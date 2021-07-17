«Лучше умереть свободным, чем быть рабом». Козловский ответил УАФ

Президент «Руха» Григорий Козловский у себя в Инстаграме отреагировал на действия УАФ, которая запрещает львовскому клубу заявить стадион в Тернополе в качестве своего резервного:

«Кратко об УАФ. Привет всем «друзьям» журналистам, особенно львовским. Лучше умереть свободным и непокоренным, чем быть рабом, стоя на коленях. Все будет Украина».