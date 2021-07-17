Фаны Черноморца обещают срывать матчи. Недовольны связями клуба с Динамо

По информации телеграм-канала Troublemakers & Ultras Action, 17 июля ультрас «Черноморца» прибыли на базу клуба, чтобы пообщаться с руководством и игроками.

Болельщики недовольны связями одесского клуба с «Динамо». Ранее команду возглавил экс-тренер молодежки киевлян Юрий Мороз, который планирует арендовать у «Динамо» группу футболистов.

Фаны «Черноморца», имеющие не лучшие исторические связи с киевлянами, требуют от клуба уволить Мороза и не брать игроков у киевлян.

Если клуб откажется, то ультрас угрожают срывать домашние матчи команды.

Ранее в июне уже были новости о протестах фанов «Черноморца», из-за чего клуб отменил награждение команды серебряными наградами за сезон Первой лиги.