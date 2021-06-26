Фаны Черноморца выступают против сотрудничества клуба с Динамо

Одесская команда готовится к УПЛ

  • 26.06.2021 20:11
  • 1452 просмотра
  • 6 комментариев
Фаны Черноморца выступают против сотрудничества клуба с Динамо
© chernomorets.odessa.ua

По информации ТаТоТаке, ультрас и болельщики «Черноморца» недовольны тем, что одесский клуб намерен плотно сотрудничать с «Динамо».

Новым тренером «Черноморца» стал Юрий Мороз, экс-наставник молодежки «Динамо», который намерен арендовать у киевлян целый ряд футболистов.

Болельщики, у которых исторически не лучшие отношения с «Динамо», выступают категорически против тесных связей с киевлянами.

Сообщается, что именно из-за возможных протестов «Черноморец» перенес церемонию награждения серебряными медалями Первой лиги, которая должна была состояться на стадионе команды.

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Источник — ТаТоТаке

(10 голосов)

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Комментарии
    Maks23
    online
      Maks23, 26.06.2021 20:38
    0
    Без динамо..вылетят в первом же сезоне в первую лигу..а в идеале надо продать клуб заинтересованным покупателям..
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 26.06.2021 20:28
    +1
    Владимир Копяк, 26.06.2021 20:17
    Я бы посоветовал Климову передать управление клубом фанатам Черноморца, на один сезон, и сравнить результаты.
    плюс к передаче управления и
    финансирование клуба фанатами, ультрас, болельщиками...
    Ссылка
    Iurii
      Iurii, 26.06.2021 20:25
    +1
    Совершенно верно, каждая команда должна быть самобытной. Все эти тесные сотрудничества приводят к нехорошим махинациям.
    Ссылка
    Sergey Kovaleff
    online
      Sergey Kovaleff, 26.06.2021 20:23
    0
    Правильно делают. Не хотят, чтобы команда стала фармом.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 26.06.2021 20:18
    0
    Мороз, go away?
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 26.06.2021 20:17
    0
    Я бы посоветовал Климову передать управление клубом фанатам Черноморца, на один сезон, и сравнить результаты.
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 26.06.2021 20:28
    +1
    Владимир Копяк, 26.06.2021 20:17
    Я бы посоветовал Климову передать управление клубом фанатам Черноморца, на один сезон, и сравнить результаты.
    плюс к передаче управления и
    финансирование клуба фанатами, ультрас, болельщиками...
    Ссылка
    Iurii
      Iurii, 26.06.2021 20:25
    +1
    Совершенно верно, каждая команда должна быть самобытной. Все эти тесные сотрудничества приводят к нехорошим махинациям.
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 26.06.2021 20:38
    0
    Без динамо..вылетят в первом же сезоне в первую лигу..а в идеале надо продать клуб заинтересованным покупателям..
    Ссылка
    Sergey Kovaleff
    online
      Sergey Kovaleff, 26.06.2021 20:23
    0
    Правильно делают. Не хотят, чтобы команда стала фармом.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 26.06.2021 20:18
    0
    Мороз, go away?
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 26.06.2021 20:17
    0
    Я бы посоветовал Климову передать управление клубом фанатам Черноморца, на один сезон, и сравнить результаты.
    Ссылка
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