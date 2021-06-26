Фаны Черноморца выступают против сотрудничества клуба с Динамо

По информации ТаТоТаке, ультрас и болельщики «Черноморца» недовольны тем, что одесский клуб намерен плотно сотрудничать с «Динамо».

Новым тренером «Черноморца» стал Юрий Мороз, экс-наставник молодежки «Динамо», который намерен арендовать у киевлян целый ряд футболистов.

Болельщики, у которых исторически не лучшие отношения с «Динамо», выступают категорически против тесных связей с киевлянами.

Сообщается, что именно из-за возможных протестов «Черноморец» перенес церемонию награждения серебряными медалями Первой лиги, которая должна была состояться на стадионе команды.