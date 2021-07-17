Фаны Черноморца обещают срывать матчи. Недовольны связями клуба с Динамо

Клуб взял из Киева тренера и арендует игроков

  • 17.07.2021 22:45
  • 2660 просмотров
  • 16 комментариев
Фаны Черноморца обещают срывать матчи. Недовольны связями клуба с Динамо
© chernomorets.odessa.ua

По информации телеграм-канала Troublemakers & Ultras Action, 17 июля ультрас «Черноморца» прибыли на базу клуба, чтобы пообщаться с руководством и игроками.

Болельщики недовольны связями одесского клуба с «Динамо». Ранее команду возглавил экс-тренер молодежки киевлян Юрий Мороз, который планирует арендовать у «Динамо» группу футболистов.

Фаны «Черноморца», имеющие не лучшие исторические связи с киевлянами, требуют от клуба уволить Мороза и не брать игроков у киевлян.

Если клуб откажется, то ультрас угрожают срывать домашние матчи команды.

Ранее в июне уже были новости о протестах фанов «Черноморца», из-за чего клуб отменил награждение команды серебряными наградами за сезон Первой лиги.

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Источник — Telegram

(11 голосов)

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Комментарии
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 17.07.2021 23:54
    0
    ALKOSruLKA, 17.07.2021 23:47
    ... кротам зливати - це значить можна, а ДК - ні?
    Я за честный и сильный чемпионат. Потому что тогда уровень команд значительно поднимется и в Еврокубках мы не будем трусливо поджимать хвост
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 17.07.2021 23:47
    -2
    --smart-Forever, 17.07.2021 23:45
    Гнать киевскую подстилку Мороза в три шеи. Если он хочет арендовать киевлян, то по-любому будут сливать киеву игры Зачем тогда такой чемпионат?
    ... кротам зливати - це значить можна, а ДК - ні?
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 17.07.2021 23:45
    -2
    rus, 17.07.2021 23:38
    Люди не хотят быть подстилкой!
    ну в Маріуполі ж хочуть, чому в Одесі ні?
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 17.07.2021 23:45
    0
    Гнать киевскую подстилку Мороза в три шеи. Если он хочет арендовать киевлян, то по-любому будут сливать киеву игры Зачем тогда такой чемпионат?
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 17.07.2021 23:45
    -1
    Magistr, 17.07.2021 22:48
    Никто не любит Динамо. Такая карма
    ...ага, Чорнопопець дуже люблять з його лаптеного-орієнтованим президентом.... і клуб з емблемою в виді в@гіни ще більше люблять....
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 17.07.2021 23:38
    +2
    Люди не хотят быть подстилкой!
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 17.07.2021 23:35
    +1
    Magistr, 17.07.2021 22:48
    Никто не любит Динамо. Такая карма
    Лучше и не скажешь, тем более это факт.
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 17.07.2021 23:17
    -2
    і це заради цього Чорноморець виходив в УПЛ?
    Ссылка
    Lion
      Lion, 17.07.2021 23:15
    0
    Шахтёру негде не рады, а динамо везде принимают с распростёртыми руками......🙄🙃
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 17.07.2021 23:12
    -2
    Ультрас Мариуполя тоже ооочень недовольны!!!!!!!!
    Ссылка
    konstantinpraha
    online
      konstantinpraha, 17.07.2021 23:11
    +3
    ХЗ, Ультрасам видне. Люди не первый год одели шарф. С другой стороны полностью продажный чемп и не удивлюсь если в преферанс разыграли вылет Одессы
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 17.07.2021 23:08
    +5
    Magistr, 17.07.2021 22:48
    Никто не любит Динамо. Такая карма
    Это тебя не кто тут не любит. Катись дальше
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 17.07.2021 22:56
    +5
    от дарма ці ультраси лаються. Вони з динамівськими зараз браття по розуму - і ті, й другі шкодять своїм клубам.
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 17.07.2021 22:55
    0
    вот пускай эти ультрасы что динамовмкие что черноморские бьются рогами конечные, ума нет за то роги выросли
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 17.07.2021 22:54
    +1
    Тренер то ещё ладно, но в чем футболисты провинились? Неоднозначная политика ФК Черноморец и ультрас клуба.
    Ссылка
    Magistr
    online
      Magistr, 17.07.2021 22:48
    -14
    Никто не любит Динамо. Такая карма
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 17.07.2021 23:08
    +5
    Magistr, 17.07.2021 22:48
    Никто не любит Динамо. Такая карма
    Это тебя не кто тут не любит. Катись дальше
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 17.07.2021 22:56
    +5
    от дарма ці ультраси лаються. Вони з динамівськими зараз браття по розуму - і ті, й другі шкодять своїм клубам.
    Ссылка
    konstantinpraha
    online
      konstantinpraha, 17.07.2021 23:11
    +3
    ХЗ, Ультрасам видне. Люди не первый год одели шарф. С другой стороны полностью продажный чемп и не удивлюсь если в преферанс разыграли вылет Одессы
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 17.07.2021 23:38
    +2
    Люди не хотят быть подстилкой!
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 17.07.2021 23:35
    +1
    Magistr, 17.07.2021 22:48
    Никто не любит Динамо. Такая карма
    Лучше и не скажешь, тем более это факт.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 17.07.2021 22:54
    +1
    Тренер то ещё ладно, но в чем футболисты провинились? Неоднозначная политика ФК Черноморец и ультрас клуба.
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 17.07.2021 23:54
    0
    ALKOSruLKA, 17.07.2021 23:47
    ... кротам зливати - це значить можна, а ДК - ні?
    Я за честный и сильный чемпионат. Потому что тогда уровень команд значительно поднимется и в Еврокубках мы не будем трусливо поджимать хвост
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 17.07.2021 23:45
    0
    Гнать киевскую подстилку Мороза в три шеи. Если он хочет арендовать киевлян, то по-любому будут сливать киеву игры Зачем тогда такой чемпионат?
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 17.07.2021 23:15
    0
    Шахтёру негде не рады, а динамо везде принимают с распростёртыми руками......🙄🙃
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 17.07.2021 22:55
    0
    вот пускай эти ультрасы что динамовмкие что черноморские бьются рогами конечные, ума нет за то роги выросли
    Ссылка
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