку оренду платить Динамо, Шахтар, Металіст, Дніпро... Ану нагадайте?!
Я Павелка не є прихильником але тут Грицько вже палку перегинає!
Ще академію треба добудувати і стадіон...
Слава Україні!
Если Рух снимется с чемпионата, то всем клубам можно и не играть, так как всё будет решаться в кабинетах. Слава героям!!!
Ще академію треба добудувати і стадіон...
Слава Україні!
Если Рух снимется с чемпионата, то всем клубам можно и не играть, так как всё будет решаться в кабинетах. Слава героям!!!
Ще академію треба добудувати і стадіон...
Слава Україні!
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