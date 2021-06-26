Фаны Черноморца выступают против сотрудничества клуба с Динамо

По информации ТаТоТаке, ультрас и болельщики «Черноморца» недовольны тем, что одесский клуб намерен плотно сотрудничать с «Динамо».
Новым тренером «Черноморца» стал Юрий Мороз, экс-наставник молодежки «Динамо», который намерен арендовать у киевлян целый ряд футболистов.
Болельщики, у которых исторически не лучшие отношения с «Динамо», выступают категорически против тесных связей с киевлянами.
Сообщается, что именно из-за возможных протестов «Черноморец» перенес церемонию награждения серебряными медалями Первой лиги, которая должна была состояться на стадионе команды.
Источник — ТаТоТаке
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