Фаны Черноморца обещают срывать матчи. Недовольны связями клуба с Динамо

По информации телеграм-канала Troublemakers & Ultras Action, 17 июля ультрас «Черноморца» прибыли на базу клуба, чтобы пообщаться с руководством и игроками.
Болельщики недовольны связями одесского клуба с «Динамо». Ранее команду возглавил экс-тренер молодежки киевлян Юрий Мороз, который планирует арендовать у «Динамо» группу футболистов.
Фаны «Черноморца», имеющие не лучшие исторические связи с киевлянами, требуют от клуба уволить Мороза и не брать игроков у киевлян.
Если клуб откажется, то ультрас угрожают срывать домашние матчи команды.
Ранее в июне уже были новости о протестах фанов «Черноморца», из-за чего клуб отменил награждение команды серебряными наградами за сезон Первой лиги.
Источник — Telegram
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